Így néznek ki most, 33 évvel később a Mrs. Doubtfire egykori gyerekszereplői - KÉPEK

A film nemcsak humorával, hanem érzelmes pillanataival is belopta magát a nézők szívébe. Harminchárom év ide vagy oda, a Mrs. Doubtfire egykori gyerekszereplői a mai napig ápolják egymással a kapcsolatot. Nézd meg, hogy néznek ki most!

A Mrs. Doubtfire minden idők egyik legkedveltebb családi vígjátéka.

Forrás: Northfoto

A film három gyerekszereplője a forgatás után is szoros, szeretetteljes kapcsolatban maradt.

A Mrs. Doubtfire – Apa csak egy van című film 1993-ban került bemutatásra, és egy elvált apáról szól, aki dadaként épül be saját családjába, hogy időt tölthessen gyermekeivel.

Robin Williams halála miatt a tervezett Mrs. Doubtfire 2. végül sosem készülhetett el.

Amikor tehetik, összejönnek egy beszélgetésre a Mrs. Doubtfire gyerekszereplői

A három gyerkőcöt, Lydiát, Christophert és Natalie-t játszó Lisa Jakub, Matthew Lawrence és Mara Wilson azóta sem engedték el egymást. Nyilvános beszélgetéseken vesznek részt, és a 2014-ben elhunyt Robin Williamsről is rendszeresen megemlékezek. A mai napig igazi testvérekként tekintenek egymásra, ahogy az a Mara Wilson által megosztott psztban is látható.

Lisa Jakub − Lydia

Lisa Jakub játszotta a legidősebb gyereket. Az akkor 15 éves színésznőt a Mrs. Doubtfire forgatása miatt ki is rúgták az iskolájából. A függetlenség napjában, illetve a Jack és Jill sorozatban is szerepet kapott, úgyhogy egyáltalán nem bánkódott. Bár keresett színésznő volt, huszonévesen visszavonult Hollywoodtól, mert a gyermekkori rivaldafény szorongást és pánikbetegséget okozott nála. Az írásban találta meg önmagát – több könyve is megjelent, emellett képzett jógaoktató és a Blue Mala nevű platformon keresztül mentális wellnessszel, valamint tartalomgyártással foglalkozik. Férjével egy csendesebb, természetközeli életet választva nemrégiben Kanadába költöztek.

Mrs. Doubtfire Lydiája ma is gyönyörű.

Forrás: 1.Kép GettyImages/ Ron Galella, 2.Kép GettyImages/ Bobby Bank

Matthew Lawrence − Chris

Matthew Lawrence a gyerekszerepek után folyamatosan képernyőn maradt. Láthattuk A Tökös csajban és a Disney csatornán futó A tengeri kutyákban. A színészkedés mellett aktív podcaster, testvéreivel, a szintén színész Joey-val és Andrew-val közösen viszik a Brotherly Love című műsort, és saját produkciós cégükkel televíziós műsorokat, filmeket fejlesztenek. Matt Kaliforniában él, korábban Cheryl Burke táncosnő férje volt, jelenleg Rozonda „Chilli” Thomas énekesnő a párja.