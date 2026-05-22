Hatalmas fordulat: Idris Elba mégis szerepelhet az új James Bond-filmben

Továbbra is csak találgatások vannak arról, hogy ki lehet az új James Bond. A 007-es ügynök szerepe kiadóvá vált, miután Daniel Craig nyugdíjba vonult. A készülő folytatás rendezője, Denis Villeneueve azonban kijelentette, hogy 30 év alatti színészt keres az ikonikus főszerepre. Ezzel pedig egyértelművé tette, hogy a rajongók üzenetei és kérései ellenére nem Idris Elba lesz az új James Bond. A színész azonban továbbra is ragaszkodik hozzá, hogy szerepelni szeretne a készülő mozifilmben.

Forrás: Variety

Idris Elba lehet az új James Bond-film főgonosza

A filmsztár nemrég egy interjú során elismerte, hogy nem ő lesz a következő James Bond. Idris Elba azután tette ezt a szomorú kijelentést, miután hónapokon keresztül olyan pletykák terjedtek, hogy ő játszhatja el a világ legismertebb titkos ügynökét. A rajongók imádták az ötletet, azonban a film rendezője megcáfolta ezeket a híreszteléseket, amikor kijelentette, hogy 30 év alatti, brit állampolgárságú színészeket castingol csak James Bond szerepére. Idris Elba azonban most elárulta, hogy milyen formában jelenhet meg mégis a folytatásban:

„Szívesen eljátszanám a Bond-filmek főgonoszát. A Bond-franchise egy ikonikus sorozat. Miért ne? Akkor megcsinálhatnám ezt a macska simogató dolgot is a vásznon" – árulta el a filmsztár. Érdekesség még a színésszel kapcsolatban, hogy legutóbb a Master of The Universe című filmben láthattuk őt, amelyet az Amazon Stúdió készített. Lehet, hogy csak puszta véletlen, de ugyanez a streaming szolgáltató vásárolta meg a James Bond-filmek jogait is, vagyis Idris Elba jelenlegi főnökei fognak dirigálni a készülő kémmoziban is. Így pedig csak egy karnyújtásnyira került Elba a főgonosz szerepétől.

