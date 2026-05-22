Egy DNS-teszt mindent megváltoztatott: 40 év után derült fény egy brutális titokra

Komáromi Bence
2026.05.22.
A rendőröket is zavarba hozta az a megoldatlan gyilkossági ügy, amely 40 éve nyomasztotta egy kisváros közösségét. Most azonban egy DNS-tesztnek hála végre válaszokat kaptak a kérdéseikre. Ám az igazság néha brutálisabb, mint bármilyen fikció.

1986 májusában borzalmas gyilkosság rázta meg az amerikai Virginia Beach városának lakóit. A rendőrök holtan találták a 22 éves Roberta Wallst nem messze a munkahelyétől. A fiatal könyvtáros testén bántalmazás jeleit látták, és meg is erőszakolták. Bár az évek során rengeteg teória született, és bizonyítékok is kerültek elő, a rendőrség nem tudta megállapítani, ki a gyilkos. Egészen mostanáig. 40 év után egy DNS-teszt mindent megváltoztatott.

Egy DNS-teszt buktatta le Roberta Walls gyilkosát
A DNS-tesztnek hála letartóztatták a gyanúsítottat

Szinte napra pontosan 40 évvel a gyilkosság után a rendőrség letartóztatta a 66 éves Charles Berryt a newingtoni otthonában. A férfit azzal vádolják, hogy megerőszakolta, majd meggyilkolta 1986-ban Roberta Wallst. Charles jelenleg is őrizetben van, az óvadékát pedig 2 millió dollárban határozták meg. Hogyan derült ki, hogy ő lehet a felelős a gyilkosságért? Minden annak köszönhető, hogy 2017-ben újra elővették a megoldatlan ügyet, azonban most már sokkal kifinomultabb módszerekkel vizsgálták meg a bizonyítékokat.

A People tájékoztatása szerint a nyomozók DNS-mintákat gyűjtöttek be a gyilkosság helyszínén, valamint Walls földi maradványairól. Ennek köszönhetően szinte az összes korábbi gyanúsítottat kizárhatták a lehetséges elkövetők közül, azonban megtalálták az egyetlen személyt Roberta ismerősei közül, aki egyezést mutatott az eredményekkel. A gyanúsítottnak volt lehetősége és ideje is a szörnyű gyilkosságra, most már csak az indítékot keresik.

40 év után tartóztatták le gyilkosság gyanújával a 66 éves Charles Berryt
