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Del Pierótól Tottiig, avagy így élnek ma az egykori vb-k sztárfocistái

foci vb 2026 jóképű sztárfocista
Jónás Ágnes
2026.06.13.
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Milliók tapadtak a képernyőkre miattuk, és voltak, akik még a kutyáikat is róluk nevezték el. A foci-vb legendás sztárjai közül Alessandro Del Piero, Francesco Totti, Zinedine Zidane, Luís Figo és Ronaldo Nazário a pályafutásuk lezárása után is reflektorfényben maradtak, bár magánéletük és karrierjük egészen eltérő irányt vett. Mutatjuk, hogy élnek ma a még most is ellenállhatatlan egykori sztárfocisták.

Karizmatikus személyiségük, emlékezetes cseleik és góljaik miatt generációk példaképévé váltak. Bár már rég szögre akasztották a stoplist, nevük ma is ugyanúgy ismert, mint pályafutásuk csúcsán − mutatjuk, hogyan élnek ma az egykori foci-vb-k sztárfocistái!

foci-vb(221218) -- LUSAIER, Dec. 18, 2022 (Xinhua) -- Players line up during the Final between Argentina and France at the 2022 FIFA World Cup at Lusail Stadium in Lusail, Qatar, Dec. 18, 2022. (Xinhua/Xu Zijian)Xinhua News Agency / eyevineContact eyevine for more information about using this image:T: +44 (0) 20 8709 8709E: info@eyevine.comhttp://www.eyevine.comQATAR-LUSAIL-2022 WORLD CUP-FINAL-ARG VS FRA
Régi idők focija, avagy emlékezzünk meg a korábbi foci-vb-k sztárjátékosairól is!
Forrás: Northfoto
  • Totti válása évekig az olasz bulvársajtó kedvenc témája volt a zűrös magánélete miatt.
  • Zidane, Figo és Ronaldo Nazario három teljesen eltérő utat választott: egyikük tudatosan visszavonultan él, másikuk sikeres üzletemberként dolgozik, míg a brazil legenda klubtulajdonosként és sportbefektetőként építette új karrierjét.
  • Mutatjuk azt is, hogy él ma a még most is sármos Alessandro Del Piero!

Korábbi foci-vb-k aranylábú sztárjátékosai

A 2000-es években olyan sok jóképű sztárfocista volt, hogy nem is győztünk válogatni közülük. Jöjjenek most azok, akik különösen népszerűek voltak a hölgyek körében is. 

Alessandro Del Piero nem beszél a buvársajtóval

A 2006-os világbajnok olasz legenda, Alessandro Del Piero életét ma is a labdarúgás tölti ki: nemrégiben hivatalosan is elvégezte a legmagasabb szintű edzői képzéseket és megszerezte az UEFA Pro licencet. Ennek köszönhetően a neve rendszeresen felmerül a sajtóban különböző élvonalbeli vezetőedzői posztok kapcsán, miközben szakkommentátorként és elemzőként is dolgozik a Sky Sport Italiánál. Emellett tulajdonosa a sikeres N10 nevű olasz étteremláncnak Los Angelesben és Milánóban, és saját napszemüveg-márkája is van. 

2005-ben vette feleségül Sonia Amorusót. Bár néhány éve a sajtó házassági válságról cikkezett, a kapcsolatukat sikerült rendezniük. Három gyermekükkel évek óta Los Angelesben élnek, teljesen elhatárolódva a bulvármédiától.

Focisták akkor és most, foci-vb
A foci-vb-k egyik sztárja: Alessandro Del Piero még mindig jóképű. 
Forrás: Northfoto

Francesco Totti ideje nagy részét a bíróságon töltötte

Francesco Totti, az AS Roma örökös ikonja és a 2006-os vb-győztes gárda tagja, az elmúlt időszakban futballnagyköveti feladatokat látott el. Jelenleg intenzív tárgyalásokat folytat az AS Roma vezetőségével a sportigazgatói visszatérésről. 

A Nike, a Pepsi és a különböző luxusmárkák reklámarcaként, na meg saját sportügynökségével óriási tőkét halmozott fel, szó szerint milliárdos. 

2022-ben, 17 év házasság után vált el az olasz Ilary Blasitól, miután kölcsönösen megcsalással vádolták egymást. A válóper során Rolex órák és luxustáskák állítólagos ellopása miatt csatáztak a bíróságon. Totti jelenleg új partnerével, Noemi Bocchival él, miközben három gyermekével próbálja tartani a kapcsolatot.

Focisták akkor és most, foci-vb
Tottinak jól megy, a magánélete viszont sikerülhetett volna jobban is.
Forrás: Northfoto

Luís Figo az üzleti életben is az élen

Rá se mondhatni, hogy nagyon szenvedne. Üzletemberként is kiváló, ugyanis saját prémium ruházati márkáját, az LF Luís Figót építi, amely a sportos eleganciát ötvözi a modern divattal. Emellett globális márkák és nemzetközi brókercégek első számú nagyköveteként tevékenykedik, és nem kisebb cég reklámarca Spanyolországban, mint a Revolut. 2001 óta él házasságban a svéd topmodell Helen Svedinnel. Egy hatalmas luxusvillában tengetik napjaikat. Három lányuk van, akik anyjukhoz hasonlóan a modellként futottak be karriert. Egyikükről felnőttfilm is terjedt. 

Focisták akkor és most, foci-vb
Figo még mindig formában.
Forrás: Northfoto

Zinedine Zidane igazi mintaférj

Zidane jelenleg Madridban él, és idejét legszívesebben az unokáival tölti. Edzőként egymás után három Bajnokok Ligája-trófeát nyert a Real Madriddal, de azóta tudatosan távol marad a klubfutball darálójától, és minden megkeresést visszautasít. Becsült vagyona 120-125 millió dollár, amivel a világ egyik leggazdagabb edzőjének számít. Bátran kijelenthető, hogy igazi mintaférj, ugyanis 1994 óta házas feleségével, Veronique-kal. Négy fiuk született, akik mind a Real Madrid akadémiáján nevelkedtek. 

Focisták akkor és most, foci-vb
Zidane haja nem nőtt meg, viszont nincs anyagi gondja.
Forrás: Northfoto

Ronaldo Nazário nem válla több gyermeket

Talán emlékszel még rá a 2002-es világbajnokságról. Ő volt a brazilok gólkirálya, aki azóta sikeres üzletemberré vált: többségi tulajdont szerzett a brazil Cruzeiro és a spanyol Real Valladolid klubokban. Három válás után nemrég vette feleségül negyedik partnerét, Celina Locksot, aki szakmája szerint mi is lehetne más, mint modell. Nazário 4 gyermek édesapja. Érdekesség, hogy 2010-ben vazektómián esett át, miután egy apasági teszt megerősítette negyedik gyermekét. Hiába, a néhai focista már nem adja magát akárkinek. 

Foci-vb és Nazário
Ronaldo Luis Nazário de Lima három váláson van túl.
Forrás: Northfoto

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