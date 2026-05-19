Itt a MIKOR HALOK MEG?-kalkulátor és meglepően pontos − Te ki mered próbálni?

Noha mindenki tudja, hogy egyszer eljön, de senki nem mer szembenézni vele. Halálunk időpontja az egyik legnagyobb tabu, pedig valamennyi embert érdekel. Az angol Nemzeti Statisztikai Hivatal jóvoltából többet nem kell találgatni, mivel nyilvánosságra hoztak egy kalkulátort, ami elénk tárja, mikor jöhet el értünk a kaszás. Akinek van mersze megnézni, végre választ kap a kérdésre, hogy mikor jön el a halál órája.

Mikor jön el a halál? Egy új kalkulátor megmondja, meddig élhetünk

Az angol Nemzeti Statisztikai Hivatal (ONS) kalkulátora megjósolja mikor halhatunk meg.

A kapott eredmények csupán tájékoztató jellegűek, érdemes fenntartásokkal kezelni.

Mikor halok meg? Kalkulátor a várható élettartamról

Hogyha kíváncsiak vagyunk a kényelmetlen kérdésre, hogy meddig élhetünk, nem kell többé statisztikákat és bonyolult számításokat végezni, mivel az Angol Nemzeti Statisztikai hivatal élettartam-kalkulátora kiszámolja helyettünk. Mindössze életkorunkat és nemünket kell bepötyögni és pár másodperccel később már mi magunk is szörnyülködhetünk.

Ilyen kevés adatból mégis hogyan tudna bármi pontosat jósolni a rendszer? A számítások statisztikákra, pontosabban a kohorsz vérható élettartamra támaszkodtak. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az adott születési évvel rendelkező csoportok halálozási mintáiban rejlő változásokat veszi alapul. Ezt a számítási módot pontosabbnak vélik a mezei statisztikáknál, mivel, ahogy a hivatal is fogalmazott, „figyelembe veszi a halálozási arány jövőbeni várható javulását”.

Az éves halálozási regisztrációkat modellezték, és egy másik szakértői testület adataival kombinálták, a kalkulátor pedig azt mutatja meg, hogy az adott személy mekkora eséllyel éli meg a 68, 90, illetve 100 éves kort.

Az eredmények lenyűgözőek: a statisztikák szerint a 2024-ben született lányok 19,1%-a, a fiúknak pedig 12,0%-a fogja várhatóan megélni a 100 éves kort. Ez az arány a 2049-ben születettek esetén még magasabb lehet: a lányok mintegy 26,3%-a, a fiúk 18,3%-a fújhat el száz szál gyertyát a tortáján.