Jennifer Lopez fiáról kétségbeejtő fotók készültek - Egyre többen aggódnak a 18 éves Max miatt

Az 56 éves énekes-színésznő Marc Anthony-tól született egyik fia sosem volt pufinak mondható, a rajongókat azonban sokkolták a srácról készült fotók. Jennifer Lopez és Maximilian Muñiz a Munkahelyi románc című film népszerűsítésére érkeztek New Yorkba május közepén, és szívesen fotózkodtak együtt a vörös szőnyegen.

Max új fotói nagy vitát indítottak el az interneten.

A közösségi médiában terjedő képek láttn a rajongók aggódni kezdtek a fiú egészségéért.

Korábban Maxet édesanyjával együtt a The Beverly Hills Hotel előtt is lefotózták: rövidnadrágot, pólót és sportcipőt viselt, lábai különösen vékonynak látszottak. Egyes kommentelők elborzadva nevezték őt betegesen soványnak, míg mások azt írták, hogy Max az elmúlt időszakban hirtelen nőtt nagyon magasra, ami ebben a korban teljesen normális: a fiatalok teste ilyenkor először megnyúlik, és csak később, a húszas éveikhez közeledve kezdenek el izmosodni vagy hízni.

Max az elmúlt időszakban hirtelen nőtt nagyon magasra.

A történet azonban gyorsan új fordulatot vett: kiderült, hogy a képek egy részét mesterséges intelligenciával manipulálták. A hamis fotók célja az volt, hogy a fiú lábait még vékonyabbnak mutassák, tovább fokozva az online visszhangot. Jennifer Lopez és a családja nem reagált az internetes találgatásokra, a média egy része viszont erősen elítélte a fiút ért testszégyenítést. JLo természetesen bomba formában volt a Netflix-film sajtóeseményén: egy, a Chloé kollekciójából származó csipkeszegélyes selyem-szatén maxi ruhát viselt.

Egyébként sokan megjegyezték azt is, hogy Max feltűnően hasonlít édesapjára, Marc Anthony-ra, többen régi fotókat is előkerestek a fiatalkorából, mivel a hasonlóság szinte letagadhatatlan.

A Munkahely románc nemsokára nálunk is látható a Netflixen

A Munkahelyi románc június 5-én érkezik a Netflix kínálatába. A romantikus vígjáték két munkamániás emberről szól. A JLo által játszott céltudatos és szigorú vezérigazgató vaskézzel irányítja a céget, és kifejezetten tiltja a munkatársak közötti szerelmi kapcsolatokat. A helyzet akkor borul fel, amikor felvesznek egy új, sármos és ambiciózus ügyvédet, Daniel Blanchflower (Brett Goldstein) személyében.