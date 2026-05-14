„Anyához akarok menni” – Sírni sem tudott az erdőben megtalált ötéves kisfiú: VIDEÓ

Szinte már feladták a reményt, április 13-án azonban mégis a nyomára bukkantak. Az ötéves kisfiú, Alexandru olyan állapotban került elő, hogy a szakember szerint szinte felfoghatatlan, hogyan maradhatott életben. Az orvos részletesen elmagyarázta, milyen brutális folyamatok indulnak el egy fiatal szervezetben ilyen extrém körülmények között. A mentős, aki elsőként pillantotta meg a magasból a gyermeket, megrendítő részleteket árult el az esetről.
Sírni sem tudott az erdőben megtalált ötéves kisfiú
- Két teljes napot töltött étlen-szomjan az erdőben az ötéves kisfiú, Toma Alexandru Zerestea.
- Dr. Irina Antonescu gyermekorvos szerint szinte csodával határos, hogy a gyermek túlélte a megpróbáltatásokat élelem és folyadék nélkül.
- Amikor végre megtalálták és betették a helikopterbe, a kisfiú némán azt ismételgette: „Anyához akarok menni!”
Attól a helytől mintegy két kilométerre bukkantak rá, ahol két nappal előtte nyoma veszett. A kisfiút, akit több száz ember keresett közel másfél napon át, a kutatásban résztvevő helikopter egyik legénységi tagja, Mihail Soare vette észre. Elmondása szerint a szeme sarkából pillantott meg valami kéket egy tisztáson, ami felkeltette a figyelmét. A hőkamerás ellenőrzés később megerősítette, hogy valóban az eltűnt gyermeket találták meg.
Találtunk egy megfelelő helyet a leszállásra, értesítettük a hegyimentőket, majd amilyen gyorsan csak tudtunk, gyalog indultunk a gyermek felé
– idézte fel Mihail Soare a maszol.ro portálnak, és hozzátette, hogy a kisfiú enyhén kihűlt állapotban volt, amikor átvették és a mentőautóhoz szállították. Arra a kérdésre, hogy mit mondott a gyermek közvetlenül a megtalálása után, a mentőegység tagja felidézte az akció egyik legmeghatóbb pillanatát.
Amikor betettük a helikopterbe, leolvastam a szájáról, hogy némán azt ismételgeti: Anyához akarok menni! Anyához akarok menni! Annyira legyengült, hogy sírni sem volt ereje – mesélte.
Szinte teljesen felhasználta energiatartalékait 2 nap alatt a kisfiú
Dr. Irina Antonescu gyermekorvos szerint szinte csodával határos, hogy a gyermek túlélte a megpróbáltatásokat élelem és folyadék nélkül. Mint elmondta, a szervezet ellenállóképessége jelentősen csökken, ha a kiszáradás éhezéssel és kihűléssel párosul.
Egy ilyen korú gyermek víz nélkül legfeljebb 3-7 napig képes életben maradni, míg táplálék nélkül akár 7–10 napig, feltéve hogy elegendő folyadékot fogyaszt.
Mivel az éjszakák hidegek voltak, Alex szervezetének az energiatartalékait a hőtermelés fenntartására kellett fordítania, így azok rendkívül gyorsan kimerültek.
Lehetnek maradandó károsodások
A gyermekorvos szerint az, hogy a fiú életben van, még nem garancia arra, hogy nem lettek súlyos egészségügyi problémái, amelyek kihatással lehetnek a fejlődésére, így alapos kivizsgálásra van szüksége.
Alexandru egyelőre kórházban marad
A gyermeken több kullancscsípést találtak és egyelőre kórházban tartják – édesanyja társaságában – , noha az első vizsgálatok során nem azonosítottak semmilyen betegséget és szerencsére már a testhőmérséklete is normális.
A fizikai megpróbáltatáson túl az ijedtség sem lehetett kicsi
Alexandru számára az erdőben eltöltött éjszakák a túlélésért folytatott küzdelmet jelentették. Szakemberek bevonásával segítenek neki feldolgozni az átélt traumát. Az orvosnő azt tanácsolja, hogy a gyermekeiket egyetlen percre se hagyják felügyelet nélkül, és azt is javasolja a szülőknek,
ha zsúfolt helyen járnak, írják fel a telefonszámukat a gyermek ruhájára vagy cipőjére. Így, ha a gyermek eltéved, a hazajutás sokkal gyorsabb lehet. Egy szülő sem bízhat abban, hogy a gyermeke mellette marad, hiszen bármi elterelheti a figyelmét.
Az ötéves kisfiú édesapja, aki még mindig sokkos állapotban van, megható üzenetben mondott köszönetet a mentőcsapatoknak: „Mindannyiukat szeretem. Önöknek köszönhetem, hogy a gyermekem újra mellettem lehet.”
A szívszorító pillanatokat itt tekintheted meg
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: