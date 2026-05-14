5 modern, mégis ritkán hallott fiúnév - Ha már unod a Dominikot és a Noelt

Manapság már jóval nagyobb kihívás nevet találni születendő gyermekünknek, hiszen még régen adott volt, hogy a szülő vagy a nagyszülő nevét viselje a kisfiú, ma már valósággal el lehet veszni a számos opció között. Eleve felmerül: mennyire szeretnénk népszerű nevet és mennyire egyedit? Hol húzódik a határ a különleges és a fura között és gáz vagy trendi különlegesebb hangzású nevet adni egy kisfiúnak? Ne agyalj tovább! Összegyűjtöttünk öt fiúnevet, amik modernek, mégis különleges, ritka nevek.

Ritka fiúnevek, modern hangzással

Jelenleg a legnépszerűbb fiúnév Magyarországon a Dominik, ami úgy tűnik letaszíthatatlan a trónjáról a Noellel, Olivérrel és Leventével együtt. Ha te is trendi nevet szeretnél születendő kisfiadnak, de nem olyat, amiből már kettő van az oviscsoportban, akkor nézd meg a listánkat. Kigyűjtöttünk 5 olyat, ami modern, mégis ritkán választják a szülők.

1. Beniel

Ez a nemzetközi hangzású név igazán exkluzív és különleges, mégis természetes a kiejtése, hiszen olyan, mintha a Bencét és a Dánielt kereszteznénk. Jól párosítható egyszerűbb vezetéknevekkel, hossza pedig éppen megfelelő. A nevet egyébként spanyol eredetűnek tartják, ugyanis van egy Beniel nevű település a Murcia régióban. Mások szerint viszont héber jelentése van, ahol a Ben fiút, az El pedig Istent jelent, így lett belőle „Isten fia", „Istenez tartozó fiú".

2. Mirkó

A Mirkó egy játékos, könnyed név, a Miroszláv rövidüléséből ered szláv vonalon. Jelentése: „béke” és „dicsőség”. Kiváló alternatíva lehet, ha valaki a megszokott M betűs fiúnevek (Márk, Máté, Milán) helyet valami extrémebbet, de modernt szeretne. A Mirkó ráadásul egyre népszerűbb név így önmagában.

3. Eliot/Elián

Mindkét név héber eredetű névcsaládhoz kapcsolódik (Elijah / Elias vonal), amiknek jelentése „az Úr az én Istenem”. Az Eliot inkább nevezhető old money-névnek, míg az Elián egy puhább, kedvesebb hangzású verzió, ami most nagyon népszerű külföldön, és hazánkba is egyre inkább kezd betörni. Ha most születendő babádnak ezt a nevet adod, valószínűleg ti diktáljátok majd a trendet.