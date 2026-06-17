34 évesen ötödször is apa lesz Neymar: gyönyörű párja így jelenetette be a nagy hírt - Videó

Az utóbbi időben az egészségi állapota miatt cikkeztek a lapok Neymarról. Kérdéses volt, hogy a foci-vb idejére felépül-e egyáltalán. Ezzel szemben a magánéletében minden a legnagyobb rendben van: 34 évesen ötszörös édesapa lesz.

Neymar ötszörös édesapa lesz

Forrás: Northfoto

Neymar és Bruna Biancardi hétfőn jelentették be, hogy családjuk újabb kislánnyal bővül. A hírt Bruna YouTube-csatornáján osztották meg, a videó a genderpartin készült. A focista, Bruna és a nagyobb gyerekek bekötött szemmel kenték össze egymást a tortával, majd egyszerre nézték meg, hogy milyen színű a krém.

Neymarnak eddig négy gyermeke született. Első fia, David Lucca 2011-ben jött világra egy korábbi kapcsolatából, Helena szintén egy másik kapcsolatából született, Bruna Biancardival pedig két kislányuk van, Mavie és Mel. A most érkező baba így Neymar ötödik gyermeke lesz.

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