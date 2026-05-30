Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 30., szombat Janka, Zsanett

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Irány a nyár!
gasztro

Air fryeres arancini: végtelenül egyszerű, mozzarellás olasz finomság

gasztro Air fryer recept
Sajtimádók figyelem! Elhoztuk az egyik legszuperebb mozzarrellás fogást az air fryer-receptek közül. Hamisítatlan olasz arancini, minimális olajjal, de dupla élvezettel. Nem mondjuk, hogy ez egy diétás fogás, de ha valami megéri a bűnözést, az ez.

Az olasz konyha nem csak tésztákból és tengeri herkentyűkből áll. Ha kedved támad egy kis pezsgő mediterrán ízvilághoz, készítsd el Olaszország egyik legkomfortosabb fogását, a sült rizsgolyót. Az arancinit hagyományosan bő olajban sütik, de ehhez a variációhoz nem kell egy egész napraforgóföldet learatnod. Hiszen létezik egy egyszerűbb, gyorsabb és kényelmesebb módja, hogy az olasz konyha a tányérodra kerüljön. Air fryer-receptek kedvelői öveket becsatolni, kezeket a magasba és irány a konyha!

air fryer-receptek
Az air fryer-receptek legolaszabbika: sült rizsgolyó.
Forrás: Shutterstock

Az air fryer-receptek királynője

  • Kívül aranybarnára sül, belül pedig krémesen sajtos marad.
  • Maradék rizottóból is nagyszerű fogás, így ételmentésnek sem utolsó.
  • Air fryerben pillanatok alatt, minimális zsiradékkal készül el. 
  • Vendégvárónak, vacsorának vagy filmezéshez is tökéletes.

Bár a napokban felreppent egy hír, hogy betilthatják az air fryer sütőket, egyelőre még nincs okod aggódni. Pontosan tudjuk ugyanis, hogy az, aki egyszer is kipróbálta a forrólevegős sütést, többé nem akar tocsogni az olajban. 

Az air fryer-receptek egyik legnagyobb előnye, hogy sokkal egyszerűbbé teszik azokat az ételeket is, amelyek elsőre bonyolultnak tűnnek. Micsoda véletlen, hogy az arancini recept tipikusan ilyen: látványos, különleges és igazi olasz hangulatú fogás, amihez össze kell dobni ugyan egy rizottót, de hidd el, ez a gasztronómiai élmény megéri ezt a kis plusz munkát. 

arancini recept
Ezt a szuper arancini receptet ki kell próbálnod.
Forrás: Shutterstock

Mozzarellás arancini recept

Hozzávalók:

  • 15 g vaj
  • 1 vöröshagyma, finomra vágva
  • 1 nagy gerezd fokhagyma, zúzva
  • 200 g rizottórizs
  • 700 ml zöldségalaplé
  • 50 g reszelt parmezán, plusz a tálaláshoz
  • 125 g mozzarella
  • 100 g liszt
  • 2 tojás, felverve
  • 100 g zsemlemorzsa vagy pankómorzsa
  • olívaolajspray
  • só, bors ízlés szerint

Elkészítés

Olvasszuk fel a vajat egy nagyobb lábasban közepes lángon, majd adjuk hozzá a vöröshagymát és a fokhagymát. Pároljuk üvegesre, majd mehet bele a rizottórizs. Folyamatos kevergetés mellett pirítsuk egy percig, aztán öntsük fel az alaplé felével. Ahogy a rizs beszívja a folyadékot, fokozatosan adagoljuk hozzá a maradék alaplevet is. Körülbelül 20 perc alatt krémes rizottót kapunk. Ekkor mehet bele a reszelt parmezán, majd ízlés szerint sózzuk és borsozzuk. Öntsük ki és simítsuk el a rizottót egy tálcán és hagyjuk teljesen kihűlni.

A mozzarellát vágjuk 12 kisebb darabra, majd papírtörlővel itassuk le róla a nedvességet. A kihűlt rizottóból formázzunk 12 egyforma golyót, mindegyiket lapítsuk ki a tenyerünkben, majd mehet bele egy-egy darab mozzarella. Végül gyúrjuk őket újra golyóvá. Az így kapott rizsgolyókat forgassuk meg először lisztben, majd a felvert tojásban, végül a zsemlemorzsában vagy pankómorzsában. A klasszikus panírozást követően egy kis időre kerüljenek a hűtőbe.

Melegítsük elő az air fryert 190 fokra, az aranciniket fújjuk le olívaolajspray-vel, majd süssük őket 10-15 percig, hogy aranybarnák és ropogósak legyenek. Tálalás előtt szórjuk meg az arancini golyókat egy kevés extra parmezánnal. Jó étvágyat hozzá!

Ezek is érdekelhetnek:

Betilthatják az air fryer sütőket: komoly indok áll a döntés mögött

Az egészség hírnökeként toppant be az életünkbe, de úgy tűnik, mégsem remekel minden porcikája. Közeleg az idő, amikor bizonyos air fryer készülékektől el kell köszönnünk.

Air fryer receptek: ízletes falafel 10 perc alatt? Ezt neked is ki kell próbálnod!

A falafel az egyik legnépszerűbb vega street food, amit elkészíthetsz akár otthon is! Az airfryer receptek között ez az egyik legjobban variálható étel, amit hidegen és melegen is fogyaszthatsz.

Figyelmeztetés az air fryer használóknak: ezek az ételek tönkretehetik a gépedet

Tudtad, hogy néhány étel elkészítése nem ajánlott forrólevegős fritőzben? Egy szakértő segítségével most összeszedtük, hogy mely fogásokat kerüld el nagy ívben az air fryereddel.


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu