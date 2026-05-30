Air fryeres arancini: végtelenül egyszerű, mozzarellás olasz finomság

Az olasz konyha nem csak tésztákból és tengeri herkentyűkből áll. Ha kedved támad egy kis pezsgő mediterrán ízvilághoz, készítsd el Olaszország egyik legkomfortosabb fogását, a sült rizsgolyót. Az arancinit hagyományosan bő olajban sütik, de ehhez a variációhoz nem kell egy egész napraforgóföldet learatnod. Hiszen létezik egy egyszerűbb, gyorsabb és kényelmesebb módja, hogy az olasz konyha a tányérodra kerüljön. Air fryer-receptek kedvelői öveket becsatolni, kezeket a magasba és irány a konyha!

Az air fryer-receptek legolaszabbika: sült rizsgolyó.

Az air fryer-receptek királynője Kívül aranybarnára sül, belül pedig krémesen sajtos marad.

Maradék rizottóból is nagyszerű fogás, így ételmentésnek sem utolsó.

Air fryerben pillanatok alatt, minimális zsiradékkal készül el.

Vendégvárónak, vacsorának vagy filmezéshez is tökéletes.

Bár a napokban felreppent egy hír, hogy betilthatják az air fryer sütőket, egyelőre még nincs okod aggódni. Pontosan tudjuk ugyanis, hogy az, aki egyszer is kipróbálta a forrólevegős sütést, többé nem akar tocsogni az olajban.

Az air fryer-receptek egyik legnagyobb előnye, hogy sokkal egyszerűbbé teszik azokat az ételeket is, amelyek elsőre bonyolultnak tűnnek. Micsoda véletlen, hogy az arancini recept tipikusan ilyen: látványos, különleges és igazi olasz hangulatú fogás, amihez össze kell dobni ugyan egy rizottót, de hidd el, ez a gasztronómiai élmény megéri ezt a kis plusz munkát.

Ezt a szuper arancini receptet ki kell próbálnod.

Mozzarellás arancini recept

Hozzávalók:

15 g vaj

1 vöröshagyma, finomra vágva

1 nagy gerezd fokhagyma, zúzva

200 g rizottórizs

700 ml zöldségalaplé

50 g reszelt parmezán, plusz a tálaláshoz

125 g mozzarella

100 g liszt

2 tojás, felverve

100 g zsemlemorzsa vagy pankómorzsa

olívaolajspray

só, bors ízlés szerint

Elkészítés

Olvasszuk fel a vajat egy nagyobb lábasban közepes lángon, majd adjuk hozzá a vöröshagymát és a fokhagymát. Pároljuk üvegesre, majd mehet bele a rizottórizs. Folyamatos kevergetés mellett pirítsuk egy percig, aztán öntsük fel az alaplé felével. Ahogy a rizs beszívja a folyadékot, fokozatosan adagoljuk hozzá a maradék alaplevet is. Körülbelül 20 perc alatt krémes rizottót kapunk. Ekkor mehet bele a reszelt parmezán, majd ízlés szerint sózzuk és borsozzuk. Öntsük ki és simítsuk el a rizottót egy tálcán és hagyjuk teljesen kihűlni.