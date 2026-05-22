Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 22., péntek Júlia, Rita

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Instant komfort
találgatás

Hatalmas fordulat: Idris Elba mégis szerepelhet az új James Bond-filmben

találgatás főgonosz idris elba James Bond-filmek
Komáromi Bence
2026.05.22.
Bár a világsztár a kora miatt nem lehet az új James Bond, továbbra sem adta fel a reményt, hogy szerepelhessen a filmben. Most kiderült, hogy Idris Elba már azt is kitalálta, hogy milyen szerepre lenne alkalmas a készülő folytatásban.

Továbbra is csak találgatások vannak arról, hogy ki lehet az új James Bond. A 007-es ügynök szerepe kiadóvá vált, miután Daniel Craig nyugdíjba vonult. A készülő folytatás rendezője, Denis Villeneueve azonban kijelentette, hogy 30 év alatti színészt keres az ikonikus főszerepre. Ezzel pedig egyértelművé tette, hogy a rajongók üzenetei és kérései ellenére nem Idris Elba lesz az új James Bond. A színész azonban továbbra is ragaszkodik hozzá, hogy szerepelni szeretne a készülő mozifilmben.

Idris Elba legnagyobb álma az, hogy szerepelhessen egy James Bond-filmben
Idris Elba legnagyobb álma az, hogy szerepelhessen egy James Bond-filmben
Forrás: Variety

Idris Elba lehet az új James Bond-film főgonosza

A filmsztár nemrég egy interjú során elismerte, hogy nem ő lesz a következő James Bond. Idris Elba azután tette ezt a szomorú kijelentést, miután hónapokon keresztül olyan pletykák terjedtek, hogy ő játszhatja el a világ legismertebb titkos ügynökét. A rajongók imádták az ötletet, azonban a film rendezője megcáfolta ezeket a híreszteléseket, amikor kijelentette, hogy 30 év alatti, brit állampolgárságú színészeket castingol csak James Bond szerepére. Idris Elba azonban most elárulta, hogy milyen formában jelenhet meg mégis a folytatásban:

„Szívesen eljátszanám a Bond-filmek főgonoszát. A Bond-franchise egy ikonikus sorozat. Miért ne? Akkor megcsinálhatnám ezt a macska simogató dolgot is a vásznon"árulta el a filmsztár. Érdekesség még a színésszel kapcsolatban, hogy legutóbb a Master of The Universe című filmben láthattuk őt, amelyet az Amazon Stúdió készített. Lehet, hogy csak puszta véletlen, de ugyanez a streaming szolgáltató vásárolta meg a James Bond-filmek jogait is, vagyis Idris Elba jelenlegi főnökei fognak dirigálni a készülő kémmoziban is. Így pedig csak egy karnyújtásnyira került Elba a főgonosz szerepétől. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

50 éves lett Idris Elba, akit különös kapcsolat fűz a női lábakhoz

Ötvenedik születésnapját ünnepli.

Kiderült, ki lehet a következő James Bond

Idris Elba a legnagyobb esélyes, bár ő szívesebben alakítana főgonoszt.

Idris Elba lett 2018 legszexibb férfija a People magazin szerint

Ő maga sem hitte el.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu