„Kiderült, hogy a férjemnek van egy eltitkolt gyermeke – amikor megtudtam, teljesen elveszítettem a fejem”

Szívszorító történet került ki egy internetes fórumra. Egy 33 éves nő férjéről kiderült, hogy van egy eltitkolt gyermeke, akivel egy titkos kis családot alkotnak. A megcsalástörténet őszinte vallomása minden kommentelőt sokkolt.

Nincs is annál rosszabb, mint mikor az árul el, akit a legjobban szeretsz, akinek a kezébe helyezted a lelked” – kezdte a történetet Riley, a 33 éves megcsalt feleség. Egy idilli reggelen ugyanis fény derült a férj legnagyobb titkára: van egy eltitkolt gyermeke.

Megcsalástörténet: eltitkolt gyermek, eltitkolt család

  • Riley és Jerry hat éve ismerték meg egymást, harmonikus kapcsolatuk volt, és össze is házasodtak.
  • Jerry mindeközben titkos viszonyt folytatott egy exbarátnőjével, akivel gyermeket is nemzett.
  • Riley véletlenül jött rá a hűtlenségre és arra, hogy a férjének van egy eltitkolt családja.

Amikor még rendben volt a kapcsolatuk

Riley körülbelül 6 évvel ezelőtt ismerkedett meg férjével, Jerryvel. Ugyanabban a szakmában dolgoztak, megértették egymást, és szinte „egyből klikkelt minden” közöttük. A randizásból mély szerelem lett, majd jegyesség és házasság. „Akkor még nem is sejtettem, hogy mindeközben ő egy titkos életet folytat egy másik nővel.

A házasságuk első évében a gyermek is összejött, ám az ötödik hónapban Riley elvetélt. „Nem értettem, miért történik ez velünk – egyáltalán hogyan történhet ez meg velünk. Egyfolytában azt kérdeztem magamtól, hogy miért nem érdemeljük meg azt, hogy megáldjon minket egy gyermekkel az ég. Ma már értem…”

Amikor kiderült minden – A párkapcsolati válság

Másfél évvel ezelőtt vesztettük el a kis Rosalie-t, azóta pedig egyfolytában próbálkoztunk. Anya akartam lenni mindenáron.” Riley szerint a sors fintora, hogy Jerrynek a törvényes házasságban nem jött össze a gyerek, míg a szeretőjével szinte egyből sikerült. 

Mintha az univerzum is azt mondaná: »vele nem érdemes összekötni az életed, csak várd ki a végét«”.

Egy idilli reggelen jött rá mindenre az addig mit sem sejtő feleség. Elmondása szerint éjszaka rosszul dugta rá a telefonját a töltőre, ezért az lemerült. Amikor pedig reggeli után fel akarta hívni az orvosát, kölcsön vette a férje telefonját – de egészen meglepő dolgok kerültek elé ekkor.

Jerry épp zuhanyozott. Bekiabáltam neki, hogy kölcsön veszem a telefonját, de valószínűleg nem hallotta meg. Egy csomószor használtam már a telefonját, soha nem kutattam rajta, de nem is volt soha semmi gyanús a készüléken.

Amikor mindent bevallott

Riley szerint a férje valószínűleg figyelt arra, hogy minden gyanús dolgot letöröljön a telefonjáról, aznap reggel viszont elfeledkezett erről. A nő pedig meglátta az eltitkolt nővel való üzeneteket.

A szeretője egy jó reggelt videót küldött neki egy kisfiú társaságában. A fiú 3-4 éves lehetett, és valamit üzenni akart neki. Nem ismertem a nőt, de amikor elindítottam a videót, az ütött szíven, hogy a fiú az apjának szólította Jerryt.

Amikor a férj kijött a mosdóból Riley szembesítette őt, Jerry pedig mindent bevallott. A titkos élete, amit öt éven keresztül felépített, és titokban tartott, most teljesen szertefoszlott. „Kiderült, hogy a férjemnek van egy eltitkolt gyermeke – amikor ezt megtudtam teljesen elveszítettem a fejem.

Riley a férje vallomásáig nem akarta elhinni, hogy az a gyermek tényleg az övé. Jerry elmondása szerint a nő, Katie, a középiskolás szerelme, akivel akkor futottak össze, amikor Riley-val már jártak. Az érzelmek újra előjöttek, az egyszeri megcsalásból pedig titkos viszony lett, aminek az eltitkolt gyermek lett az eredménye.

Miután fény derült a titokra

De hogy miért maradt együtt Riley-val a hűtlen férfi, miközben a másik nővel gyermeke is volt? Ezt Riley a mai napig nem érti. 

Mindez négy hónapja történt, de még mindig nem sikerült teljesen felfognom a dolgokat. Soha nem maradt ki Jerry, soha nem mutatta a jelét annak, hogy nem szeretne, vagy hogy bármilyen házassági problémánk lenne. Nem tudom, hogyan nevelt egy gyermeket titokban, miközben a legtöbb idejét velem töltötte.

Azóta Riley elvált Jerrytől, a férfi pedig odaköltözött a gyermekéhez és gyermeke anyjához, Katie-hez.

