Kiszivárgott, mennyit keresett Brooklyn Beckham a szüleit savazó reklámmal

Ételfutárcég reklámjában szúrt oda szüleinek Brooklyn Beckham. A videó nem csak a szüleinél, de a követőinél is kiverte a biztosítékot: tapintatlannak és teljesen öncélúnak tartják.

1 millió dollárért viccelődött a családi drámán Brooklyn Beckham.

Forrás: Shutterstock

Brooklyn Beckham viselkedése minősíthetetlen

A Page Six információi szerint David Beckham és Victoria Beckham legidősebb fia legalább 1 millió dollárt keresett a DoorDash kampányával, amelyben saját családi konfliktusára tett ironikus utalásokat. Bennfentesek szerint a szerint reklámvideó különösen megviselte a családtagokat, akik a kialakult helyzetet egyáltalán nem érzik viccesnek.

Többen, köztük egy PR-szakember is keményen bírálta Brooklynt, egy jólértesült pedig kifejezetten borzalmasnak és minősíthetetlennek nevezte a Beckham fiú viselkedését. „Szörnyű olyan reklámot készíteni, amely a családtól való elidegenedésen alapul, mintha az valami vicc lenne, miközben a családja összetört, a húga és a nagyszülei pedig vigasztalhatatlanok…” − mondta. „Bármi, ami pénzt hoz neki, jó, ugyanis azt mutatja, hogy a márkája létezik és virágzik” – tette hozzá.

A szakértő szerint a Beckham név egyszerre áldás és teher

Lauren Beeching PR-szakértő korábban arról is beszélt, hogy nem lehet könnyű a Beckham névvel élni, de Brooklyn és a szülei helyzete odáig fajult, hogy érdemes lenne megfontolnia, hogy elhagyja a nevét. „Nehéz helyzetben van, de ő maga sem könnyített rajta. Minden PR-szabályt megszegett” − mondta. „Lehet, hogy vannak fiatalok, akik szerint jópofa Brookyln, de sosem lesz népszerűbb, mint Victoria és David” − nyilatkozta.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: