2026. máj. 19., kedd

Gyászba borult a palota: tragédia történt Károly király lovasbemutatóján

Komáromi Bence
2026.05.19.
Az uralkodó személyesen vett részt a Windsori Királyi Lovasbemutatón, ahol szívszorító tragédia történt. A királyi lovasság egyik tagja ugyanis halálos balesetet szenvedett az esemény során. Károly királyt lesújtotta a haláleset.

A királyi család tagjai személyesen vettek részt a hétvégén megrendezésre került Windsori Királyi Lovasbemutatón. Az uralkodó tiszteletére rendezett esemény azonban tragikus fordulatot vett, miután az egyik lovaskatona, Ciara Sullivan halálos balesetet szenvedett a rendezvény során. A haláleset megrázta a palotát és miután Károly király értesült a történtekről, személyesen üzent az áldozat családjának.

Tragédia történt Károly király lovasbemutóján

Péntek este 19 óra körül Ciara Sullivan és a kollégái éppen elhagyták volna a lovaikkal az eseménynek helyt adó arénát, amikor váratlanul a zsoké lova megvadult és az égnek emelte a mellső lábait. A hirtelen mozdulattól a hölgy lezuhant a lováról. Bár azonnal megkezdték az ápolását, később pedig kórházba szállították, már nem tudták megmenteni az életét. A halálos lovasbaleset idején Károly király is az arénában tartózkodott, azonban ő csak később értesült arról, hogy mi történt. A Mirror tájékoztatása szerint az uralkodó mélységesen ledöbbent a hír hallatán és azonnal részvétet kívánt a gyászoló családnak. Ezt később megerősítette a Buckingham-palota is:

„Bár őfelsége és a királyi család többi tagja is jelen volt a tragédia idején, ők csak később értesültek a helyzet súlyosságáról. A királyt szomorúsággal töltötték el a történtek és azonnal felvette a kapcsolatot az áldozat családjával és jelenleg is folyik az egyeztetés, hogy személyesen adhassa át részvétnyilvánítását a hozzátartózoknak. A királyi család a legmélyebb együttérzését küldi a családtagoknak és a katonatársaknak ebben a rendkívül nehéz időszakban" – olvasható a palota közleményében.

A baleset óta elözönlötték a részvétnyilvánítások Ciara Facebook-oldalát és kollégái, katonatársai, valamint a lovassport szerelmesei sorra búcsúzkodnak a tragikusan fiatalon elhunyt zsokétól. Később a Védelmi Minisztérium és a Brit Hadsereg Főparancsnoksága is elbúcsúzott a kiváló katonától és profi lovastól:

Már a családja sem kíváncsi rá? András herceget nem hívták meg a közelgő királyi esküvőre

Úgy tűnik, óriási a szakadék a brit királyi család tagjai között. Sajtóértesülések szerint András herceg még unokaöccse közelgő esküvőjére sem kapott meghívást, miközben a család több meghatározó tagja ott lesz a ceremónián.

Megrázó üzenetet küldött Károly királynak Jeffrey Epstein áldozata - Hatalmasat csalódott

Nem beszédet, nem sajnálatot kért, csak egy pillanatot. Jeffrey Epstein egyik túlélője most nyíltan szólalt fel az áldozatok nevében.

Kamilla királyné az exével találkozott a lóversenyen - Reakciója mindenkit meglepett

Minden tekintet a gloucestershire-i lovasversenyre szegeződött, amikor egy kivételes találkozásra került sor.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
