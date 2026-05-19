2026. máj. 19., kedd Ivó, Milán

Hatalmas a baj: súlyos állapotban került vissza a kórházba Till Tamás édesanyja

2026.05.19.
Belebetegedett fia elvesztésébe Katalin. Till Tamás édesanyját a sürgősségire vitték, nem tudni, mikor mehet onnan haza.

Till Tamás édesanyjának már évekkel ezelőtt is voltak egészségi gondjai, most pedig pár napon belül kétszer is kórházba kellett szállítani. 

Till Tamás édesanyja csupán néhány lépést képes kerekesszék nélkül megtenni.
Forrás: Bors

Till Tamás édesanyja visszakerült a kórházba

A közel negyed évszázados hiábavaló reménykedés, majd a bizonyosság, hogy gyermeke soha nem tér haza megtépázta Till Tamás édesanya egészségét, mindenben férje, Mátyás segítségére szorul. Agyvérzést kapott és csupán néhány lépést képes kerekesszék nélkül megtenni, az április 29-i tárgyalásra is így érkezett, ölében fia fotójával. Néhány hete a gyászoló édesanya megbotlott és befeketedett a bokája, kórházba vitték, ahonnan május 15-én engedték haza, ám azóta újra be kellett vinni. „Katalin sajnos visszakerült a kórházba. Jelenleg a sürgősségi részlegen tartózkodik. Sajnos nem tudom, mikor hozhatom ismét haza” nyilatkozta Mátyás

26 évvel ezelőtt az egész országot megrázta, amikor a 11 éves bajai kisfiú nyomtalanul eltűnt. Biciklivel indult el otthonról, de már soha nem tért haza. Bár ennyi idő után nyilvánvaló volt, hogy a gyermek már nem él, a szülők a holttest előkerüléséig bíztak abban, hogy fiúk egy nap kopogtat az ajtajukon. A remény szertefoszlott, amikor a rendőrség 2024-ben megerősítette a hírt, miszerint megtalálták Till Tamás holttestét. A gyilkossággal vádolt F. János akkor maga jelentkezett a rendőrségen, azzal, hogy tudja, hol van eltemetve Tamás. Úgy tudni, egy ismerőse érdekében szeretett volna vádalkut kötni azt gondolta, az ő ügye már elévült, ám ez nem így van. A tárgyalások jelenleg is zajlanak, a szülők kártérítést kaphatnak, ám az természetesen nem enyhíti a fájdalmukat. Tamás Katalin és Mátyás egyetlen közös gyermeke volt. F. János (aki a bűmcselekmény idején 16 éves volt) több alkalommal is beszélt a rendőröknek arról, hogyan ölte meg a kisfiút; egy ilyen részletes vallomást 2024. december 5-én, Tamás temetésének napján is tett.

