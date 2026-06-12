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Felrobbant az internet a foci-vb megnyitója után: tényleg nem Shakira lépett színpadra?

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Rideg Léna
2026.06.12.
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Mémek és találgatások árasztották el a közösségi médiát a foci-vb megnyitója után. Shakira fellépése ugyanis akkora meglepetést okozott a nézőknek, hogy egyesek még azt is megkérdőjelezték, valóban ő állt-e a színpadon.

A Mexikó–Dél-afrikai Köztársaság mérkőzéssel hivatalosan is kezdetét vette a labdarúgó-világbajnokság, a kezdőrúgás előtt azonban a mexikóvárosi Azték Stadionban látványos megnyitóünnepséget rendeztek. A színpadon több nemzetközi sztár is fellépett, köztük Lila Downs, Belinda, Danny Ocean, J Balvin és Shakira, a közösségi médiában mégis szinte kizárólag a kolumbiai énekesnőről beszéltek.

Shakira fellépése váltotta ki a legtöbb reakciót a világbajnokság mexikóvárosi megnyitóünnepségén.
Shakira fellépése váltotta ki a legtöbb reakciót a világbajnokság mexikóvárosi megnyitóünnepségén.
Forrás: Northfoto

Shakira külseje alaposan megosztotta a nézőket a foci-vb megnyitóján

Az idei futball-világbajnokság több szempontból is különleges: ezúttal három házigazda ország – Mexikó, Kanada és az Egyesült Államok – osztozik a rendezésen, ezért három külön megnyitóünnepséget tartanak. Emiatt sok néző értetlenül fogadta, hogy a korábban bejelentett sztárok, például Katy Perry, Michael Bublé vagy Alanis Morissette nem jelentek meg a mexikói eseményen.

A mindössze félórás megnyitó azonban nemcsak rövidsége miatt váltott ki vitákat: a legtöbb hozzászólás Shakira fellépését övezte, sokan ugyanis egyszerűen nem hitték el, hogy valóban ő állt a színpadon. Az énekesnő fehér szoknyában, sárga felsőben és napszemüvegben jelent meg, ami több néző szerint annyira szokatlan volt, hogy alig ismerték fel. „Nem Shakira volt, hanem egy maszk” – írta egy felhasználó az X-en. Mások azt állították, hogy a színpadon látott előadó egyáltalán nem hasonlított a világsztárra, sőt volt, akit „totálisan traumatizált az a Shakira, aki nem is Shakira”.

Elszabadultak a mémgyárosok

A közösségi médiában pillanatok alatt megjelentek a vicces bejegyzések és a backstageben készült felvételek Shakira fellépéséről. Többen tréfálkoztak azon, hogy az énekesnő annyira másképp festett, mint megszokott, hogy szinte rá sem lehetett ismerni. Akadtak olyanok is, akik már azt találgatták, vajon tényleg a kolumbiai világsztár állt-e a színpadon, vagy esetleg egy hasonmás lépett fel helyette.

Sok néző szerint a fellépők nem élőben énekeltek, és többen értetlenül fogadták, hogy egy ilyen jelentőségű eseményen playbacket használnak, ráadásul többen a hangzás minőségét és a tánctudását is kifogásolták.

Nemcsak Shakira produkciója kapott kritikákat: sok néző szerint J Balvin, Belinda és Danny Ocean fellépése is túlságosan rövidre sikerült. A megnyitó egy másik, váratlan vitát is elindított az interneten: egyes nézők a közvetítésben használt feliratokat és csapatneveket kezdték elemezni, és hamarosan helyesírási kérdések kerültek terítékre.

Bár sokan úgy érezték, hogy a 2026-os foci-vb nyitánya nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, egy dolog kétségtelen: Shakira fellépése uralja a közösségi médiát. A kommentek és mémek alapján még napokig napirenden maradhat a kérdés, amely a legtöbb vitát kiváltotta: valóban Shakira lépett színpadra az Azték Stadionban, vagy csupán szokatlan megjelenése tévesztette meg a nézőket? 

A vita valószínűleg még jó ideig nem ül el, de aki még nem látta a sokat emlegetett fellépést, az alábbi videóban megnézheti a vb-megnyitó legnagyobb visszhangot kiváltó pillanatait.

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