Azt hitted, tényleg láttad őket meztelenül? Műpénisz, szeméremparóka és gigantikus műmellek a filmvásznon

Baranyi Hanna
2026.05.19.
Nem csalás, nem ámítás: a színészi feladatok sokszor igen kellemetlen helyzetbe tudják hozni az embert. Vannak, akiknek semmilyen gondot nem jelent az, ha teljes vagy részleges meztelenséget kell vállalniuk a jeleneteikben – de vannak olyanok is, akik ettől idegenkednek, és ezért filmes protézist használnak. Mutatjuk a nudizásról kamuzó színészek TOP 5-ös listáját!

Ha az ember színésznek áll, akkor egy idő után el kell gondolkodnia azon a kérdésen, hogy magánszemélyként mennyit képes beletenni a színészi hivatásba. A lélek felőrlése egyértelműen feláldozásra kerül egy-egy megrázóan mély karakter során, de továbbra is ott marad a kérdés, hogy a testünkből mennyit hagyunk meg magunknak? Mutatjuk a legvalósághűbb filmes protézisek esetét.

Filmes protézisek, avagy meztelen jelenetek, melyek nem is voltak igaziak

  • Bizonyos szerepek valóban megkövetelik azt, hogy a karakter meztelenül tűnjön fel a kamerák előtt.
  • Ez a meztelenség nagyon sokat tud hozzáadni a film értékéhez, de ha nem művészi indokkal készül a jelenet, akkor sokat is tud elvenni belőle.
  • A színészek maguk dönthetik el, hogy teljesen kitárulkoznak-e a kamerák előtt, és bevállalják-e azt, hogy egy egész világ lássa őket meztelenül.
  • Vannak olyan színészek, akik a karakterük miatt fontosnak tartják a meztelenséget, viszont a saját testüket megóvnák – ekkor jön képbe a testprotézis.
  • Mutatjuk a TOP 5 filmes protézis listáját.

Meztelenség és testprotézis

Manapság egyre több olyan filmet láthatunk, melyben teljes vagy részleges meztelenséget vállalnak a színészek. Ez, ha jól van megcsinálva és nem öncélú a levetkőzés, egy mélyebb és kézzel foghatóbb réteget ad a produkciónak. Vagyis legtöbbször a színészek is tisztában vannak azzal, hogy bizonyos szerepek megkívánják azt, hogy teljesen kitárulkozzanak. Viszont a speciális effektek és a maszkmesterek világának fejlődése által lehetőségük nyílt a színészeknek arra, hogy a karakterüket valóban kitárulkoztassák – ugyanakkor a saját, privát testrészeiket meghagyják maguknak. Ezt pedig nem mással érik el, mint testprotézissel.

Sztárok, akik nem vetkőztek le valójában

Lehet, hogy eddig azt hitted, hogy amit a képernyőn látsz az teljesen valódi – csakhogy nem minden meztelen jelenet igazi. Most lerántjuk a leplet a legvalódibbnak tűnő filmes protézisekről.

1. Amanda Seyfried

A Mamma Mia-filmekből ismert Amanda Seyfried az egyik legújabb filmjében, az Ann Lee testamentumában művégbélnyílást viselt az egyik jelenethez. „Ennek a filmnek kifejezetten nyersnek és képszerűnek kellett lennie. Szóval, hát, művégbélnyílásom volt” – nyilatkozta a színésznő. Azt is hozzátette, hogy a film végén merkint, vagyis szeméremparókát is viselt.

2. Theo James

A sokak által a Beavatott-sorozatból ismert Theo James A Fehér Lótusz második évadában műpéniszt viselt. A sorozat maszkmesterével, Rebecca Hickey-vel többször is egyeztettek, ennek pedig az lett az eredménye, hogy rájöttek, a kelléknek „teljesen átlagosnak kell lennie”. A színész így nyilatkozott Jimmy Fallonnak a műsorában: „Azt akartam, hogy ez ne vonja el a figyelmet. A jelenetben ugyanis nem a szerszámom méretéről van szó, hanem a hatalmi játszmákról és a szexről.

3. Margaret Qualley

Margaret Qualley A szer című Oscar-díjra jelölt testhorrorban rengetegszer tűnt fel meztelenül. A film rendezője, Coralie Fargeat azt akarta, hogy Margaret karaktere a „80-as évek ihlette legyen, formás fenékkel és mellekkel – gondoljunk csak Jessica Rabbitre.” A színésznő ezt nyilatkozta a nagy mellekről: „Sajnos nincs varázsital a mellekre, úgyhogy nincs mese, fel kellett ragasztanunk őket. Coralie egy hihetetlenül jó műmell-csapatot talált nekem, akik gyönyörű mellekkel ajándékoztak meg – kár, hogy csak a film erejéig.

4. Jonathan Bailey

A Bridgerton-sorozat sztárja, és a People magazin szerint az év legszexibb pasija, Jonathan Bailey is műpéniszt viselt az Útitársak című drámasorozatban. Elmondása szerint nagyon nagy gonddal választotta ki a protézist, elvégre ez a karakterének egy fontos része. „Mindegyik protézisnek megvan a maga személyisége. Amikor megközelíted a karaktert, érzelmileg és ésszel is gondolkodsz, és aztán tényleg nagy döntést kell hoznod” – nyilatkozta a brit színész.

5. Bill Skarsgård

Az Az-filmekből ismert svéd színész rengeteg protézist viselt, többek között egy műpéniszt is, hogy eljátssza Orlok gróf szerepét a Nosferatu filmben. Az egyik jelenetében, mikor Orloknak ki kellett volna szívnia Nicholas Hoult karakterének vérét, a színész érezte, hogy a protézis hozzádörgölőzik a lábához. Elmondása szerint nem tudta, hogy erre hogy reagáljon – de ez a sztori olyan belsős poén lett közöttük, hogy a forgatás befejezése után Nicholas megkapta a keretbe foglalt protézist.

