Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 22., péntek Júlia, Rita

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Instant komfort
figyelmeztetés

Nemcsak a nyulaktól kell tartani: ritka állatok lepték el a népszerű hazai kirándulóhely útjait

figyelmeztetés szalamandra Börzsöny
Érdemes figyelni mostanában az utakon, még akkor is, ha nem rollerrel szeled a kilométereket. A Börzsönyben ugyanis a csapadékos időjárás egy cuki, de igen nagy létszámú állatfajt sodort az utakra.

Az elmúlt napok esőzései előcsalogattak egy kétéltű fajt, amelynek egyedei a népszerű kirándulóhely autóútjain okozhatnak akár még balesetet is. Az erdészek minden autóst fokozott elővigyázatosságra intenek a Börzsönyben. Ez az állat ráadásul védett, így még inkább ajánlott lassan hajtani.

vadveszély a Börzsönyben
Kétéltűek lepték el a Börzsöny útjait.
Forrás:  123rf.com

Vadveszély a Börzsönyben

A rollerest lerúgó nyúl után újabb állatveszélyt jelentettek. Börzsöny csodás vidékére nemcsak a megmentett vadmacska kölyök, de egy különleges, az autóutakat elárasztó állatfaj is felhívja a figyelmet. Pontosabban az erdészek, akik arra kérdik az autósokat, hogy óvatosan közlekedjenek.

Az utóbbi napokban megérkezett a várva várt eső, és a csapadékkal együtt a foltos szalamandrák is előbújtak a Kemencét Diósjenővel összekötő erdészeti útra. Kérjük a jogszerű úthasználókat, hogy az érintett útszakaszon fokozott figyelemmel közlekedjenek, a sebességkorlátozásokat tartsák be, és ügyeljenek az úton áthaladó szalamandrákra

 – írja az Ipoly Erdő Zrt. a Facebook-odalán. A tavaszi csapadékos napokon az autósoktól továbbá azt kérik, hogy lehetőség szerint tartózkodjanak az autósok a völgyi és egyéb erdészeti utak használatától.

A védett foltos szalamandra könnyen felismerhető a fekete-sárga mintázatáról. A Magyarország hegységeiben honos kétéltű élőhelyei a 400 és 1000 méter közötti magasságban van. Elsősorban a lomberdők vizes, árnyékos helyeit kedveli.

Ezek is érdekelhetnek:

Segélykérő halk nyávogásra figyeltek fel: elárvult vadmacskakölyköt mentettek a Börzsönyben

Kirándulók lettek figyelmesek a kicsire. A vadmacskakölyök magányosan kuporgott egy fa odújában, a Duna–Ipoly Nemzeti Parkban.

Hihetetlen, mi történt a rollerest megtámadó nyúllal - A rendőrség posztolt róla

A Budapesti Rendőr-főkapitányság a rollerest megtámadó nyúlról posztolt. Fotójuk letarolta a netet.

Berobban a nyár a pünkösdi hosszú hétvégén: 30 fok is lehet, igazi strandidő közeleg

Jó hírunk van azoknak, akik epekedve várták a meleget: már péntektől sok napsütés, száraz idő és egyre melegebb levegő vár ránk. Mutatjuk a részleteket!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu