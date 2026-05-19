Gyanúsan néz ki a csirkehús? Így állapíthatod meg leggyorsabban, hogy megromlott-e

A nyers friss hús halvány rózsaszín, a zsíros részei pedig fehérek. Ha a csirkehús színe szürkés, sárgás vagy zöldes árnyalatú, aligha lesz belőle már csirkeragu vagy ropogósra panírozott rántott hús, hiszen ez már a bomlási folyamatok egyértelmű jele (a felületén megjelenő fehér vagy sötét foltok penészesedésre utalnak).

A csirkehús a magas nedvesség- és fehérjetartalma miatt igencsak kedvez a baktériumok elszaporodásának

A hűtőszekrényben tárolt nyers csirkét a biztonság érdekében érdemes 2-3 napon belül felhasználni, mivel utána gyorsan romlásnak indul.

A nyálkás, csúszós vagy ragadós felület baktériumok elszaporodását jelzi a csirkehúsnál.

Mutatjuk, hogyan állapíthatod meg gyorsan, romlott-e a csirkehús.

Így állapíthatod meg, romlott-e a csirkehús

Amennyiben a csirkehús nyálkás vagy csúszós réteggel borított, azt a baktériumok elszaporodása okozza. Ilyenkor már hiába mosod át vízzel, a kórokozókat nem távolítod el, sőt, a fröccsenő, vízzel csak szétteríted őket a konyhában.

A világhírű Thomas Keller séf, a Michelin-csillagos The French Laundry étterem tulajdonosa rendszeresen osztja meg szakértelmét a csirkehús biztonságos és professzionális előkészítéséről. Állítja, így lehet megállapítani pillanatok alatt, hogy az megromlott-e:

„A csirke romlottságát vagy épp frissességét könnyedén megállapíthatjuk, ha hagyjuk a friss levegővel érintkezni. Csomagoljuk tehát ki, hagyjuk a konyhapulton. Ha 5 perc múlva a szín fakóra vált és savanykás, szagot áraszt, a legjobb, ha kidobjuk."

Professzionális technika a csirkehús frissességének megőrzése érdekében

A séf azt is elárulta, hogy ha a megmosott vagy besózott csirkét fedetlenül hagyjuk száradni a hűtőszekrényben, akkor elpárolog belőle a felesleges nedvesség, ami gátolja a nemkívánatos baktériumok idő előtti elszaporodását és a nyálkásodást. Keller ugyanakkor arra is figyelmeztet, hogy a hűtőben tartott nyers csirkét maximum ezen a 2-3 napon belül el kell készíteni, mert a hús utána gyorsan romlásnak indul. Ha a hús már átesett a hőkezelésen, a kész ételt maximum 3-4 napig szabad tárolni hűtőben. Szobahőmérsékleten soha ne hagyjuk két óránál tovább állni, mert úgy a baktériumok gyorsan szaporodnak.

Ha romlott húst fogyasztottál, a tünetek általában 48 órán belül megjelennek. A tünetek közé tartozik az erős gyomorgörcs, a hasi fájdalom, a hányás, a hidegrázás, a magas láz vagy a fejfájás. Ha a baktériumok a bélfalon átjutva belépnek a véráramba, életveszélyes, az egész szervezetet érintő gyulladásos folyamatot indíthatnak el.

