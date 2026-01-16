El sem hisszük: 20 éves lett a High School Musical – Így néznek ki ma a szereplők

A High School Musical, vagyis röviden HSM 2006-ban jött ki a Jetixen, mi pedig még nem HSM-ként hanem Szerelmes hangjegyekként ismerhettük meg. A fülbemászó dalai viszont egyből mindenkinek a kedvencei lettek.

20 éves lett a High School Musical!

Forrás: Northfoto

High School Musical – A történelem

Van az a generáció, aki alig várta, hogy még a szalagavatóján is HSM-dalokra táncolhasson. Ez az a generáció, aki sikítva tombol, ha egy milleniál buliban a DJ berakja Troy Bolton legmenőbb dalát, a Bet on It-et. De nyugi, ha nem ebbe a generációba tartozol, akkor is egész biztosan hallottál már ezekről a színészekről.

A főszerepben Zac Efron tündökölt – aki nemrégiben az ötéves kishugával pózolt –, oldalán pedig nem más tűnt fel, mint Vanessa Hudgens – aki már a második gyermekét is megszülte. Ellenfelük pedig Ashley Tisdale volt, aki mára szintén kétgyermekes anyuka, viszont mostanában inkább a Hilary Duffos anyukacsoporttal lévő botránya miatt került rivaldafénybe.

A cselekmény

Maga a sztori arról szól, hogy a menő vagy stréber tinik mennyire merik felvállalni a legféltettebb énjüket. Gabriella Montez, a stréber kémikus-matematikus-tudós őstehetség ugyanis egy új gimnáziumba kerül, ahol kiderül, hogy ismeri Troy Boltont, az elképesztően vagány kosárlabdás csapatkapitányt, ugyanis egy szilveszteri buliban együtt énekeltek. Bár egyikük sem részesült tulajdonképpen semmilyen zenei képzettségben, azért beéneklés nélkül is tökéletesen kezdenek el énekelni, sőt még próba nélküli szólamokat is tolnak.

Az új iskolában csupán annyi a bibi, hogy a drámacsapat musicalelőadásának meghallgatásán véletlenül kitúrják az egyébként a Broadway-re készülő, táncot és éneket is tanult testvérpárt, Sharpay és Ryan Evanst. (Hiszen az őstehetség szindróma mindig fontosabb a szorgalmas önképzésnél – legalábbis a film szerint.)

Lényeg a lényeg: a végén jóra használják fel ezt az énekes coming outot, és kiderül, hogy 1) az embert több minden is érdekelheti egyszerre, vagyis nem csak egyféle kvalitás határozza meg őt, 2) ér felvállalni magunkat és bátornak lenni, és 3) a kamu barátságok egy kis odafigyeléssel mély és őszinte barátságokká válhatnak.

High School Musical – We’re All in This Together

Bizony-bizony, ebben mindannyian benne vagyunk! Hiszen mindannyian a Vadmacska csapat tagjai akartunk lenni. Vannak olyan szerencsések, akik még a 2000-es években eljutottak a HSM-es koncertekre, ám vannak, akik csak a képernyőn nézhették kedvenc karaktereiket.