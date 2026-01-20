Rohantunk a TV elé, hogy láthassuk őket – Mi történt a '80-as és '90-es évek sorozatainak szívtipróival?

Először jött a német, majd a dél-amerikai telenovellák hulláma, később az olasz sorozatoké, majd elárasztottak bennünket a török szappanoperák, és úgy tűnik, lassan a koreaiak jönnek. A Klinikában, A polipban, a Borostyánban, a Szerelmes álmodozókban és a Marichuy-ban szereplő szívtiprók olyan végtelenül tökéletesek voltak, hogy alig hittük el, hogy a valóságban is léteznek. Pont úgy tudtak zokogni, mint Christiano Ronaldo egy kihagyott gól után, izmosak voltak, mint Brandon Sklenar és sármosak, mint Sylvester Stallone.

Szívtiprók, akikért rajongtunk a '80-as, '90-es években.

Forrás: Shutterstock

Retró szívtiprók

Hogyan él ma a Polip sorozat főszereplője, a sármos Michele Placido?

Milyen sorozatokban szerepelt még Sacha Hehn, A klinika Udo Brinkmann doktora?

Hol tartanak ma a mexikói telenovellák szexi színészei?

Gyere velünk egy kis időutazásra, nézd meg, mi lett a '80-as, '90-es évek férfiikonjaival. Vajon megdobban a szíved, ha újra meglátod őket?

Sascha Hehn, akinek kezei között minden nő szívesen gyógyult volna

A klinika című televíziós sorozatban játszott Udo Brinkmann szerepe tette ismertté, és mindenki a fekete-erdei klinikára szeretett volna befeküdni, csakis miatta. Már 5 évesen szerepelt filmben, később színházi előadásokban, és hát ott volt a nagy sikerű Álomhajó is.

Németül az ő hangján szólal meg Shrek, és csak évtizedekkel A klinika befejezése után derült fény arra, hogy Hehn felnőtt filmekben is szerepelt.

A közel 2 méter magas, 71 éves színész még most is remek formában van. A házasságot nem kapkodta el, 67 évesen vette el szerelmét, Gloriát, akivel azóta is boldogságban élnek.

A német szívtipró: Sascha Hehn, A klinika című sorozat Udo Brinkmann doktora.

Forrás: Northfoto / Profimedia

Michele Placido, a szívtipró, sármos Cattani felügyelő alakítója

Dobtunk egy hátast a jobb oldali fotó láttán. Michele Placido igencsak megöregedett. A polip című sorozatot 1984-ben kezdték sugározni az olasz televíziós csatornák, majd Magyarországon is levetítették az összes epizódot. Az akkor 38 éves Michele Placidóért, aki Cattani felügyelőt alakította, minden nő bomlott, hiszen sármos volt, rosszfiús és remekül alakította a szerepét. Később forgatókönyvíróként és rendezőként is bizonyított.

Elmondása szerint katasztrofális a szerelmi élete: kétszer nősült, és öt gyermeke született.

A most 79 éves színész mára lehiggadt és egyszerűen csak élvezi az életet.