Most érkezett a lesújtó hír: elhunyt a legendás műsorvezető

Szomorú tragédia rázta meg a televíziózás világát. Életének 90. életévében elhunyt Judith Chalmers az ikonikus utazós műsor, a Wish You Were Here házigazdája. A brit műsorvezető a 6 évtizedes karrierje során milliókat ültetett le a képernyők elé. Halálának hírét a családja jelentette be.

Meghalt Judith Chalmers a Wish You Were Here című ikonikus tévéműsor házigazdája

Forrás: TV Times

Judith Chalmers hosszú évek óta Alzheimer-kórral küzdött

A legendás műsorvezető halálát a családja közleményben erősítette meg. A rokonok arról írtak, hogy Judy 1974-től egészen 2003-ig vezette a Wish You Were Here című műsort, amellyel bejárta az egész világot, az adásokat pedig milliók imádták világszerte.

„Miután rendkívüli életet élt, és több mint 60 évet töltött a televízióban, Judy tegnap este a szerető családtagjai körében elhunyt. Judy hosszú évek óta Alzheimer-kórral küzdött. Nagyon fog hiányozni! Gyászunkban némi vigaszt nyújt, hogy egy hatalmas bőröndöt hagyott maga után, amely tele van a legboldogabb és legkülönfélébb emlékekkel" – olvasható a család közleményében.

Judith mindössze 13 évesen kezdett gyakornokoskodni a legismertebb brit tévécsatornánál, a BBC-nél, majd rövid idő alatt műsorvezetői beosztásban találta magát. Karrierje során több száz adást vezetett és hazája egyik legismertebb televíziós személyiségévé vált. Rajongóit sokkolta a halálának híre. Sokan arról beszélnek most a közösségi médiában, hogy Judith Chalmers halálával az ország elveszítette az utolsó nagy tévés ikonját.

