Gyászba borult a palota: tragédia történt Károly király lovasbemutatóján

A királyi család tagjai személyesen vettek részt a hétvégén megrendezésre került Windsori Királyi Lovasbemutatón. Az uralkodó tiszteletére rendezett esemény azonban tragikus fordulatot vett, miután az egyik lovaskatona, Ciara Sullivan halálos balesetet szenvedett a rendezvény során. A haláleset megrázta a palotát és miután Károly király értesült a történtekről, személyesen üzent az áldozat családjának.

Károly király gyászol: tragédia történt a tiszteletére rendezett lovasbemutatón

Forrás: Getty Images

Tragédia történt Károly király lovasbemutóján

Péntek este 19 óra körül Ciara Sullivan és a kollégái éppen elhagyták volna a lovaikkal az eseménynek helyt adó arénát, amikor váratlanul a zsoké lova megvadult és az égnek emelte a mellső lábait. A hirtelen mozdulattól a hölgy lezuhant a lováról. Bár azonnal megkezdték az ápolását, később pedig kórházba szállították, már nem tudták megmenteni az életét. A halálos lovasbaleset idején Károly király is az arénában tartózkodott, azonban ő csak később értesült arról, hogy mi történt. A Mirror tájékoztatása szerint az uralkodó mélységesen ledöbbent a hír hallatán és azonnal részvétet kívánt a gyászoló családnak. Ezt később megerősítette a Buckingham-palota is:

„Bár őfelsége és a királyi család többi tagja is jelen volt a tragédia idején, ők csak később értesültek a helyzet súlyosságáról. A királyt szomorúsággal töltötték el a történtek és azonnal felvette a kapcsolatot az áldozat családjával és jelenleg is folyik az egyeztetés, hogy személyesen adhassa át részvétnyilvánítását a hozzátartózoknak. A királyi család a legmélyebb együttérzését küldi a családtagoknak és a katonatársaknak ebben a rendkívül nehéz időszakban" – olvasható a palota közleményében.

A baleset óta elözönlötték a részvétnyilvánítások Ciara Facebook-oldalát és kollégái, katonatársai, valamint a lovassport szerelmesei sorra búcsúzkodnak a tragikusan fiatalon elhunyt zsokétól. Később a Védelmi Minisztérium és a Brit Hadsereg Főparancsnoksága is elbúcsúzott a kiváló katonától és profi lovastól:

