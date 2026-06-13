Del Pierótól Tottiig, avagy így élnek ma az egykori vb-k sztárfocistái

Karizmatikus személyiségük, emlékezetes cseleik és góljaik miatt generációk példaképévé váltak. Bár már rég szögre akasztották a stoplist, nevük ma is ugyanúgy ismert, mint pályafutásuk csúcsán − mutatjuk, hogyan élnek ma az egykori foci-vb-k sztárfocistái!
- Totti válása évekig az olasz bulvársajtó kedvenc témája volt a zűrös magánélete miatt.
- Zidane, Figo és Ronaldo Nazario három teljesen eltérő utat választott: egyikük tudatosan visszavonultan él, másikuk sikeres üzletemberként dolgozik, míg a brazil legenda klubtulajdonosként és sportbefektetőként építette új karrierjét.
- Mutatjuk azt is, hogy él ma a még most is sármos Alessandro Del Piero!
Korábbi foci-vb-k aranylábú sztárjátékosai
A 2000-es években olyan sok jóképű sztárfocista volt, hogy nem is győztünk válogatni közülük. Jöjjenek most azok, akik különösen népszerűek voltak a hölgyek körében is.
Alessandro Del Piero nem beszél a buvársajtóval
A 2006-os világbajnok olasz legenda, Alessandro Del Piero életét ma is a labdarúgás tölti ki: nemrégiben hivatalosan is elvégezte a legmagasabb szintű edzői képzéseket és megszerezte az UEFA Pro licencet. Ennek köszönhetően a neve rendszeresen felmerül a sajtóban különböző élvonalbeli vezetőedzői posztok kapcsán, miközben szakkommentátorként és elemzőként is dolgozik a Sky Sport Italiánál. Emellett tulajdonosa a sikeres N10 nevű olasz étteremláncnak Los Angelesben és Milánóban, és saját napszemüveg-márkája is van.
2005-ben vette feleségül Sonia Amorusót. Bár néhány éve a sajtó házassági válságról cikkezett, a kapcsolatukat sikerült rendezniük. Három gyermekükkel évek óta Los Angelesben élnek, teljesen elhatárolódva a bulvármédiától.
Francesco Totti ideje nagy részét a bíróságon töltötte
Francesco Totti, az AS Roma örökös ikonja és a 2006-os vb-győztes gárda tagja, az elmúlt időszakban futballnagyköveti feladatokat látott el. Jelenleg intenzív tárgyalásokat folytat az AS Roma vezetőségével a sportigazgatói visszatérésről.
A Nike, a Pepsi és a különböző luxusmárkák reklámarcaként, na meg saját sportügynökségével óriási tőkét halmozott fel, szó szerint milliárdos.
2022-ben, 17 év házasság után vált el az olasz Ilary Blasitól, miután kölcsönösen megcsalással vádolták egymást. A válóper során Rolex órák és luxustáskák állítólagos ellopása miatt csatáztak a bíróságon. Totti jelenleg új partnerével, Noemi Bocchival él, miközben három gyermekével próbálja tartani a kapcsolatot.
Luís Figo az üzleti életben is az élen
Rá se mondhatni, hogy nagyon szenvedne. Üzletemberként is kiváló, ugyanis saját prémium ruházati márkáját, az LF Luís Figót építi, amely a sportos eleganciát ötvözi a modern divattal. Emellett globális márkák és nemzetközi brókercégek első számú nagyköveteként tevékenykedik, és nem kisebb cég reklámarca Spanyolországban, mint a Revolut. 2001 óta él házasságban a svéd topmodell Helen Svedinnel. Egy hatalmas luxusvillában tengetik napjaikat. Három lányuk van, akik anyjukhoz hasonlóan a modellként futottak be karriert. Egyikükről felnőttfilm is terjedt.
Zinedine Zidane igazi mintaférj
Zidane jelenleg Madridban él, és idejét legszívesebben az unokáival tölti. Edzőként egymás után három Bajnokok Ligája-trófeát nyert a Real Madriddal, de azóta tudatosan távol marad a klubfutball darálójától, és minden megkeresést visszautasít. Becsült vagyona 120-125 millió dollár, amivel a világ egyik leggazdagabb edzőjének számít. Bátran kijelenthető, hogy igazi mintaférj, ugyanis 1994 óta házas feleségével, Veronique-kal. Négy fiuk született, akik mind a Real Madrid akadémiáján nevelkedtek.
Ronaldo Nazário nem válla több gyermeket
Talán emlékszel még rá a 2002-es világbajnokságról. Ő volt a brazilok gólkirálya, aki azóta sikeres üzletemberré vált: többségi tulajdont szerzett a brazil Cruzeiro és a spanyol Real Valladolid klubokban. Három válás után nemrég vette feleségül negyedik partnerét, Celina Locksot, aki szakmája szerint mi is lehetne más, mint modell. Nazário 4 gyermek édesapja. Érdekesség, hogy 2010-ben vazektómián esett át, miután egy apasági teszt megerősítette negyedik gyermekét. Hiába, a néhai focista már nem adja magát akárkinek.
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