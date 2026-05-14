Durva fordulat jön délután az időjárásban: zivatarokkal és jégesővel csap le a vihar több vármegyére

A májusi időjárás tartogat még meglepetéseket: több vármegyére is figyelmeztetést adtak ki csütörtökre, ugyanis a kellemes, napos reggelt követően délután egyre több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok. A nyugat felől érkező vastagabb felhőzet főként a Dunántúlon okozhat csapadékosabb időt. Mutatjuk a részleteket!

Csütörtök délután bekeményít az időjárás.

Villámlás, jég, erős szél: ilyen időjárás vár ránk csütörtökön

A meteorológiai előrejelzés szerint a nap első felében még sok napsütésre számíthatunk, fátyol- és gomolyfelhőkkel tarkított égbolttal. A délutáni óráktól azonban nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és elszórtan zivatarok is kialakulhatnak.

A délies szél többfelé élénk lesz, helyenként erős lökések is kísérhetik. Napközben 18 és 23 fok között alakul a csúcshőmérséklet, estére pedig 9-14 fok közé hűl vissza a levegő.

Egyes vármegyékre riasztás van érvényben

Az esti órákban főként a Dunántúl nyugati térségeiben fordulhatnak elő zivatarok, amelyekhez intenzív csapadék, kisebb méretű jég és akár 55-65 km/órás széllökések is társulhatnak. A zivatarveszély miatt a meteorológiai szolgálat elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést adott ki Baranya, Győr-Moson Sopron, Somogy, Vas, Veszprém és Zala vármegyére – írja a Met.hu.

