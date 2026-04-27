Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 27., hétfő

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
válság

Justin Timberlake házassága a szakadék szélén: Jessica Biel ultimátumot adott az énekesnek

válság házasság Justin Timberlake Jessica Biel
Rideg Léna
2026.04.27.
Hullámvögybe került a sztárpár házassága. Jessica Biel állítólag egyre nehezebben viseli Justin Timberlake botrányait, és egy hajszál választja el attól, hogy meghozza a végső döntést.

Úgy tűnik, ismét nehéz időszakon megy keresztül Justin Timberlake és Jessica Biel. Bár a pár idén a 14. évfordulóját ünnepli, bennfentesek szerint a közelmúlt botrányai újra komoly próbatétel elé állították a kapcsolatukat.

Válságban lehet Justin Timberlake és Jessica Biel házassága.
Forrás: Getty Images North America

Justin Timberlake és Jessica Biel házassága nehéz időszakon megy keresztül

Úgy tudni, a köztük húzódó feszültséget tovább mélyítették az énekes ittas vezetés miatti letartóztatásáról nyilvánosságra került felvételek. A 2024 júniusi, New York állambeli Sag Harborban történt eset során Timberlake áthajtott egy stoptáblán, majd áttért az út másik oldalára. A testkamerás felvételeken az látható, amint azzal védekezik, hogy csak egy martinit ivott, és a barátait követte hazafelé. Végül 2024 szeptemberében bűnösnek vallotta magát, 500 dolláros bírságot kapott, 25 óra közmunkára kötelezték, és 90 napra bevonták a jogosítványát.

A Daily Mailnek nyilatkozó források szerint Jessica Biel türelme fogyóban van. „Már nincs sok, amit el tud viselni” – fogalmazott egy bennfentes, hozzátéve, hogy a színésznő állítólag ultimátumot adott férjének: ha nem változtat a viselkedésén, kilép a házasságból. A források szerint Bielt leginkább az bántja, hogy Timberlake sokat van távol, így rá hárul a gyerekekkel járó mindennapi teher, miközben az énekes újabb kellemetlen helyzetekbe sodorja magát.

Korábban is voltak problémák

Nem ez az első válság a kapcsolatukban: 2019-ben komoly visszhangot váltottak ki azok a felvételek, amelyeken Justin Timberlake kézen fogva látható Alisha Wainwrightvel egy New Orleans-i bár erkélyén. Az énekes később nyilvánosan bocsánatot kért, és súlyos ítélőképesség-kiesésnek nevezte a történteket.

19 éve alkotnak egy párt

A pár 2007-ben ismerkedett meg, majd 2012-ben házasodtak össze. Két fiuk született, a 11 éves Silas és az ötéves Phineas. Az elmúlt években igyekeztek távolabb kerülni a reflektorfénytől: Los Angeles helyett Montana hegyvidékére költöztek, hogy nyugodtabb, normálisabb életet biztosítsanak gyermekeiknek.

Bár Jessica Biel nyilvánosan továbbra is támogatja férjét – nemrég egy megható bejegyzésben méltatta Timberlake turnéját –, a háttérben egyre több kérdés merül fel. Egy másik forrás szerint a színésznő nagyon szereti férjét, és igyekszik kitartani mellette, de a botrányok és a folyamatos távollét komoly próbatétel elé állítják a házasságukat.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
