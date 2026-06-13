Del Pierótól Tottiig, avagy így élnek ma az egykori vb-k sztárfocistái

Karizmatikus személyiségük, emlékezetes cseleik és góljaik miatt generációk példaképévé váltak. Bár már rég szögre akasztották a stoplist, nevük ma is ugyanúgy ismert, mint pályafutásuk csúcsán − mutatjuk, hogyan élnek ma az egykori foci-vb-k sztárfocistái!

Régi idők focija, avagy emlékezzünk meg a korábbi foci-vb-k sztárjátékosairól is!

Forrás: Northfoto

Totti válása évekig az olasz bulvársajtó kedvenc témája volt a zűrös magánélete miatt.

Zidane, Figo és Ronaldo Nazario három teljesen eltérő utat választott: egyikük tudatosan visszavonultan él, másikuk sikeres üzletemberként dolgozik, míg a brazil legenda klubtulajdonosként és sportbefektetőként építette új karrierjét.

Mutatjuk azt is, hogy él ma a még most is sármos Alessandro Del Piero!

Korábbi foci-vb-k aranylábú sztárjátékosai

A 2000-es években olyan sok jóképű sztárfocista volt, hogy nem is győztünk válogatni közülük. Jöjjenek most azok, akik különösen népszerűek voltak a hölgyek körében is.

Alessandro Del Piero nem beszél a buvársajtóval

A 2006-os világbajnok olasz legenda, Alessandro Del Piero életét ma is a labdarúgás tölti ki: nemrégiben hivatalosan is elvégezte a legmagasabb szintű edzői képzéseket és megszerezte az UEFA Pro licencet. Ennek köszönhetően a neve rendszeresen felmerül a sajtóban különböző élvonalbeli vezetőedzői posztok kapcsán, miközben szakkommentátorként és elemzőként is dolgozik a Sky Sport Italiánál. Emellett tulajdonosa a sikeres N10 nevű olasz étteremláncnak Los Angelesben és Milánóban, és saját napszemüveg-márkája is van.

2005-ben vette feleségül Sonia Amorusót. Bár néhány éve a sajtó házassági válságról cikkezett, a kapcsolatukat sikerült rendezniük. Három gyermekükkel évek óta Los Angelesben élnek, teljesen elhatárolódva a bulvármédiától.

A foci-vb-k egyik sztárja: Alessandro Del Piero még mindig jóképű.

Forrás: Northfoto

Francesco Totti ideje nagy részét a bíróságon töltötte

Francesco Totti, az AS Roma örökös ikonja és a 2006-os vb-győztes gárda tagja, az elmúlt időszakban futballnagyköveti feladatokat látott el. Jelenleg intenzív tárgyalásokat folytat az AS Roma vezetőségével a sportigazgatói visszatérésről.

A Nike, a Pepsi és a különböző luxusmárkák reklámarcaként, na meg saját sportügynökségével óriási tőkét halmozott fel, szó szerint milliárdos.

2022-ben, 17 év házasság után vált el az olasz Ilary Blasitól, miután kölcsönösen megcsalással vádolták egymást. A válóper során Rolex órák és luxustáskák állítólagos ellopása miatt csatáztak a bíróságon. Totti jelenleg új partnerével, Noemi Bocchival él, miközben három gyermekével próbálja tartani a kapcsolatot.