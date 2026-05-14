2026. máj. 14., csütörtök

„Anyához akarok menni” – Sírni sem tudott az erdőben megtalált ötéves kisfiú: VIDEÓ

Jónás Ágnes
2026.05.14.
„Csoda, hogy egyáltalán túlélte” – így beszélt a gyermekorvos a drámai mentésről, amely az egész megyét megrázta. Az ötéves kisfiú, Toma Alexandru Zerestea két éjszakát töltött a Szeben megyei Alsósebesen, étel és víz nélkül a nyirkos erdőben. A mentős, aki észrevette, szívszorító részleteket árult el az esetről. Nézd meg a mentés pillanatairól készült megrendítő videót is!

Szinte már  feladták a reményt, április 13-án azonban mégis a nyomára bukkantak. Az ötéves kisfiú, Alexandru olyan állapotban került elő, hogy a szakember szerint szinte felfoghatatlan, hogyan maradhatott életben. Az orvos részletesen elmagyarázta, milyen brutális folyamatok indulnak el egy fiatal szervezetben ilyen extrém körülmények között. A mentős, aki elsőként pillantotta meg a magasból a gyermeket, megrendítő részleteket árult el az esetről.

Sírni sem tudott az erdőben megtalált ötéves kisfiú

  • Két teljes napot töltött étlen-szomjan az erdőben az ötéves kisfiú, Toma Alexandru Zerestea.
  • Dr. Irina Antonescu gyermekorvos szerint szinte csodával határos, hogy a gyermek túlélte a megpróbáltatásokat élelem és folyadék nélkül.
  • Amikor végre megtalálták és betették a helikopterbe, a kisfiú némán azt ismételgette: „Anyához akarok menni!”

Attól a helytől mintegy két kilométerre bukkantak rá, ahol két nappal előtte nyoma veszett. A kisfiút, akit több száz ember keresett közel másfél napon át, a kutatásban résztvevő helikopter egyik legénységi tagja, Mihail Soare vette észre. Elmondása szerint a szeme sarkából pillantott meg valami kéket egy tisztáson, ami felkeltette a figyelmét. A hőkamerás ellenőrzés később megerősítette, hogy valóban az eltűnt gyermeket találták meg.

Találtunk egy megfelelő helyet a leszállásra, értesítettük a hegyimentőket, majd amilyen gyorsan csak tudtunk, gyalog indultunk a gyermek felé

 – idézte fel Mihail Soare a maszol.ro portálnak, és hozzátette, hogy a kisfiú enyhén kihűlt állapotban volt, amikor átvették és a mentőautóhoz szállították. Arra a kérdésre, hogy mit mondott a gyermek közvetlenül a megtalálása után, a mentőegység tagja felidézte az akció egyik legmeghatóbb pillanatát. 

Amikor betettük a helikopterbe, leolvastam a szájáról, hogy némán azt ismételgeti: Anyához akarok menni! Anyához akarok menni! Annyira legyengült, hogy sírni sem volt ereje – mesélte.

Szinte teljesen felhasználta energiatartalékait 2 nap alatt a kisfiú

Dr. Irina Antonescu gyermekorvos szerint szinte csodával határos, hogy a gyermek túlélte a megpróbáltatásokat élelem és folyadék nélkül. Mint elmondta, a szervezet ellenállóképessége jelentősen csökken, ha a kiszáradás éhezéssel és kihűléssel párosul. 

Egy ilyen korú gyermek víz nélkül legfeljebb 3-7 napig képes életben maradni, míg táplálék nélkül akár 7–10 napig, feltéve hogy elegendő folyadékot fogyaszt.

Mivel az éjszakák hidegek voltak, Alex szervezetének az energiatartalékait a hőtermelés fenntartására kellett fordítania, így azok rendkívül gyorsan kimerültek.

Lehetnek maradandó károsodások

A gyermekorvos szerint az, hogy a fiú életben van, még nem garancia arra, hogy nem lettek súlyos egészségügyi problémái, amelyek kihatással lehetnek a fejlődésére, így alapos kivizsgálásra van szüksége.  

Alexandru egyelőre kórházban marad

A gyermeken több kullancscsípést találtak és egyelőre kórházban tartják – édesanyja társaságában – , noha az első vizsgálatok során nem azonosítottak semmilyen betegséget és szerencsére már a testhőmérséklete is normális. 

A fizikai megpróbáltatáson túl az ijedtség sem lehetett kicsi

Alexandru számára az erdőben eltöltött éjszakák a túlélésért folytatott küzdelmet jelentették. Szakemberek bevonásával segítenek neki feldolgozni az átélt traumát. Az orvosnő azt tanácsolja, hogy a gyermekeiket egyetlen percre se hagyják felügyelet nélkül, és azt is javasolja a szülőknek, 

ha zsúfolt helyen járnak, írják fel a telefonszámukat a gyermek ruhájára vagy cipőjére. Így, ha a gyermek eltéved, a hazajutás sokkal gyorsabb lehet. Egy szülő sem bízhat abban, hogy a gyermeke mellette marad, hiszen bármi elterelheti a figyelmét. 

Az ötéves kisfiú édesapja, aki még mindig sokkos állapotban van, megható üzenetben mondott köszönetet a mentőcsapatoknak: „Mindannyiukat szeretem. Önöknek köszönhetem, hogy a gyermekem újra mellettem lehet.”

A szívszorító pillanatokat itt tekintheted meg

