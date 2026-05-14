Tavalyi naptej: így tudhatod meg, hogy a bőrödön vagy a kukában van-e a helye

Azt reméljük már senkinek sem kell elmondani, hogy a káros UV-sugarak elleni védekezést nem szabad félvállról venni. Főként nyaralás során kerülnek elő a naptejek, de az arcra, karokra és lábakra akár egy városi nyári séta során is ajánlott a naptej. Azonban szinte mindenkinél lapul legalább egy fél tubusnyi a tavalyi fényvédőből, amit nem biztos jó ötlet újra a bőrünkre kenni.

Innen tudhatod, hogy lejárt-e már a tavalyi naptejed!

Mikor használható a tavalyi naptej? A fényvédőknek is van lejárati idejük.

A szavatosságuk nagyban függ a tárolásuktól.

Egy bőrgyógyász elárulja az árulkodó jeleket.

Vannak ugyan olyan nyaralóhelyek, ahol egyenesen tiltják a fényvédők használatát, de annak tükrében, hogy nyáron a déli órákban milyen káros UV-sugarak érhetik a bőrünket, mi mégis maradnánk a naptej mellett. Az, hogy mikor milyen faktorú ajánlott, bőrtípustól is függhet, de nem véletlenül fejlesztettek már ki 100 SPF-s fényvédőket is. A naptej tehát fontos, de nem mindig jó a tavalyi, már megbontott krémeket vagy spray-ket használni.

Dr. Kathryn Anderson Sutton bőrgyógyász rögtön azzal kezdi, hogy a fényvédőnek is van szavatossági ideje. Hatóanyagai ugyanis idővel természetes módon lebomlanak. Ez az időintervallum általában három év, de ez csak akkor igaz, ha megfelelően van tárolva. Mit jelent ez? Ha forró autóban, párás környezetben vagy napfénynek kitett helyen hagytad, van egy rossz hírünk. Az ilyen környezet ugyanis felgyorsítja a lejárati idejét.

Hogyan állapítható meg, hogy lejárt-e a naptej?

A lejárt fényvédők színe, állaga és illata is megváltozhat. Ebből a szempontból azonban különbséget kell tenni az ásványi és kémiai alapú naptejet között, hiszen eltérően bomlanak le. Amikor az ásványi alapú fényvédő megromlik, szemcséssé, míg a kémiai alapú naptej sárgássá, vizessé válhat. Mindkettőre jellemző lesz, hogy szinte lehetetlen rendesen eloszlatni a bőrön. Veszély is leshet rád, ha a kémiai alapút sokáig nyitva hagytad, vagyis oxidálódott, mert ilyenkor allergiás bőrreakciót is kiválthat .

A fényvédelem tehát fontos, de, ha nem vagy biztos abban, hogy a tavalyi naptejed még használható, inkább vegyél egy másikat.