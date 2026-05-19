tom kane

Meghalt a Star Wars legendája: Yoda életre keltője

A Star Wars-univerzum ikonikus szinkronhangja, Tom Kane 64 éves korában meghalt. A színész halálhírét hétfőn jelentette be ügynöksége, a Galactic Productions.

A világszerte ismert szinkronszínész, Tom Kan elsősorban a Star Warsban Yoda hangjaként vált ismerté, de pályafutása során számos animációs sorozatban, dokumentumfilmben és videojátékban is hallható volt. Halálát szélütés szövődményei okozták, egy kansasi kórházban hunyt el Missouri államban.

Tom Kan elsősorban Yoda hangjaként vált ismerté a Star Warsból.
Ma búcsút veszünk Tom Kane-től – egy legendás szinkronszínésztől, akinek munkássága világszerte milliók gyermekkorát és képzeletét formálta” – írta közleményében a Galactic Productions. „A felejthetetlen Star Wars-alakításoktól kezdve a számtalan animációs sorozaton, dokumentumfilmen és játékon át minden egyes szerepébe bölcsességet, erőt, humort és szeretet vitt” –  tették hozzá. 

Több mint egy évtizeden át személyesítette meg Yodát

Tom Kane neve elsősorban a Star Wars: A klónok háborúja című animációs szériával forrt össze, amelyben az  az IMDb adatai szerint 2008 és 2020 között több mint 130 epizódban kölcsönözte hangját Yodának. A karaktert az eredeti filmtrilógiában Frank Oz alakította, Kane pedig az évek során számos további Star Wars-produkcióban is megszólaltatta a Jedi mestert.

Nagycsaládot hagyott maga után

Az ügynökség nemcsak a művészi pályafutásáról, hanem személyiségéről is megemlékezett. „Tom odaadó férj és apa volt, aki feleségével együtt kilenc (saját és örökbefogadott) gyermeket nevelt” – idézi az Entertainment Weekly

