„Anyához akarok menni” – Sírni sem tudott az erdőben megtalált ötéves kisfiú: VIDEÓ

Szinte már feladták a reményt, április 13-án azonban mégis a nyomára bukkantak. Az ötéves kisfiú, Alexandru olyan állapotban került elő, hogy a szakember szerint szinte felfoghatatlan, hogyan maradhatott életben. Az orvos részletesen elmagyarázta, milyen brutális folyamatok indulnak el egy fiatal szervezetben ilyen extrém körülmények között. A mentős, aki elsőként pillantotta meg a magasból a gyermeket, megrendítő részleteket árult el az esetről.

Ötéves kisfiú az erdőben

Sírni sem tudott az erdőben megtalált ötéves kisfiú Két teljes napot töltött étlen-szomjan az erdőben az ötéves kisfiú, Toma Alexandru Zerestea.

Amikor végre megtalálták és betették a helikopterbe, a kisfiú némán azt ismételgette: „Anyához akarok menni!”

Attól a helytől mintegy két kilométerre bukkantak rá, ahol két nappal előtte nyoma veszett. A kisfiút, akit több száz ember keresett közel másfél napon át, a kutatásban résztvevő helikopter egyik legénységi tagja, Mihail Soare vette észre. Elmondása szerint a szeme sarkából pillantott meg valami kéket egy tisztáson, ami felkeltette a figyelmét. A hőkamerás ellenőrzés később megerősítette, hogy valóban az eltűnt gyermeket találták meg.

Találtunk egy megfelelő helyet a leszállásra, értesítettük a hegyimentőket, majd amilyen gyorsan csak tudtunk, gyalog indultunk a gyermek felé

– idézte fel Mihail Soare a maszol.ro portálnak, és hozzátette, hogy a kisfiú enyhén kihűlt állapotban volt, amikor átvették és a mentőautóhoz szállították. Arra a kérdésre, hogy mit mondott a gyermek közvetlenül a megtalálása után, a mentőegység tagja felidézte az akció egyik legmeghatóbb pillanatát.

Amikor betettük a helikopterbe, leolvastam a szájáról, hogy némán azt ismételgeti: Anyához akarok menni! Anyához akarok menni! Annyira legyengült, hogy sírni sem volt ereje – mesélte.

Szinte teljesen felhasználta energiatartalékait 2 nap alatt a kisfiú

Dr. Irina Antonescu gyermekorvos szerint szinte csodával határos, hogy a gyermek túlélte a megpróbáltatásokat élelem és folyadék nélkül. Mint elmondta, a szervezet ellenállóképessége jelentősen csökken, ha a kiszáradás éhezéssel és kihűléssel párosul.

Egy ilyen korú gyermek víz nélkül legfeljebb 3-7 napig képes életben maradni, míg táplálék nélkül akár 7–10 napig, feltéve hogy elegendő folyadékot fogyaszt.

Mivel az éjszakák hidegek voltak, Alex szervezetének az energiatartalékait a hőtermelés fenntartására kellett fordítania, így azok rendkívül gyorsan kimerültek.