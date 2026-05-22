Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 22., péntek Júlia, Rita

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Instant komfort
gyász

Most érkezett a lesújtó hír: elhunyt a legendás műsorvezető

gyász műsorvezető halálhír
Komáromi Bence
2026.05.22.
Szívszorító híreket kaptunk. 90 éves korában elhunyt a milliók által imádott műsorvezető, Judith Chalmers.

Szomorú tragédia rázta meg a televíziózás világát. Életének 90. életévében elhunyt Judith Chalmers az ikonikus utazós műsor, a Wish You Were Here házigazdája. A brit műsorvezető a 6 évtizedes karrierje során milliókat ültetett le a képernyők elé. Halálának hírét a családja jelentette be.

Meghalt Judith Chalmers a Wish You Were Here című ikonikus tévéműsor házigazdája
Meghalt Judith Chalmers a Wish You Were Here című ikonikus tévéműsor házigazdája
Forrás: TV Times

Judith Chalmers hosszú évek óta Alzheimer-kórral küzdött

A legendás műsorvezető halálát a családja közleményben erősítette meg. A rokonok arról írtak, hogy Judy 1974-től egészen 2003-ig vezette a Wish You Were Here című műsort, amellyel bejárta az egész világot, az adásokat pedig milliók imádták világszerte.

„Miután rendkívüli életet élt, és több mint 60 évet töltött a televízióban, Judy tegnap este a szerető családtagjai körében elhunyt. Judy hosszú évek óta Alzheimer-kórral küzdött. Nagyon fog hiányozni! Gyászunkban némi vigaszt nyújt, hogy egy hatalmas bőröndöt hagyott maga után, amely tele van a legboldogabb és legkülönfélébb emlékekkel" – olvasható a család közleményében.

Judith mindössze 13 évesen kezdett gyakornokoskodni a legismertebb brit tévécsatornánál, a BBC-nél, majd rövid idő alatt műsorvezetői beosztásban találta magát. Karrierje során több száz adást vezetett és hazája egyik legismertebb televíziós személyiségévé vált. Rajongóit sokkolta a halálának híre. Sokan arról beszélnek most a közösségi médiában, hogy Judith Chalmers halálával az ország elveszítette az utolsó nagy tévés ikonját.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Hihetetlen! 100 éves lett Sir David Attenborough, aki átírta a természetfilmek történetét

Ma ünnepli 100. születésnapját a világ legismertebb természettudósa és filmese, aki generációknak mutatta meg a Föld csodáit. David Attenborough, több mint 70 éve készíti csodás természetfilmjeit.

35 éves korában elhunyt a népszerű műsorvezető: kislánya még az egyéves kort sem érte el

Tavaly az agyrák egyik ritka és agresszív fajtájával diagnosztizálták.

Ezt tudni eddig Szabó Zsófi férjéről: ő lehet a műsorvezető második gyermekének apja

Szabó Zsófi pénteken jelentette be, hogy második gyermekét várja, azóta pedig újabb részletek kerültek nyilvánosságra a magánéletéről. Sajtóértesülések szerint a műsorvezető titokban férjhez ment szír párjához, Bassam Abou Watfához, aki a baba édesapja lehet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu