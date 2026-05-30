Air fryeres arancini: végtelenül egyszerű, mozzarellás olasz finomság

Az olasz konyha nem csak tésztákból és tengeri herkentyűkből áll. Ha kedved támad egy kis pezsgő mediterrán ízvilághoz, készítsd el Olaszország egyik legkomfortosabb fogását, a sült rizsgolyót. Az arancinit hagyományosan bő olajban sütik, de ehhez a variációhoz nem kell egy egész napraforgóföldet learatnod. Hiszen létezik egy egyszerűbb, gyorsabb és kényelmesebb módja, hogy az olasz konyha a tányérodra kerüljön. Air fryer-receptek kedvelői öveket becsatolni, kezeket a magasba és irány a konyha!
Az air fryer-receptek királynője
- Kívül aranybarnára sül, belül pedig krémesen sajtos marad.
- Maradék rizottóból is nagyszerű fogás, így ételmentésnek sem utolsó.
- Air fryerben pillanatok alatt, minimális zsiradékkal készül el.
- Vendégvárónak, vacsorának vagy filmezéshez is tökéletes.
Bár a napokban felreppent egy hír, hogy betilthatják az air fryer sütőket, egyelőre még nincs okod aggódni. Pontosan tudjuk ugyanis, hogy az, aki egyszer is kipróbálta a forrólevegős sütést, többé nem akar tocsogni az olajban.
Az air fryer-receptek egyik legnagyobb előnye, hogy sokkal egyszerűbbé teszik azokat az ételeket is, amelyek elsőre bonyolultnak tűnnek. Micsoda véletlen, hogy az arancini recept tipikusan ilyen: látványos, különleges és igazi olasz hangulatú fogás, amihez össze kell dobni ugyan egy rizottót, de hidd el, ez a gasztronómiai élmény megéri ezt a kis plusz munkát.
Mozzarellás arancini recept
Hozzávalók:
- 15 g vaj
- 1 vöröshagyma, finomra vágva
- 1 nagy gerezd fokhagyma, zúzva
- 200 g rizottórizs
- 700 ml zöldségalaplé
- 50 g reszelt parmezán, plusz a tálaláshoz
- 125 g mozzarella
- 100 g liszt
- 2 tojás, felverve
- 100 g zsemlemorzsa vagy pankómorzsa
- olívaolajspray
- só, bors ízlés szerint
Elkészítés
Olvasszuk fel a vajat egy nagyobb lábasban közepes lángon, majd adjuk hozzá a vöröshagymát és a fokhagymát. Pároljuk üvegesre, majd mehet bele a rizottórizs. Folyamatos kevergetés mellett pirítsuk egy percig, aztán öntsük fel az alaplé felével. Ahogy a rizs beszívja a folyadékot, fokozatosan adagoljuk hozzá a maradék alaplevet is. Körülbelül 20 perc alatt krémes rizottót kapunk. Ekkor mehet bele a reszelt parmezán, majd ízlés szerint sózzuk és borsozzuk. Öntsük ki és simítsuk el a rizottót egy tálcán és hagyjuk teljesen kihűlni.
A mozzarellát vágjuk 12 kisebb darabra, majd papírtörlővel itassuk le róla a nedvességet. A kihűlt rizottóból formázzunk 12 egyforma golyót, mindegyiket lapítsuk ki a tenyerünkben, majd mehet bele egy-egy darab mozzarella. Végül gyúrjuk őket újra golyóvá. Az így kapott rizsgolyókat forgassuk meg először lisztben, majd a felvert tojásban, végül a zsemlemorzsában vagy pankómorzsában. A klasszikus panírozást követően egy kis időre kerüljenek a hűtőbe.
Melegítsük elő az air fryert 190 fokra, az aranciniket fújjuk le olívaolajspray-vel, majd süssük őket 10-15 percig, hogy aranybarnák és ropogósak legyenek. Tálalás előtt szórjuk meg az arancini golyókat egy kevés extra parmezánnal. Jó étvágyat hozzá!
