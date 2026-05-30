Ettől a gyakorlattól olyan szexi lesz a lábad, mint Shakirának: 40 felettieknek is ajánlja a mozdulatsort az énekesnő

Jónás Ágnes
2026.05.30.
Nem kell őrült, kivitelezhetetlen edzésterv ahhoz, hogy hatékonyan formáld a tested. Úgy tűnik, Shakira is pontosan ezt vallja. Korábban már kiderült, hogy a csípőemelés az egyik kedvenc gyakorlata a has- és a farizmok erősítésére, de van egy másik titkos gyakorlata, ami őrületesen szexivé varázsolja a lábaidat 40 felett is. Gyere velünk, és mutatjuk!

Ez az egyszerű, de nagyszerű gyakorlat egy-két hét alatt is látványos eredményt hoz. Biztosan találkoztál már ezzel a guggolásfajtával, mi most azonban a bombabiztos Shakira-verziót mutatjuk, melynek neve: szexi izometrikus guggolás.

Shakira az egész testét rendszeresen formálja. Mutatjuk az egyik legkedveltebb gyakorlatát.
  • A Shakira által kedvelt izometrikus guggolás meglepően gyorsan formálja a comb- és farizmokat.
  • A falnál végzett statikus tartás kíméli az ízületeket, ezért 40 felett is remek választás.
  • Egy labda a térdek között teljesen új szintre emeli a gyakorlatot.

Mitől működik a Shakira-féle guggolás?

Kívülről talán túl egyszerűnek tűnik a gyakorlat, de hát a plankről is ezt hittük, és mégsem az. A gyakorlat lényege Shakira szerint az, hogy a falnak támaszkodva leereszkedsz guggolásba, majd ebben a pozícióban tartod magad, miközben a comb- és farizmok folyamatos feszítés alatt állnak. 

A világsztár 40 év felettieknek is jó szívvel ajánlja, hiszen semennyit nem kell hozzá ugrálni, mégis remekül formálja és erősíti a láb- és farizmokat, miközben kíméli az ízületeket. 

Ami pedig talán még fontosabb: segít fenntartani az izomtömeget abban az életkorban, amikor a test természetes módon már elkezdi azt veszíteni. 

Mi is pontosan az izometrikus guggolás?

Az izometrikus guggolás – vagy falnál ülés – során elsősorban a combfeszítők, a farizmok és a csípő stabilizáló izmai dolgoznak. Emellett a hasizom is aktívan részt vesz a törzs megtartásában. A nehézségi szint növelhető kézisúlyzókkal, illetve – Shakira módra – egy labdával a térdek között, ami extra munkára kényszeríti a belső combizmokat.

Az izometrikus guggolás helyes kivitelezése

Állj háttal a falnak, majd lassan csússz le addig, mintha egy láthatatlan székre ülnél. A térdeid nagyjából 90 fokos szöget zárjanak be, a hátad végig maradjon a falon. A lábaid csípőszélességben legyenek, a talpak teljesen a földön. Helyezz egy kisebb labdát a térdeid közé, és finoman szoríts rá.Tartsd meg ezt a pozíciót, miközben végig egyenletesen lélegzel. Ez az izometrikus tartás lényege: nem mozogsz, de az izmok végig dolgoznak. 

Kezdőknek: 3 × 20–30 másodperc 

Középhaladóknak: 3–4 × 40–60 másodperc 

Haladóknak: 4 × 60–90 másodperc 

Az alábbi videó is a segítségedre lehet:

Vigyázz, ez durva lesz! Ezt a verziót csak akkor végezd, ha az alapváltozat már megy (vagy, ha úgy érzed, a hétköznapok nem fárasztanak le eléggé):

@drsierrahanowski new move Monday 🫡 wall sit with adductor squeeze benefits include: quad, calf, hamstring and glute strength, adductor strength with squeeze, improved focus, core strength and stability, improved posture this has been one of my favorite ways to train my adductors lately and is a good way to mix up the traditional wall sit if you’ve only ever stretched your adductors, you should really consider intentionally training them, it has made a substantial difference for me in not only the tightness I experience in that area, but also my hip mobility anyway, happy Monday and happy moving! 😎 . . . . . #move #movement #adductors #groin #strength #strengthtraining #mobility #groinpain #hippain #legday #legdayworkout ♬ Big Dawgs - Hanumankind & Kalmi

Shakira már formába lendült a 2026-os labdarúgó-világbajnokság nyitóünnepségére. Hozd magad formába te is, legyen ez egy fitt nyár!

