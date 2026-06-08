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akkor és most

Így néznek ki most, 33 évvel később a Mrs. Doubtfire egykori gyerekszereplői - KÉPEK

Mrs. Doubtfire és a gyerekek
Northfoto -
akkor és most film gyereksztár vígjáték gyerekszínész
Jónás Ágnes
2026.06.08.
Van, aki hátat fordított Hollywoodnak, míg más ma is a filmiparban dolgozik — egy dolog azonban közös bennük: Robin Williams emlékét a mai napig szívükben őrzik. A Mrs. Doubtfire gyereksztárjai az elmúlt három évtizedben rengeteget változtak, de a köztük lévő kötelék még mindig szoros. Mutatjuk, mi lett a legendás családi vígjáték egykori szereplőivel.
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A film nemcsak humorával, hanem érzelmes pillanataival is belopta magát a nézők szívébe. Harminchárom év ide vagy oda, a Mrs. Doubtfire egykori gyerekszereplői a mai napig ápolják egymással a kapcsolatot. Nézd meg, hogy néznek ki most!

Mrs Doubtfire
A Mrs. Doubtfire minden idők egyik legkedveltebb családi vígjátéka.
Forrás: Northfoto
  • A film három gyerekszereplője a forgatás után is szoros, szeretetteljes kapcsolatban maradt.
  • A Mrs. Doubtfire – Apa csak egy van című film 1993-ban került bemutatásra, és egy elvált apáról szól, aki dadaként épül be saját családjába, hogy időt tölthessen gyermekeivel.
  • Robin Williams halála miatt a tervezett Mrs. Doubtfire 2. végül sosem készülhetett el.

Amikor tehetik, összejönnek egy beszélgetésre a Mrs. Doubtfire gyerekszereplői

A három gyerkőcöt, Lydiát, Christophert és Natalie-t játszó Lisa Jakub, Matthew Lawrence és Mara Wilson azóta sem engedték el egymást. Nyilvános beszélgetéseken vesznek részt, és a 2014-ben elhunyt Robin Williamsről is rendszeresen megemlékezek. A mai napig igazi testvérekként tekintenek egymásra, ahogy az a Mara Wilson által megosztott psztban is látható. 

 

Lisa Jakub − Lydia

Lisa Jakub játszotta a legidősebb gyereket. Az akkor 15 éves színésznőt a Mrs. Doubtfire forgatása miatt ki is rúgták az iskolájából. A függetlenség napjában, illetve a Jack és Jill sorozatban is szerepet kapott, úgyhogy egyáltalán nem bánkódott. Bár keresett színésznő volt, huszonévesen visszavonult Hollywoodtól, mert a gyermekkori rivaldafény szorongást és pánikbetegséget okozott nála. Az írásban találta meg önmagát – több könyve is megjelent, emellett képzett jógaoktató és a Blue Mala nevű platformon keresztül mentális wellnessszel, valamint tartalomgyártással foglalkozik. Férjével egy csendesebb, természetközeli életet választva nemrégiben Kanadába költöztek.

Mrs. Doubtfire
Mrs. Doubtfire Lydiája ma is gyönyörű.
Forrás: 1.Kép GettyImages/ Ron Galella, 2.Kép GettyImages/ Bobby Bank

Matthew Lawrence − Chris 

Matthew Lawrence a gyerekszerepek után folyamatosan képernyőn maradt. Láthattuk A Tökös csajban és a Disney csatornán futó A tengeri kutyákban. A színészkedés mellett aktív podcaster, testvéreivel, a szintén színész Joey-val és Andrew-val közösen viszik a Brotherly Love című műsort, és saját produkciós cégükkel televíziós műsorokat, filmeket fejlesztenek. Matt Kaliforniában él, korábban Cheryl Burke táncosnő férje volt, jelenleg Rozonda „Chilli” Thomas énekesnő a párja.

Mrs. Doubtfire
Matthew Lawrence azóta sem tágított a filmipartól.
Forrás: 1.Kép GettyImages/Ron Galella, Ltd.,  2.Kép Northfoto

Mara Wilson − Natalie

A ’90-es évek egyik legismertebb gyermeksztárja volt a ma 38 éves Mara Wilson. Szerepelt a Matilda, a kiskorú boszorkány és a Csoda a 34. utcában fimekben, aztán felnőttként maga mögött hagyta a filmipart. Sikeres drámaíró és esszéista lett, saját memoárja mellett elismert hangoskönyv-narrátor, nem mellesleg a mentális egészség és az endometriózis szószólója.

Mrs. Doubtfire
Mara Wilson elég korán rájött, hogy a holywoodi csillogás nem neki való. 
Forrás: Northfoto

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2014-ben az alkotók ismét foglalkozni kezdtek a filmmel, pontosabban annak folytatásával. Be is jelentették, hogy az a Fox 2000-nél fog elkészülni, Robin Williams halála azonban keresztülhúzott minden tervet, így a Mrs. Doubtfire 2. sosem fog elkészülni. A zseniális komikus nélkül mit sem érne az egész. 

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