Palvin Barbi ultrasikkes ruhákban mutatta meg babapocakját - Kismamaként is igazi stílusikon - GALÉRIA

Várandósan is igazi divatikon a magyar modell. Palvin Barbara lett a cannes-i filmfesztivál abszolút sztárja, most mindenki extra estélyi ruháiról és lazán elegáns szettjeiről beszél. Nézd meg az elmúlt egy hét összes divatpillanatát galériánkban!

Hazánk büszkesége, Palvin Barbara szinte mindenkit letarolt a cannes-i filmfesztiválon, amikor a vörös szőnyegen ragyogva bejelentette várandósságát. A gömbölyödő pocak azonnal a reflektorfény középpontjába emelte a magyar szupermodellt: most az egész világ róla és sármos férjéről beszél. Hogy stílusosan ünnepeljük a gólyahírt, összegyűjtöttük Barbi eddigi legikonikusabb filmfesztiválos divatpillanatait – és jelentjük, egyik kreáció zseniálisabb, mint a másik! 

Palvin Barbara a cannes-i filmfesztivál legnagyobb ikonja.
Íme Palvin Barbara cannes-i szettjei 

  • Palvin Barbara férje oldalán lépett a 2026-os cannes-i filmfesztivál vörös szőnyegére május 14-én.  
  • A sztár első várandósága azonnal felrobbantotta a médiát, és ez nem is csoda, hiszen világszerte népszerű duót alkotnak férjével.  
  • Nézd meg galériánkban Barbi összeállításait a legfrissebb fotókkal!

A 2026-os cannes-i filmfesztivál eddigi legnagyobb és legmeghatóbb szenzációja kétséget kizáróan az, hogy Palvin Barbi és Dylan Sprouse szülők lesznek. Felejtsd el a nagyszabású estélyiket vagy a premierfilmeket, mert most minden szem a gyönyörű magyar modellre és az amerikai színészre összpontosul! 

Május 14-én a páros első közös vonulásakor robbant a bombahír, hogy a modell az első gyermekével terhes. Erre a történelmi divatpillanatra a sztár stylistja egy rafinált, babakék ruhát választott, amely azonnal beindította a pletykagépezetet: a rajongók máris kész tényként kezelték, hogy kisfiú érkezik a családba. Ezt a teóriát azonban egy nappal később maga a kismama cáfolta meg, amikor egy csodás pink kreációban tündökölt. A Miu Miu estélyiktől az archív és niche tervezésekig mindent láthattunk Barbin az elmúlt egy hétben.  

Ilyen horderejű bejelentés mellett nem csoda, hogy Barbi és profi csapata minden vörös szőnyeges vonulást taktikus tudatossággal, lépésről lépésre tervez meg. Ami eddig csupán egy szép ruha, egy izgalmas szín vagy egy különleges szabásvonal volt, az most mind rejtett, plusz üzenetet hordoz magában. Bár a filmfesztivál még május 23-áig tart, Palvin Barbara már most a rendezvény legtöbbet fotózott, legkeresettebb és leginkább ünnepelt csillaga lett. 

Kattints a galériánkra és nézd meg Palvin Barbi eddigi cannes-i divatpillanatait!

Palvin Barbara és férje uralják a cannes-i filmfesztivál eseménysorozatát.
