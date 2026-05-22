Károly király drámai vallomása: elárulta, mit tart élete egyik legnagyobb hibájának

III. Károly király őszintén beszélt egyik legnagyobb megbánásáról: a walesi lakhelyeként szolgáló Llwynywermod birtok kapcsán úgy fogalmazott, hogy azt 40 évvel később szerezte meg, mint kellett volna.

Károly király vallomása: ezt az ügyet bánja legjobban

Károly király 2021-ben, még walesi hercegként beszélt arról, hogy hosszú évekbe telt, mire megfelelő lakhelyet talált magának Walesben. Elmondása szerint nem a próbálkozás hiányzott, hanem az, hogy egyszerűen nehéz volt megtalálni az ideális királyi birtokot számára – írja a Hello! magazin.

„Mostanra végre van egy bázisom Walesben, ahová időről időre visszatérhetek… 40 évvel később sikerült megszerezni, mint kellett volna” – fogalmazott akkor III. Károly.

A Llwynywermod birtokot 2007-ben vásárolta meg, és azt hosszú ideig állandó walesi tartózkodási helyeként használta. A királyi birtok helyreállítását Károly személyesen felügyelte, külön hangsúlyt fektetve a fenntartható, környezettudatos megoldásokra – ez későbbi királyi szemléletének is egyik alapja lett.

A főépület tágas, gerendás mennyezettel és nagy, boltíves ablakokkal készült, a belső terek pedig egyszerre elegánsak és vidéki hangulatúak. A hálószobák inkább visszafogott, otthonos stílust képviselnek.

III. Károly király walesi rezidenciája.

Lemondás a bérletről és új királyi korszak

Amikor 2022-ben trónra lépett, walesi hercegi szerepét fia, Vilmos herceg vette át. A király pedig később úgy döntött, hogy a Llwynywermod birtok bérletéről is lemond, mivel királyi feladatai mellett már nem tudna ott időt tölteni. A birtokot azóta más használja. Hol él most a király? III. Károly jelenleg Londonban, Clarence House rezidenciájában él feleségével, Kamilla királynéval. A királyi család feje általában a Buckingham-palotában lakik, de mivel felújítása még folyamatban van, ezért a beköltözésre várhatóan csak 2027 körül kerülhet sor.