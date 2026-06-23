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családi viszály

Kiszivárgott, mennyit keresett Brooklyn Beckham a szüleit savazó reklámmal

családi viszály david beckham victoria beckham brooklyn beckham
Losonci Edina
2026.06.23.
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Családi viszályukra tett ironikus utalást néhány napja Victoria és David Beckham fia. Azt azonban sokan találgatják, hogy Brooklyn Beckham szándékosan kínozza-e a szüleit vagy csak a humorérzéke nagyon furcsa.

Ételfutárcég reklámjában szúrt oda szüleinek Brooklyn Beckham. A videó nem csak a szüleinél, de a követőinél is kiverte a biztosítékot: tapintatlannak és teljesen öncélúnak tartják. 

LOS ANGELES - OCT 15: Brooklyn Beckham arrives for 2nd Annual Academy Museum Gala on October 15, 2022 in Los Angeles, CA
1 millió dollárért viccelődött a családi drámán Brooklyn Beckham.
Forrás: Shutterstock

Brooklyn Beckham viselkedése minősíthetetlen

A Page Six információi szerint David Beckham és Victoria Beckham legidősebb fia legalább 1 millió dollárt keresett a DoorDash kampányával, amelyben saját családi konfliktusára tett ironikus utalásokat. Bennfentesek szerint a szerint reklámvideó különösen megviselte a családtagokat, akik a kialakult helyzetet egyáltalán nem érzik viccesnek. 

Többen, köztük egy PR-szakember is keményen bírálta Brooklynt, egy jólértesült pedig kifejezetten borzalmasnak és minősíthetetlennek nevezte a Beckham fiú viselkedését. „Szörnyű olyan reklámot készíteni, amely a családtól való elidegenedésen alapul, mintha az valami vicc lenne, miközben a családja összetört, a húga és a nagyszülei pedig vigasztalhatatlanok…” − mondta. „Bármi, ami pénzt hoz neki, jó, ugyanis azt mutatja, hogy a márkája létezik és virágzik” – tette hozzá.

A szakértő szerint a Beckham név egyszerre áldás és teher

Lauren Beeching PR-szakértő korábban arról is beszélt, hogy nem lehet könnyű a Beckham névvel élni, de Brooklyn és a szülei helyzete odáig fajult, hogy érdemes lenne megfontolnia, hogy elhagyja a nevét. „Nehéz helyzetben van, de ő maga sem könnyített rajta. Minden PR-szabályt megszegett” − mondta. „Lehet, hogy vannak fiatalok, akik szerint jópofa Brookyln, de sosem lesz népszerűbb, mint Victoria és David” − nyilatkozta. 

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