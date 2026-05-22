Nemcsak a nyulaktól kell tartani: ritka állatok lepték el a népszerű hazai kirándulóhely útjait

Az elmúlt napok esőzései előcsalogattak egy kétéltű fajt, amelynek egyedei a népszerű kirándulóhely autóútjain okozhatnak akár még balesetet is. Az erdészek minden autóst fokozott elővigyázatosságra intenek a Börzsönyben. Ez az állat ráadásul védett, így még inkább ajánlott lassan hajtani.

Kétéltűek lepték el a Börzsöny útjait.

Vadveszély a Börzsönyben

A rollerest lerúgó nyúl után újabb állatveszélyt jelentettek. Börzsöny csodás vidékére nemcsak a megmentett vadmacska kölyök, de egy különleges, az autóutakat elárasztó állatfaj is felhívja a figyelmet. Pontosabban az erdészek, akik arra kérdik az autósokat, hogy óvatosan közlekedjenek.

Az utóbbi napokban megérkezett a várva várt eső, és a csapadékkal együtt a foltos szalamandrák is előbújtak a Kemencét Diósjenővel összekötő erdészeti útra. Kérjük a jogszerű úthasználókat, hogy az érintett útszakaszon fokozott figyelemmel közlekedjenek, a sebességkorlátozásokat tartsák be, és ügyeljenek az úton áthaladó szalamandrákra

– írja az Ipoly Erdő Zrt. a Facebook-odalán. A tavaszi csapadékos napokon az autósoktól továbbá azt kérik, hogy lehetőség szerint tartózkodjanak az autósok a völgyi és egyéb erdészeti utak használatától.

A védett foltos szalamandra könnyen felismerhető a fekete-sárga mintázatáról. A Magyarország hegységeiben honos kétéltű élőhelyei a 400 és 1000 méter közötti magasságban van. Elsősorban a lomberdők vizes, árnyékos helyeit kedveli.

