Durva fordulat jön délután az időjárásban: zivatarokkal és jégesővel csap le a vihar több vármegyére

Rideg Léna
2026.05.14.
Napos reggelre ébredtünk, ám ez nem marad sokáig így. Csütörtök délután több helyen is drasztikus fordulatot vehet az időjárás: zivatarok, erős széllökések és akár jégeső is érkezhet.

A májusi időjárás tartogat még meglepetéseket: több vármegyére is figyelmeztetést adtak ki csütörtökre, ugyanis a kellemes, napos reggelt követően délután egyre több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok. A nyugat felől érkező vastagabb felhőzet főként a Dunántúlon okozhat csapadékosabb időt. Mutatjuk a részleteket!

Csütörtök délután bekeményít az időjárás.
Villámlás, jég, erős szél: ilyen időjárás vár ránk csütörtökön

A meteorológiai előrejelzés szerint a nap első felében még sok napsütésre számíthatunk, fátyol- és gomolyfelhőkkel tarkított égbolttal. A délutáni óráktól azonban nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és elszórtan zivatarok is kialakulhatnak.

A délies szél többfelé élénk lesz, helyenként erős lökések is kísérhetik. Napközben 18 és 23 fok között alakul a csúcshőmérséklet, estére pedig 9-14 fok közé hűl vissza a levegő.

Egyes vármegyékre riasztás van érvényben

Az esti órákban főként a Dunántúl nyugati térségeiben fordulhatnak elő zivatarok, amelyekhez intenzív csapadék, kisebb méretű jég és akár 55-65 km/órás széllökések is társulhatnak. A zivatarveszély miatt a meteorológiai szolgálat elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést adott ki Baranya, Győr-Moson Sopron, Somogy, Vas, Veszprém és Zala vármegyére – írja a Met.hu.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
