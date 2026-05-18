Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 18., hétfő Alexandra, Erik

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Adni Öröm Instant komfort
sztárgyerek

Jennifer Lopez fiáról kétségbeejtő fotók készültek - Egyre többen aggódnak a 18 éves Max miatt

Getty Images - Dominik Bindl
sztárgyerek Netflix sovány Jennifer Lopez
Jónás Ágnes
2026.05.18.
Az énekes-színésznő fia, Maximilian Muñiz pillanatok alatt az internetes figyelem középpontjába került, miután az elmúlt hónapokban több olyan fotó is jelent meg róla, amelyeken már-már betegesen vékonynak tűnik. A rajongók egy része aggodalmát fejezte ki Jennifer Lopez fia iránt.

Az 56 éves énekes-színésznő Marc Anthony-tól született egyik fia sosem volt pufinak mondható, a rajongókat azonban sokkolták a srácról készült fotók. Jennifer Lopez és Maximilian Muñiz a Munkahelyi románc című film népszerűsítésére érkeztek New Yorkba május közepén, és szívesen fotózkodtak együtt a vörös szőnyegen. 

Jennifer Lopez
Jennifer Lopez New Yorkba átogatott egyik fiával, Max-szel. 
Forrás:  Getty Images

Mi történik Jennifer Lopez fiával

  • Jennifer Lopez és fia, Max együtt jelentek meg a Munkahelyi románc New York-i premierjén.
  • Max új fotói nagy vitát indítottak el az interneten.
  • A közösségi médiában terjedő képek láttn a rajongók aggódni kezdtek a fiú egészségéért.

Korábban Maxet édesanyjával együtt a The Beverly Hills Hotel előtt is lefotózták: rövidnadrágot, pólót és sportcipőt viselt, lábai különösen vékonynak látszottak. Egyes kommentelők elborzadva nevezték őt betegesen soványnak, míg mások azt írták, hogy Max az elmúlt időszakban hirtelen nőtt nagyon magasra, ami ebben a korban teljesen normális: a fiatalok teste ilyenkor először megnyúlik, és csak később, a húszas éveikhez közeledve kezdenek el izmosodni vagy hízni. 

Jennifer Lopez
Max az elmúlt időszakban hirtelen nőtt nagyon magasra. Jennifer Lopez úgy tűnik, nem aggódik. 
Forrás:  Profimedia

A történet azonban gyorsan új fordulatot vett: kiderült, hogy a képek egy részét mesterséges intelligenciával manipulálták. A hamis fotók célja az volt, hogy a fiú lábait még vékonyabbnak mutassák, tovább fokozva az online visszhangot. Jennifer Lopez és a családja nem reagált az internetes találgatásokra, a média egy része viszont erősen elítélte a fiút ért testszégyenítést. JLo természetesen bomba formában volt a Netflix-film sajtóeseményén: egy, a  Chloé kollekciójából származó csipkeszegélyes selyem-szatén maxi ruhát viselt. 

Egyébként sokan megjegyezték azt is, hogy Max feltűnően hasonlít édesapjára, Marc Anthony-ra, többen régi fotókat is előkerestek a fiatalkorából, mivel a hasonlóság szinte letagadhatatlan. 

A Munkahely románc nemsokára nálunk is látható a Netflixen

A Munkahelyi románc június 5-én érkezik a Netflix kínálatába. A romantikus vígjáték két munkamániás emberről szól. A JLo által játszott céltudatos és szigorú vezérigazgató vaskézzel irányítja a céget, és kifejezetten tiltja a munkatársak közötti szerelmi kapcsolatokat. A helyzet akkor borul fel, amikor felvesznek egy új, sármos és ambiciózus ügyvédet, Daniel Blanchflower (Brett Goldstein) személyében. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Pamela Anderson készen áll az új szerelemre: egy sármos világsztárra vetette ki a hálóját

Nem mindennapi férfival hozták hírbe a dögös színésznőt. Pamela Anderson a pletykák szerint nem mással randevúzgat, mint Tom Cruise-zal.

Martin Short vallomása: „a feleségemnek és a lányomnak is ugyanazok voltak az utolsó szavai"

Szívszorító vallomást tett a világhírű színész. Martin Short elárulta, hogyan búcsúztak el tőle a szerettei, mielőtt végleg elvesztette őket.

Ő a leggyönyörűbb nő a világon: az aranymetszés szabálya alapján rangsorolták a női sztárokat

A tudomány számára nincs lehetetlen. Az aranymetszés szabályának elve alapján kiderült, ki a világ legszebb nője.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu