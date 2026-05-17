Férjhez ment Tyson Fury 16 éves lánya: a lagzin akkora balhé volt, hogy letartóztattak egy vendéget – Fotók

Tyson Fury családjában hatalmas volt az ünneplés a hétvégén: a nehézsúlyú bokszvilágbajnok legidősebb lánya, a mindössze 16 éves Venezuela Fury férjhez ment szerelméhez, a 18 éves amatőr bokszoló Noah Price-hoz. A meghitt, mégis látványos esküvőt május 16-án tartották a Man-szigeten található Royal Chapel of St. John kápolnában.

Tyson Fury lánya, Venezula és Noah Price hétvégén mondták ki a boldogító igent.

Tyson Fury lánya különleges ruhát viselt

A fiatal menyasszony igazán különleges szettet választott a nagy napra: egy csipkéből készült, sellőfazont idéző hófehér ruhát viselt, amelyhez elképesztő, közel 15 méteres uszály tartozott. Venezuela azonban nem mondott le a kényelemről sem – a ruhát fehér Crocs papuccsal párosította, amit korábban már elárult, hogy mindenképpen viselni szeretne az esküvőjén. A vőlegény klasszikus fekete nadrágot, fehér mellényt és zakót viselt.

Az esküvőn természetesen ott volt Tyson Fury és felesége, Paris Fury is, a menyasszonyt pedig összesen 18 koszorúslány kísérte. Köztük szerepelt Tyson féltestvérének, Tommy Furynak a hároméves lánya, Bambi is, aki Molly-Mae Hague gyermeke. Venezuela húgai, a nyolcéves Valencia és a négyéves Athena szintén részt vettek az esküvői menetben. A brit sajtó szerint az eseményen Peter Andre is fellépett.

A szertartás után az ifjú pár boldogan pózolt a fotósoknak a kápolna előtt, Tyson Fury pedig meghatottan készített közös képeket lányával.

A 16 éves Venezuela házasságára a szülei is áldásukat adták

A ceremóniát teljesen elzárták a nyilvánosság elől, ugyanakkor kamerák rögzítették az eseményeket, így várhatóan a család Netflix-sorozatában, az At Home with the Furys következő évadában is látható lesz az esküvő.

A fiatal pár még Venezuela 16. születésnapján jegyezte el egymást. A lány akkor Instagram-sztoriban mutatta meg a meglepetéskérést, később pedig a gyémántgyűrűről készült közeli fotóhoz azt írta: „Összeházasodunk, annyira boldog vagyok.”

Bár az esküvő Venezuela életkora miatt sokaknál kiverte a biztosítékot, a szülei teljes támogatásukról biztosították. Édesanyja, Paris Fury korábban úgy nyilatkozott, lánya rendkívül érett a korához képest, és sok felelősséget vállalt már fiatalon is, mivel hat testvére nevelésében is segített.