Hatalmas a baj: súlyos állapotban került vissza a kórházba Till Tamás édesanyja

Till Tamás édesanyjának már évekkel ezelőtt is voltak egészségi gondjai, most pedig pár napon belül kétszer is kórházba kellett szállítani.
Till Tamás édesanyja visszakerült a kórházba
A közel negyed évszázados hiábavaló reménykedés, majd a bizonyosság, hogy gyermeke soha nem tér haza megtépázta Till Tamás édesanya egészségét, mindenben férje, Mátyás segítségére szorul. Agyvérzést kapott és csupán néhány lépést képes kerekesszék nélkül megtenni, az április 29-i tárgyalásra is így érkezett, ölében fia fotójával. Néhány hete a gyászoló édesanya megbotlott és befeketedett a bokája, kórházba vitték, ahonnan május 15-én engedték haza, ám azóta újra be kellett vinni. „Katalin sajnos visszakerült a kórházba. Jelenleg a sürgősségi részlegen tartózkodik. Sajnos nem tudom, mikor hozhatom ismét haza” – nyilatkozta Mátyás.
26 évvel ezelőtt az egész országot megrázta, amikor a 11 éves bajai kisfiú nyomtalanul eltűnt. Biciklivel indult el otthonról, de már soha nem tért haza. Bár ennyi idő után nyilvánvaló volt, hogy a gyermek már nem él, a szülők a holttest előkerüléséig bíztak abban, hogy fiúk egy nap kopogtat az ajtajukon. A remény szertefoszlott, amikor a rendőrség 2024-ben megerősítette a hírt, miszerint megtalálták Till Tamás holttestét. A gyilkossággal vádolt F. János akkor maga jelentkezett a rendőrségen, azzal, hogy tudja, hol van eltemetve Tamás. Úgy tudni, egy ismerőse érdekében szeretett volna vádalkut kötni azt gondolta, az ő ügye már elévült, ám ez nem így van. A tárgyalások jelenleg is zajlanak, a szülők kártérítést kaphatnak, ám az természetesen nem enyhíti a fájdalmukat. Tamás Katalin és Mátyás egyetlen közös gyermeke volt. F. János (aki a bűmcselekmény idején 16 éves volt) több alkalommal is beszélt a rendőröknek arról, hogyan ölte meg a kisfiút; egy ilyen részletes vallomást 2024. december 5-én, Tamás temetésének napján is tett.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: