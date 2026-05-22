Félbeszakadt Ricky Martin koncertje, miután a nézőtérről gázsprayt fújtak az énekesre

Megdöbbentő hírek érkeztek Montenegróból. Ricky Martin éppen az európai turnéja első állomásán lépett fel, amikor hirtelen pánik tört ki a nézőtér első sorában. Valaki ugyanis váratlanul előkapott egy gázsprayt és a színpad felé lőtt vele. Bár a könnygáz szerencsére nem jutott el az énekesig, a támadás helyszíne körül többen is áldozatul estek a gáz maró hatásának.

Félbeszakadt Ricky Martin koncertje, miután könnygázt fújtak a világhírű énekesre

Forrás: FilmMagic/2019 Axelle/Bauer-Griffin/Axelle/Bauer-Griffin

Megtámadták Ricky Martint Montenegróban

Kellemetlen élményben volt része a latin pop királyának. Ricky Martin éppen Montenegróban turnézott, amikor csütörtök este félbe kellett szakítani a koncertjét. A fellépése során ugyanis váratlanul könnygázt fújtak felé az első sorból. Bár ő személyesen nem sérült meg a támadás közben, a rajongói közül több ember is ápolásra szorult az incidens után, ezért félbeszakították a koncertet egy időre. Erről a zenész menedzsmentje tájékoztatta a nyilvánosságot.

„Ricky Martin ma esti montenegrói koncertjén – amely a művész európai turnéjának első helyszíne volt – egy személy gázsprayt fújt a színpadra, ami miatt félbeszakadt a műsor, és az énekest, valamint a közönség egy részét orvosi ellátásban kellett részesíteni. Martin és a csapata elővigyázatosságból azonnal elhagyta a színpadot. A biztonsági szolgálat néhány perc alatt sikeresen megfékezte a pánikot és eltávolította a rendbontót. Bár ezt követően a zenész stábja nem javasolta a folytatást, Ricky Martin úgy határozott, hogy befejezi a koncertjét, hogy eleget tegyen a rajongói igényeinek" – olvasható a közleményben. A Mirror tájékoztatása szerint egyelőre nincs arról információ, hogy milyen indíttatásból támadták meg az énekest, azonban folytatja az európai turnéját az előzetes terveknek megfelelően.

