Stuart Little anyukája még 70 felett is bomba: Geena Davis elképesztően gyönyörű volt Cannes-ban - FOTÓ

A Stuart Little szerethető anyukájaként ismertük meg, most pedig Cannes-ban mindenkit túlragyogott, nem is akárhogyan. Geena Davis elvitte a show-t a cannes-i filmfesztiválon.

A Stuart Little kisegér szerethető anyukájaként, de a Thelma és Louise vagy a Beetlejuice sztárjaként is ismert Geena Davis ismét bebizonyította, hogy a stílus és a kisugárzás tényleg kortalan. A színésznő a cannes-i amfAR gálán jelent meg, és finoman szólva sem olvadt bele a tömegbe.

Geena Davis 70 fölött is tündököl. 
  • Geena Davis, a Stuart Little sztárja lenyűgöző megjelenéssel érkezett Cannes-ba.
  • A 70 éves színésznő elegáns, mélyen dekoltált ruhában ragyogott az amfAR gálán.
  • A rajongók szerint az idő egyszerűen nem fog rajta.

A 70 éves Oscar-díjas sztár egy elképesztően elegáns, vállra omló, mélyen dekoltált fehér ruhában érkezett, amely drámai szabásával egyszerre volt klasszikus és látványos. Geena Davis egyszerűen ragyogott. Az a fajta nőies elegancia lengte körül, amitől az ember önkéntelenül is felkapja a fejét, majd gyorsan rákeres, tényleg 70 éves-e. Spoiler: igen.

Geena Davis angyali volt Cannes-ban. 
A színésznő az est házigazdájaként vett részt a rangos amfAR gálán, amely évtizedek óta az AIDS-kutatás támogatásának egyik legfontosabb jótékonysági eseménye. De bármennyire is fontos volt az ügy, az internet egy része percekig csak Geena Davis megjelenésével tudott foglalkozni.

Csodás formában van a színésznő. 
