Félbeszakadt Ricky Martin koncertje, miután a nézőtérről gázsprayt fújtak az énekesre

Komáromi Bence
2026.05.22.
Brutális támadás áldozata lett a világhírű énekes. Ricky Martin éppen az egyik slágerét énekelte a színpadon, amikor az első sorból valaki gázsprayt fújt rá. Az incidens miatt félbeszakították a koncertet.

Megdöbbentő hírek érkeztek Montenegróból. Ricky Martin éppen az európai turnéja első állomásán lépett fel, amikor hirtelen pánik tört ki a nézőtér első sorában. Valaki ugyanis váratlanul előkapott egy gázsprayt és a színpad felé lőtt vele. Bár a könnygáz szerencsére nem jutott el az énekesig, a támadás helyszíne körül többen is áldozatul estek a gáz maró hatásának.

Félbeszakadt Ricky Martin koncertje, miután könnygázt fújtak a világhírű énekesre
Megtámadták Ricky Martint Montenegróban

Kellemetlen élményben volt része a latin pop királyának. Ricky Martin éppen Montenegróban turnézott, amikor csütörtök este félbe kellett szakítani a koncertjét. A fellépése során ugyanis váratlanul könnygázt fújtak felé az első sorból. Bár ő személyesen nem sérült meg a támadás közben, a rajongói közül több ember is ápolásra szorult az incidens után, ezért félbeszakították a koncertet egy időre. Erről a zenész menedzsmentje tájékoztatta a nyilvánosságot.

„Ricky Martin ma esti montenegrói koncertjén – amely a művész európai turnéjának első helyszíne volt – egy személy gázsprayt fújt a színpadra, ami miatt félbeszakadt a műsor, és az énekest, valamint a közönség egy részét orvosi ellátásban kellett részesíteni. Martin és a csapata elővigyázatosságból azonnal elhagyta a színpadot. A biztonsági szolgálat néhány perc alatt sikeresen megfékezte a pánikot és eltávolította a rendbontót. Bár ezt követően a zenész stábja nem javasolta a folytatást, Ricky Martin úgy határozott, hogy befejezi a koncertjét, hogy eleget tegyen a rajongói igényeinek" – olvasható a közleményben. A Mirror tájékoztatása szerint egyelőre nincs arról információ, hogy milyen indíttatásból támadták meg az énekest, azonban folytatja az európai turnéját az előzetes terveknek megfelelően.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
