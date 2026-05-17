Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 17., vasárnap Paszkál

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Adni Öröm Instant komfort
esküvő

Férjhez ment Tyson Fury 16 éves lánya: a lagzin akkora balhé volt, hogy letartóztattak egy vendéget – Fotók

esküvő ceremónia bokszoló Tyson Fury
Rideg Léna
2026.05.17.
Mesébe illő esküvőn ment férjhez a profi ökölvívó mindössze 16 éves lánya, Venezuela Fury, aki egy látványos ceremónián mondta ki a boldogító igent szerelmének. Az ünneplés azonban nem zajlott teljesen zökkenőmentesen: Tyson Fury lányának lagzijára rendőrt kellett hívni.

Tyson Fury családjában hatalmas volt az ünneplés a hétvégén: a nehézsúlyú bokszvilágbajnok legidősebb lánya, a mindössze 16 éves Venezuela Fury férjhez ment szerelméhez, a 18 éves amatőr bokszoló Noah Price-hoz. A meghitt, mégis látványos esküvőt május 16-án tartották a Man-szigeten található Royal Chapel of St. John kápolnában.

Tyson Fury lánya, Venezula és Noah Price hétvégén mondták ki a boldogító igent.
Tyson Fury lánya, Venezula és Noah Price hétvégén mondták ki a boldogító igent.
Forrás: Getty Images Europe

Tyson Fury lánya különleges ruhát viselt 

A fiatal menyasszony igazán különleges szettet választott a nagy napra: egy csipkéből készült, sellőfazont idéző hófehér ruhát viselt, amelyhez elképesztő, közel 15 méteres uszály tartozott. Venezuela azonban nem mondott le a kényelemről sem – a ruhát fehér Crocs papuccsal párosította, amit korábban már elárult, hogy mindenképpen viselni szeretne az esküvőjén. A vőlegény klasszikus fekete nadrágot, fehér mellényt és zakót viselt. 

Az esküvőn természetesen ott volt Tyson Fury és felesége, Paris Fury is, a menyasszonyt pedig összesen 18 koszorúslány kísérte. Köztük szerepelt Tyson féltestvérének, Tommy Furynak a hároméves lánya, Bambi is, aki Molly-Mae Hague gyermeke. Venezuela húgai, a nyolcéves Valencia és a négyéves Athena szintén részt vettek az esküvői menetben. A brit sajtó szerint az eseményen Peter Andre is fellépett.

A szertartás után az ifjú pár boldogan pózolt a fotósoknak a kápolna előtt, Tyson Fury pedig meghatottan készített közös képeket lányával.

A 16 éves Venezuela házasságára a szülei is áldásukat adták

A ceremóniát teljesen elzárták a nyilvánosság elől, ugyanakkor kamerák rögzítették az eseményeket, így várhatóan a család Netflix-sorozatában, az At Home with the Furys következő évadában is látható lesz az esküvő.

A fiatal pár még Venezuela 16. születésnapján jegyezte el egymást. A lány akkor Instagram-sztoriban mutatta meg a meglepetéskérést, később pedig a gyémántgyűrűről készült közeli fotóhoz azt írta: „Összeházasodunk, annyira boldog vagyok.”

Bár az esküvő Venezuela életkora miatt sokaknál kiverte a biztosítékot, a szülei teljes támogatásukról biztosították. Édesanyja, Paris Fury korábban úgy nyilatkozott, lánya rendkívül érett a korához képest, és sok felelősséget vállalt már fiatalon is, mivel hat testvére nevelésében is segített.

„Nem ítélhetem el ezért, hiszen én is 17 éves voltam, amikor eljegyeztek” – mondta Paris. „Nyilván az én példámat követi. Tudom, hogy fiatal, de szerintem megtalálta azt az embert, akit szeret. Ha ő boldog, én teljes mértékben támogatom.”

Izgalmakban sem volt hiány

Úgy tudni, balhéktól sem volt mentes a nagy nap, ugyanis a lagzi során rendőröket kellett hívni a helyszínre, akik végül egy férfit elő is állítottak. A helyszínen készült fotók alapján az ünneplés még javában tartott, amikor a rendőrök átvizsgálták az egyik vendéget, majd egy rendőrségi furgonhoz kísérték.

A Daily Mail beszámolója szerint a váratlan jelenetek nem sokkal azután történtek, hogy az este sztárfellépője, Peter Andre színpadra lépett, és legismertebb slágereivel szórakoztatta az ifjú párt és a vendégeket. Arról egyelőre nem hoztak nyilvánosságra részleteket, pontosan miért állították elő az egyik résztvevőt, ugyanis sem a helyszín üzemeltetői, sem a rendőrség nem kommentálta az esetet.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Hailey Bieber tangás fotót posztolt – A rajongói újra plasztikáztatással vádolják

Justin Bieber felesége szinte mindent megmutatott magából. Ám arra talán ő sem számított, hogy a képei hatására újra plasztikáztatással fogják vádolni őt.

Kiderült az igazság: ezért gyűlölte George Clooney éveken át Brad Pittet

Bár manapság már Hollywood egyik legismertebb sztárbarátsága az övék, korábban hűvös volt köztük a viszony. Az Ocean's Eleven főszereplői ugyanis sokáig rivalizáltak egymással.

Palvin Barbara elképesztően sikkes kismama: fekete-fehér összeállításával mindenkit lenyűgözött Cannes-ban – FOTÓ

Cannes-ban már mindenki a magyar szupermodellről beszél. Palvin Barbara első gyermekét várja Dylan Sprouse-szal, és olyan elegáns összeállításban jelent meg a Karma vetítésén, hogy minden tekintetet magára vonzott.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu