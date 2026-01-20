Rohantunk a TV elé, hogy láthassuk őket – Mi történt a '80-as és '90-es évek sorozatainak szívtipróival?

Először jött a német, majd a dél-amerikai telenovellák hulláma, később az olasz sorozatoké, majd elárasztottak bennünket a török szappanoperák, és úgy tűnik, lassan a koreaiak jönnek. A Klinikában, A polipban, a Borostyánban, a Szerelmes álmodozókban és a Marichuy-ban szereplő szívtiprók olyan végtelenül tökéletesek voltak, hogy alig hittük el, hogy a valóságban is léteznek. Pont úgy tudtak zokogni, mint Christiano Ronaldo egy kihagyott gól után, izmosak voltak, mint Brandon Sklenar és sármosak, mint Sylvester Stallone.
Retró szívtiprók
Gyere velünk egy kis időutazásra, nézd meg, mi lett a '80-as, '90-es évek férfiikonjaival. Vajon megdobban a szíved, ha újra meglátod őket?
Sascha Hehn, akinek kezei között minden nő szívesen gyógyult volna
A klinika című televíziós sorozatban játszott Udo Brinkmann szerepe tette ismertté, és mindenki a fekete-erdei klinikára szeretett volna befeküdni, csakis miatta. Már 5 évesen szerepelt filmben, később színházi előadásokban, és hát ott volt a nagy sikerű Álomhajó is.
Németül az ő hangján szólal meg Shrek, és csak évtizedekkel A klinika befejezése után derült fény arra, hogy Hehn felnőtt filmekben is szerepelt.
A közel 2 méter magas, 71 éves színész még most is remek formában van. A házasságot nem kapkodta el, 67 évesen vette el szerelmét, Gloriát, akivel azóta is boldogságban élnek.
Michele Placido, a szívtipró, sármos Cattani felügyelő alakítója
Dobtunk egy hátast a jobb oldali fotó láttán. Michele Placido igencsak megöregedett. A polip című sorozatot 1984-ben kezdték sugározni az olasz televíziós csatornák, majd Magyarországon is levetítették az összes epizódot. Az akkor 38 éves Michele Placidóért, aki Cattani felügyelőt alakította, minden nő bomlott, hiszen sármos volt, rosszfiús és remekül alakította a szerepét. Később forgatókönyvíróként és rendezőként is bizonyított.
Elmondása szerint katasztrofális a szerelmi élete: kétszer nősült, és öt gyermeke született.
A most 79 éves színész mára lehiggadt és egyszerűen csak élvezi az életet.
William Levy, a kubai kockáshasú félisten
A kubai színészt a magyar közönség az Árva angyal, A szerelem diadala és a Kettős játszma telenovellákból ismerheti. Levy jelenleg 45 éves, és igen jól tartja magát még mindig. 2003-ban jött össze Elizabeth Gutiérrez mexikói-amerikai színésznővel. Két közös gyermekük született, majd mint akik jól végezték dolgukat, elváltak. 2011-ben a tavaly Budapesten koncertező Jennifer Lopez I'm Into You című dalának videóklipjében is szerepelt.
2010-ben volt egy mélyrepülése: egy 17 éves lány feljelentette azzal, hogy egy hotelben orális szexre kényszerítette. A lány édesanyja beperelte Levy-t, majd Levy is őt.
Két évig ment a huzavona, végül a lány visszavonta a feljelentést.
Nicola Farron, a Borostyán sorozat Andreája
Emlékszel még a Borostyán jóképű Andreájára? A nőket péntekenként este hattól csak távkapcsolóval a kezükben, a kanepén ülve lehetett megtalálni. Az 1992-től vetített Borostyán sikere után Farron még ugyan feltűnt néhány produkcióban, karrierje azonban nem sikerült túl fényesre.
Járt Monica Belluccival egy ideig, el is jegyezte a rendre meztelenruhában mutatkozó színésznőt, de a dologból végül nem lett házasság.
Eduardo Verástegui, a Soñadoras (Szerelmes álmodozók) rosszfiúja
Hát, itt meg mi történt?! A színész-énekes-producer ment át külsőleg a legnagyobb átalakuláson. A Szerelmes álmodozók című sorozatban izgulhattunk érte,
érdekes módon ő is feltűnt Jennifer Lopez egyik klipjében, és még 51 évesen is vállal szerepeket, de kizárólag olyanokat, amelyek nem mennek szembe hitbéli meggyőződésével.
Verástegui időközben ugyanis megtért és inkább vallási szerepvállalásaira fókuszál. Halála előtt II. János Pál is fogadta, a képet büszkén tette közzé annak idején a weboldalán.
