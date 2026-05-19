Azt hitted, tényleg láttad őket meztelenül? Műpénisz, szeméremparóka és gigantikus műmellek a filmvásznon

Ha az ember színésznek áll, akkor egy idő után el kell gondolkodnia azon a kérdésen, hogy magánszemélyként mennyit képes beletenni a színészi hivatásba. A lélek felőrlése egyértelműen feláldozásra kerül egy-egy megrázóan mély karakter során, de továbbra is ott marad a kérdés, hogy a testünkből mennyit hagyunk meg magunknak? Mutatjuk a legvalósághűbb filmes protézisek esetét.

Bizonyos meztelen jeleneteknél valódi meztelenséget láthatunk, míg másoknál csak filmes protézisekről van szó.

Filmes protézisek, avagy meztelen jelenetek, melyek nem is voltak igaziak

Ez a meztelenség nagyon sokat tud hozzáadni a film értékéhez, de ha nem művészi indokkal készül a jelenet, akkor sokat is tud elvenni belőle.

A színészek maguk dönthetik el, hogy teljesen kitárulkoznak-e a kamerák előtt, és bevállalják-e azt, hogy egy egész világ lássa őket meztelenül.

Vannak olyan színészek, akik a karakterük miatt fontosnak tartják a meztelenséget, viszont a saját testüket megóvnák – ekkor jön képbe a testprotézis.

Mutatjuk a TOP 5 filmes protézis listáját.

Meztelenség és testprotézis

Manapság egyre több olyan filmet láthatunk, melyben teljes vagy részleges meztelenséget vállalnak a színészek. Ez, ha jól van megcsinálva és nem öncélú a levetkőzés, egy mélyebb és kézzel foghatóbb réteget ad a produkciónak. Vagyis legtöbbször a színészek is tisztában vannak azzal, hogy bizonyos szerepek megkívánják azt, hogy teljesen kitárulkozzanak. Viszont a speciális effektek és a maszkmesterek világának fejlődése által lehetőségük nyílt a színészeknek arra, hogy a karakterüket valóban kitárulkoztassák – ugyanakkor a saját, privát testrészeiket meghagyják maguknak. Ezt pedig nem mással érik el, mint testprotézissel.

Sztárok, akik nem vetkőztek le valójában

Lehet, hogy eddig azt hitted, hogy amit a képernyőn látsz az teljesen valódi – csakhogy nem minden meztelen jelenet igazi. Most lerántjuk a leplet a legvalódibbnak tűnő filmes protézisekről.

1. Amanda Seyfried

A Mamma Mia-filmekből ismert Amanda Seyfried az egyik legújabb filmjében, az Ann Lee testamentumában művégbélnyílást viselt az egyik jelenethez. „Ennek a filmnek kifejezetten nyersnek és képszerűnek kellett lennie. Szóval, hát, művégbélnyílásom volt” – nyilatkozta a színésznő. Azt is hozzátette, hogy a film végén merkint, vagyis szeméremparókát is viselt.