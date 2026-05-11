„Nincs itthon senki, csak én” – Egy 11 éves kisfiú mentette meg a nagyapja életét Szombathelyen

Egy szívszorító, de egyben felemelő történet terjed szélvész gyorsasággal az interneten. A főszereplője nem más, mint egy szombathelyi gyermek, akinek nemrég pillanatok alatt kellett olyan súlyos döntéseket meghoznia, amelyek még egy tapasztalt felnőtt számára is kihívást jelentettek volna. A 11 éves kisfiú azonban nem csak, hogy időben kért segítséget, hanem a talpraesettségének hála megmentette a nagyapja életét.

Forrás: Országos Mentőszolgálat

A Vas vármegyei segélyhívó tette közzé a Facebook-oldalán a kis hős történetét. A bejegyzésükben megmutatták a gyermek hívásáról készült hangfelvételt, amelyen hallhatjuk, hogyan kért segítséget a 11 éves kisfiú néhány pillanattal azután, hogy észrevette, hogy a nagyapja elvesztette az eszméletét. Néhány másodperccel később a gyermek jelezte azt is, hogy a nagyapja már nem lélegzik, ezért a diszpécser több rohamkocsit is riasztott a helyszínre, amelyek időben megérkeztek, ezzel pedig megmentették az idős férfi életét.

„Egy hívás. Egy döntés. Egy élet. Egy 11 éves szombathelyi fiú lélekjelenléte életet mentett. Amikor nagypapája elesett és elájult, azonnal hívta a 112-t, határozottan követte az utasításokat, végig vonalban maradt. A rendőrök perceken belül kiérkeztek, megkezdték az újraélesztést, a mentők pedig kórházba szállították az idős férfit. Ez a történet is megmutatja, milyen sokat számít, ha a gyerekek már időben megtanulják, mikor és hogyan kell segítséget kérni" – adta hírül a Vas vármegyei segélyhívó.

Mindössze pár hónappal korábban egy 5 éves kisfiú szintén hatalmas bátorságról tett tanúbizonyságot, amikor az édesanyja rosszullétekor egyből tárcsázta a segélyhívót. Az általa használt Na, szia mentő! kifejezés azóta az Országos Mentőszolgálat egyik szlogenjévé vált.

