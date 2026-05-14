5 modern, mégis ritkán hallott fiúnév - Ha már unod a Dominikot és a Noelt

Manapság már jóval nagyobb kihívás nevet találni születendő gyermekünknek, hiszen még régen adott volt, hogy a szülő vagy a nagyszülő nevét viselje a kisfiú, ma már valósággal el lehet veszni a számos opció között. Eleve felmerül: mennyire szeretnénk népszerű nevet és mennyire egyedit? Hol húzódik a határ a különleges és a fura között és gáz vagy trendi különlegesebb hangzású nevet adni egy kisfiúnak? Ne agyalj tovább! Összegyűjtöttünk öt fiúnevet, amik modernek, mégis különleges, ritka nevek.
Ritka fiúnevek, modern hangzással
Jelenleg a legnépszerűbb fiúnév Magyarországon a Dominik, ami úgy tűnik letaszíthatatlan a trónjáról a Noellel, Olivérrel és Leventével együtt. Ha te is trendi nevet szeretnél születendő kisfiadnak, de nem olyat, amiből már kettő van az oviscsoportban, akkor nézd meg a listánkat. Kigyűjtöttünk 5 olyat, ami modern, mégis ritkán választják a szülők.
1. Beniel
Ez a nemzetközi hangzású név igazán exkluzív és különleges, mégis természetes a kiejtése, hiszen olyan, mintha a Bencét és a Dánielt kereszteznénk. Jól párosítható egyszerűbb vezetéknevekkel, hossza pedig éppen megfelelő. A nevet egyébként spanyol eredetűnek tartják, ugyanis van egy Beniel nevű település a Murcia régióban. Mások szerint viszont héber jelentése van, ahol a Ben fiút, az El pedig Istent jelent, így lett belőle „Isten fia", „Istenez tartozó fiú".
2. Mirkó
A Mirkó egy játékos, könnyed név, a Miroszláv rövidüléséből ered szláv vonalon. Jelentése: „béke” és „dicsőség”. Kiváló alternatíva lehet, ha valaki a megszokott M betűs fiúnevek (Márk, Máté, Milán) helyet valami extrémebbet, de modernt szeretne. A Mirkó ráadásul egyre népszerűbb név így önmagában.
3. Eliot/Elián
Mindkét név héber eredetű névcsaládhoz kapcsolódik (Elijah / Elias vonal), amiknek jelentése „az Úr az én Istenem”. Az Eliot inkább nevezhető old money-névnek, míg az Elián egy puhább, kedvesebb hangzású verzió, ami most nagyon népszerű külföldön, és hazánkba is egyre inkább kezd betörni. Ha most születendő babádnak ezt a nevet adod, valószínűleg ti diktáljátok majd a trendet.
4. Ádin
Egyszerű, mégis nagyszerű, kiváló alternatívája az Ádámnak. Ez is egy héber eredetű név, jelentése „finom”, „nemes”, „előkelő”. Mivel rövid, ezért nem nagyon kell becézni és jól illik hosszabb vezetéknevekhez is. Viszont különleges.
5. Maximilián
Ez a név bár nem új, mindig modernnek hat. Latin eredetű, a Maximilianus névből, jelentése pedig „a legnagyobb”, „kiemelkedő”, „legkiválóbb”. Aranyos rövidítése a Maxi, de szépen feldob egy-egy rövid, egyszerűbb vezetéknevet is. Hangzása arisztokratikus, erős és garantáltan nem lesz még egy ilyen nevű kisfiú a játszótéren.
Magyarországon évente nagyjából 43–48 ezer kisfiú születik. A legnépszerűbb fiúnevek az elmúlt években fokozatosan a nemzetközi és modern hangzás felé tolódtak, így ma gyakori például a Dominik, Olivér, Levente vagy Marcell. A kétezres években még inkább a hagyományos nevek domináltak, mint a Gábor, Tamás vagy Péter, de ezek közül több ma is jelen van a toplistákon. Egy jól megválasztott, ritka, de természetes hangzású név előnyökkel is járhat egy kisfiú számára, hiszen könnyebben megjegyezhető lesz, különlegesnek számít majd és egyedinek.
