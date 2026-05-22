Harrison Ford ennyire dögös volt a 30-as éveiben: te is szívesen főznél vele a konyhában - FOTÓ

Vallj színt: neked régészprofesszorként, űrkalózként vagy replikáns vadászként tetszett jobban az ácsból lett színész? Mi nem igazán tudunk választani, de egy biztos, Harrison Ford több évtizeden át álompasiként élt nők millió fejében. Kezdve a '70-es évekkel, amikor szerepet kapott a Star Wars című sci-fiben. Mi pedig épp ebből az időszakból találtunk róla egy olyan fotót, amin minden részlet izgalmas.

Nemcsak Harrison Ford volt dögös a '70-es években, hanem a konyhája is.

Forrás: Getty/Corbis Historical

Harrison Ford már a '70-es években is ellenálhatatlan volt A laza, természetes férfiasságot testesítette meg amolyan rosszfiús bájjal.

Mindenén látszik, hogy kétkezi munkát végzett − azok a karok és az a kisugárzás!

Bár díszletek építésével kezdte hollywoodi karrierjét, arról nem tudni, hogy konyháját is maga rakta-e össze.

Ha már a konyhája, most, hogy hódít a nosztalgia, ezt az egyszerre praktikus és bohém teret azonnal elfogadnánk.

Szinte hihetetlen, hogy a huncut Harrison Ford már 83 éves. A szívtipró színész azonban még ma is épp olyan kacér, mint ötven éve. Ebben nagy szerepe lehet, hogy felesége, Calista Flockhart 22 évvel fiatalabb nála, de gyanítjuk, hogy ez a sárm a személyiségéből is fakad. Bár rajta látszik a kora − nem úgy, mint a Top Gun kortalan fenegyerekén, Tom Cruise-on −, még most is ott van az a kis szexi, hamiskás csillogás a szemében.

El is érkeztünk ahhoz, hogy megmutassuk azt a Harrison Ford fotót, ami véleményünk szerint az egyik legvadítóbb. Persze nem mehetünk el a konyhája mellett sem!

Harrison Ford fiatalon ilyen konyhában főzött

A mai steril, minimalista enteriőrökhöz képest Harrison Ford '70-es évekbeli konyhája egészen más világot képviselt. Nem rejtette el a használati tárgyakat szekrények és fiókok mélyére: a falakon rézlábasok és serpenyők lógtak, mágneses késtartók és nyitott tárolók tették élővé a teret. Be kell vallani, hogy az egésznek volt egy kis műhelyhangulata, ami remekül összecseng azzal, hogy korábban ácsként díszleteket épített. Az egész egyszerre volt férfias és otthonos.

Nem nehéz elképzelni, ahogy a jóképű Harrison Ford ebben a kigombolt ingben és enyhén borostásan összedob ebben a konyhában egy késő esti vacsorát. Itt nincs luxus, sem tökéletes beállítás, csak egy igazi férfi, egy valóban főzésre tervezett konyhában. Mi imádjuk!

A Homes&Gardens lakberendezési szakértői szerint ráadásul az a retró stílus, amit Ford konyhája képviselt, most ismét reneszánszát éli. A nyitott tárolás, a falra akasztott edények és a melegebb, földszínű árnyalatok újra trendinek számítanak. A '70-es évek konyhái ráadásul tele voltak fával, rézzel, narancsos és barnás tónusokkal, valamint olyan apró részletekkel, amelyek személyessé tették a teret. Ezt pedig mind megtalálod a lakberendezési trendek 2026-os listáján.