Ettől a gyakorlattól olyan szexi lesz a lábad, mint Shakirának: 40 felettieknek is ajánlja a mozdulatsort az énekesnő

Ez az egyszerű, de nagyszerű gyakorlat egy-két hét alatt is látványos eredményt hoz. Biztosan találkoztál már ezzel a guggolásfajtával, mi most azonban a bombabiztos Shakira-verziót mutatjuk, melynek neve: szexi izometrikus guggolás.

Shakira az egész testét rendszeresen formálja. Mutatjuk az egyik legkedveltebb gyakorlatát.

A Shakira által kedvelt izometrikus guggolás meglepően gyorsan formálja a comb- és farizmokat.

A falnál végzett statikus tartás kíméli az ízületeket, ezért 40 felett is remek választás.

Egy labda a térdek között teljesen új szintre emeli a gyakorlatot.

Mitől működik a Shakira-féle guggolás?

Kívülről talán túl egyszerűnek tűnik a gyakorlat, de hát a plankről is ezt hittük, és mégsem az. A gyakorlat lényege Shakira szerint az, hogy a falnak támaszkodva leereszkedsz guggolásba, majd ebben a pozícióban tartod magad, miközben a comb- és farizmok folyamatos feszítés alatt állnak.

A világsztár 40 év felettieknek is jó szívvel ajánlja, hiszen semennyit nem kell hozzá ugrálni, mégis remekül formálja és erősíti a láb- és farizmokat, miközben kíméli az ízületeket.

Ami pedig talán még fontosabb: segít fenntartani az izomtömeget abban az életkorban, amikor a test természetes módon már elkezdi azt veszíteni.

Mi is pontosan az izometrikus guggolás?

Az izometrikus guggolás – vagy falnál ülés – során elsősorban a combfeszítők, a farizmok és a csípő stabilizáló izmai dolgoznak. Emellett a hasizom is aktívan részt vesz a törzs megtartásában. A nehézségi szint növelhető kézisúlyzókkal, illetve – Shakira módra – egy labdával a térdek között, ami extra munkára kényszeríti a belső combizmokat.

Az izometrikus guggolás helyes kivitelezése

Állj háttal a falnak, majd lassan csússz le addig, mintha egy láthatatlan székre ülnél. A térdeid nagyjából 90 fokos szöget zárjanak be, a hátad végig maradjon a falon. A lábaid csípőszélességben legyenek, a talpak teljesen a földön. Helyezz egy kisebb labdát a térdeid közé, és finoman szoríts rá.Tartsd meg ezt a pozíciót, miközben végig egyenletesen lélegzel. Ez az izometrikus tartás lényege: nem mozogsz, de az izmok végig dolgoznak.

Kezdőknek: 3 × 20–30 másodperc Középhaladóknak: 3–4 × 40–60 másodperc Haladóknak: 4 × 60–90 másodperc

Az alábbi videó is a segítségedre lehet: