Sztárpárok a szakítás küszöbén – vajon együtt folytatják? A számmisztika elárulja

A személyes év a számmisztikában egy olyan, születésnaptól születésnapig terjedő időszak, mely egy kilencéves ciklus része – és ami erősen hat az ember érzelmi állapotára, döntéseire és kapcsolataira egyaránt. Nem véletlen, hogy bizonyos szakaszokban egyes párok közelebb kerülnek egymáshoz, míg mások között szinte észrevétlenül nőni kezd a távolság. A következő sztárpároknál most különösen intenzív energiák dolgozhatnak a háttérben, amelyek akár a kapcsolatuk jövőjét is meghatározhatják.

Justin Timberlake és Jessica Biel: vajon a sztárpár házassága még megmenthető?

Justin Timberlake jelenleg a 6-os személyes évében jár, amely a család, a felelősség, az érzelmi stabilitás iránti vágy és a harmóniára törekvés időszaka. Bár ez az energia olykor a megfelelési kényszert is felerősítheti, inkább arról szól, hogy az ember megpróbálja rendbe hozni azt, ami megrepedt körülötte. A 6-os év gyakran felerősíti az otthon, a családi egység és az összetartozás fontosságát – különösen akkor, ha a kapcsolat már korábban is komoly próbatételeken ment keresztül.

Justinék körül az elmúlt években többször is felröppentek pletykák arról, hogy házasságuk válságba került, és sokan úgy vélik, kapcsolatukat már inkább csak a közös gyermekek tartják össze. A számmisztikában azonban a 6-os személyes év gyakran pontosan azt az időszakot jelzi, amikor valaki megpróbálja helyrehozni a hibáit és érzelmileg újraépíteni azt, amit korábban elhanyagolt.

Jessica Biel ezzel szemben 7-es személyes évben jár, amely sokkal csendesebb, befelé fordulóbb energiákat hordoz. A 7-es év alatt az ember hajlamos eltávolodni a külvilágtól, többet elemezni, magába zárkózni és feltenni önmagának azokat a kérdéseket, amelyeket korábban talán elnyomott.