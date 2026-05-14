Elpusztíthatatlan nyári virágok a balkonládába: ezek tényleg mindent túlélnek

Nem minden növény bírja a forróságot! Sőt, a legtöbbük nem, ezért ha a teraszunk, balkonunk nyugati vagy déli fekvésű, rizikós zöldövezetté alakítani. Legalábbis ezt gondolják sokan, pedig a napos erkélyre is ültethetsz bátran mutatós nyári virágokat, csak jól kell megválasztanod a fajtáját.

A kertészkedés relaxál, főleg, ha szép nyári virágok vannak a kezünk ügyében.

Forrás: Shutterstock

Elpusztíthatatlan nyári virágok a balkonládába Napos, déli fekvésű erkélyre is léteznek strapabíró, egész nyáron virágzó növények, csak a megfelelő fajtákat kell kiválasztani.

Egy virágokkal teli balkon dekoratív, és nyári oázissá változtathatja az erkélyt vagy teraszt.

Mutatjuk a balkonládába való, legstrapabíróbb és legszebb nyári virágokat

Egy takaros virágos erkély a város közepén is megadhatja számodra a természet közelségének élményét. Képzeld csak el, hogy reggel kiülsz kávézni a kedvenc növényeid közé. Igazi mentális-vizuális felfrissülés, nemde? Mintha egy saját szabadtéri oázisban lazítanál. Nézzük hát, milyen egész nyáron virágzó évelő virágokat érdemes ültetned a balkonládákba!

Levendula, az elpusztíthatatlan nyári növény

A levenduláról nekünk elsőre a gyönyörű lila színe és idegnyugtató hatása jut eszünkbe. Kitűnően tűri a szárazságot − igazi terminátor a maga műfajában −, ugyanis „gyökerei” szó szerint a mediterrán országokba nyúlnak vissza. Nem kell állandóan „készenlétben lenned”, azaz nem szükséges sokat locsolnod. Ültesd a levendulát balkonládába, hadd színesítse az erkélyed és nőjön szép bokorrá.

A levendula nem hiányozhat a balkonládádból.

Forrás: Shutterstock

Tölcsérjázmin, a társaságkedvelő

Szintén melegkedvelő növény, egészen pontosan futnövény. Fényes levelei és tölcsér alakú virágai a rózsaszíntől a piroson át számos színben popáznak, épp ezért nagyon dekoratívak is. A meleg erkélyen a balkonláda földje elég hamar kiszárad, ezért naponta, a kánikulában legalább egyszer adj neki vizet. Mivel intenzíven nő, ne feledkezz meg heti egyszer megkínálni tápoldattal. Közben akár beszélhetsz is hozzá, a futó virág ugyanis kifejezetten kedveli, ha van társasága.

Tölcsér alakú virágairól kapta nevét ez a különleges nyári virág.

Forrás: Shutterstock

Muskátli, a régi-új balkonsztár

A muskátli melegtűrő nyári növény, amely egy teraszról, kertből és erkélyről sem hiányozhat, hiszen színpompás, dús virágzatával mindenkinek mosolyt varázsol az arcára. Nem különösebben igényes, jól alkalmazkodik az időjáráshoz, ezért egy napsütéses erkélyen is jól fogja érezni magát. Télre légy hozzá kegyes, és vidd be a lakásba, nehogy megfagyjon.