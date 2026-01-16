Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
El sem hisszük: 20 éves lett a High School Musical – Így néznek ki ma a szereplők

Baranyi Hanna
2026.01.16.
Emlékszel az időkre, amikor a Disney-n még Hannah Montana, a Párduclányok és Sonny, a sztárjelölt ment? Sőt, amikor még nem is Disney volt, hanem Jetix? A High School Musical ebben az érában futott, és bizony az egész világ beleremegett, akkora erővel robbant be a HSM-láz! De azt tudod, hogy néznek ki ma a szereplők?

A High School Musical, vagyis röviden HSM 2006-ban jött ki a Jetixen, mi pedig még nem HSM-ként hanem Szerelmes hangjegyekként ismerhettük meg. A fülbemászó dalai viszont egyből mindenkinek a kedvencei lettek.

High School Musical – 20 év
20 éves lett a High School Musical!
Forrás: Northfoto

High School Musical – A történelem

Van az a generáció, aki alig várta, hogy még a szalagavatóján is HSM-dalokra táncolhasson. Ez az a generáció, aki sikítva tombol, ha egy milleniál buliban a DJ berakja Troy Bolton legmenőbb dalát, a Bet on It-et. De nyugi, ha nem ebbe a generációba tartozol, akkor is egész biztosan hallottál már ezekről a színészekről.

A főszerepben Zac Efron tündökölt – aki nemrégiben az ötéves kishugával pózolt –, oldalán pedig nem más tűnt fel, mint Vanessa Hudgens – aki már a második gyermekét is megszülte. Ellenfelük pedig Ashley Tisdale volt, aki mára szintén kétgyermekes anyuka, viszont mostanában inkább a Hilary Duffos anyukacsoporttal lévő botránya miatt került rivaldafénybe.

A cselekmény

Maga a sztori arról szól, hogy a menő vagy stréber tinik mennyire merik felvállalni a legféltettebb énjüket. Gabriella Montez, a stréber kémikus-matematikus-tudós őstehetség ugyanis egy új gimnáziumba kerül, ahol kiderül, hogy ismeri Troy Boltont, az elképesztően vagány kosárlabdás csapatkapitányt, ugyanis egy szilveszteri buliban együtt énekeltek. Bár egyikük sem részesült tulajdonképpen semmilyen zenei képzettségben, azért beéneklés nélkül is tökéletesen kezdenek el énekelni, sőt még próba nélküli szólamokat is tolnak.

Az új iskolában csupán annyi a bibi, hogy a drámacsapat musicalelőadásának meghallgatásán véletlenül kitúrják az egyébként a Broadway-re készülő, táncot és éneket is tanult testvérpárt, Sharpay és Ryan Evanst. (Hiszen az őstehetség szindróma mindig fontosabb a szorgalmas önképzésnél – legalábbis a film szerint.)

Lényeg a lényeg: a végén jóra használják fel ezt az énekes coming outot, és kiderül, hogy 1) az embert több minden is érdekelheti egyszerre, vagyis nem csak egyféle kvalitás határozza meg őt, 2) ér felvállalni magunkat és bátornak lenni, és 3) a kamu barátságok egy kis odafigyeléssel mély és őszinte barátságokká válhatnak.

High School Musical – We’re All in This Together

Bizony-bizony, ebben mindannyian benne vagyunk! Hiszen mindannyian a Vadmacska csapat tagjai akartunk lenni. Vannak olyan szerencsések, akik még a 2000-es években eljutottak a HSM-es koncertekre, ám vannak, akik csak a képernyőn nézhették kedvenc karaktereiket.

A franchise viszont idén ünnepli 20. évfordulóját, melynek örömére az első részben Troy Boltonnak a hangját adó Drew Seeley egy új HSM-dalt is írt, ehhez pedig össze is hozta az eredeti csapat egy részét.

High School Musical szereplők

Az idő vasfoga viszont a Disney-sztárokat sem kímélte. Van, aki már többgyermekes családapa vagy családanya, van aki a West End és a Broadway színpadát is meghódította, míg van, aki maradt a filmek világánál. Az biztos, hogy a főszereplők nem tűntek el nyomtalanul.

Ma, 20 év múltán így néznek ki a nagy sikerű filmek főszereplői. Kattints a galériáért!

Vanessa Hudgens Gabriella Montezként és ma
Ashley Tisdale Sharpay Evansként és ma
Lucas Grabeel Ryan Evansként és ma
Corbin Bleu Chad Danforthként és ma
Monique Coleman Taylor McKessie-ként és ma
Bart Johnson Jack Boltonként és ma
A 38 éves Zac Efron a milleniálok szépfiúja volt. A színész 18 évesen formálta meg az ikonikus kosaras-énekes fiút, Troy Boltont, ám a HSM első részében még nem ő, hanem Drew Seeley kölcsönözte Troy énekhangját. A színész azóta már több musicalfilmben én nagy sikerű vígjátékban is szerepelt, a szépfiú jelző viszont sajnos már lekopott róla.
Northfoto

HSM 20. évforduló

Hihetetlen, de igaz: 20 éves lett a musicalfilm, ami milliók gyermekkorát meghatározta. Bármilyen kínos mai szemmel végignézni a filmet, akkor mégis imádtuk, a zenék pedig a mai napig ikonikusak. Úgyhogy ideje HSM-maratont tartani!

Ha még több évfordulós cikkre vágynál, akkor ezeket se hagyd ki!

