„Kiderült, hogy a férjemnek van egy eltitkolt gyermeke – amikor megtudtam, teljesen elveszítettem a fejem”

„Nincs is annál rosszabb, mint mikor az árul el, akit a legjobban szeretsz, akinek a kezébe helyezted a lelked” – kezdte a történetet Riley, a 33 éves megcsalt feleség. Egy idilli reggelen ugyanis fény derült a férj legnagyobb titkára: van egy eltitkolt gyermeke.

Eltitkolt gyermek is szerepel a megcsalástörténetben.

Forrás: Shutterstock

Megcsalástörténet: eltitkolt gyermek, eltitkolt család Riley és Jerry hat éve ismerték meg egymást, harmonikus kapcsolatuk volt, és össze is házasodtak.

Jerry mindeközben titkos viszonyt folytatott egy exbarátnőjével, akivel gyermeket is nemzett.

Riley véletlenül jött rá a hűtlenségre és arra, hogy a férjének van egy eltitkolt családja.

Amikor még rendben volt a kapcsolatuk

Riley körülbelül 6 évvel ezelőtt ismerkedett meg férjével, Jerryvel. Ugyanabban a szakmában dolgoztak, megértették egymást, és szinte „egyből klikkelt minden” közöttük. A randizásból mély szerelem lett, majd jegyesség és házasság. „Akkor még nem is sejtettem, hogy mindeközben ő egy titkos életet folytat egy másik nővel”.

A házasságuk első évében a gyermek is összejött, ám az ötödik hónapban Riley elvetélt. „Nem értettem, miért történik ez velünk – egyáltalán hogyan történhet ez meg velünk. Egyfolytában azt kérdeztem magamtól, hogy miért nem érdemeljük meg azt, hogy megáldjon minket egy gyermekkel az ég. Ma már értem…”

Amikor kiderült minden – A párkapcsolati válság

„Másfél évvel ezelőtt vesztettük el a kis Rosalie-t, azóta pedig egyfolytában próbálkoztunk. Anya akartam lenni mindenáron.” Riley szerint a sors fintora, hogy Jerrynek a törvényes házasságban nem jött össze a gyerek, míg a szeretőjével szinte egyből sikerült.

„Mintha az univerzum is azt mondaná: »vele nem érdemes összekötni az életed, csak várd ki a végét«”.

Egy idilli reggelen jött rá mindenre az addig mit sem sejtő feleség. Elmondása szerint éjszaka rosszul dugta rá a telefonját a töltőre, ezért az lemerült. Amikor pedig reggeli után fel akarta hívni az orvosát, kölcsön vette a férje telefonját – de egészen meglepő dolgok kerültek elé ekkor.

„Jerry épp zuhanyozott. Bekiabáltam neki, hogy kölcsön veszem a telefonját, de valószínűleg nem hallotta meg. Egy csomószor használtam már a telefonját, soha nem kutattam rajta, de nem is volt soha semmi gyanús a készüléken.”