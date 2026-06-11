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Indul a foci-vb: ők állnak a világklasszis labdarúgók mögött – Mutatjuk a vébé legszexibb focistafeleségeit

00755965 - RACHID BELLAK / BESTIMAGE
foci-vb 2026 Bruna Biancardi nők focistafeleség legszebb Georgina Rodríguez
Simon Benedek
2026.06.11.
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A labdarúgó-világbajnokság nemcsak a pályán hoz sztárparádét, hanem a lelátón is. Mutatjuk a 2026-os foci-vb legszebb focistafeleségeit!

Nyakunkon a 2026-os foci-vb kezdete. A válogatott sztárok legnagyobbjai mögött gyakran olyan hölgyek állnak, akk legalább annyi figyelmet kapnak, mint a játékosok. Influenszerek, modellek, üzletasszonyok és médiaszemélyiségek is feltűnnek a focisták oldalán. Íme a legszexibb focistafeleségek!

Neymar kedvese, Bruna Biancardi is ott lesz a 2026-os foci-vb-n.
Bruna Biancardi is ott lesz a 2026-os foci-vb-n. 
Forrás:  Northfoto 
  • A 2026-os labdarúgó-világbajnokság nemcsak a pályán, hanem a lelátókon is sztárparádét ígér.
  • A világklasszis játékosok mögött álló focistafeleségek is kiemelt figyelmet kapnak.
  • Összeállításunkban a torna legszebb feleségeit és barátnői mutatjuk be!

Ők a foci-vb legszebb focistafeleségei

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság idején a kamerák nemcsak a játékosokat, hanem a VIP-páholyokban szurkoló családtagokat is figyelik majd. Összeállításunkban most azokat hölgyeket mutatjuk be, akik a 2026-os foci-vb legszebb focistafeleségei közé tartoznak!

Bruna Biancardi

A brazil modell és influenszer Neymar párjaként vált világszerte ismertté. Bruna Biancardi aktívan jelen van a közösségi médiában, ahol divattal, életmóddal és családi tartalmakkal foglalkozik, több millió követőt elérve ezzel. Kapcsolata a világsztár labdarúgóval gyakran a nemzetközi sportsajtó figyelmének középpontjába kerül, különösen gyermekük születése óta.

Noémie Happart

Noémie Happart belga modell és szépségkirálynő, aki 2013-ban nyerte el a Miss Belgium címet. Később képviselte országát a Miss Universe és a Miss World versenyeken is, ahol a nemzetközi élmezőnyben végzett. A futballvilágban Yannick Carrasco belga válogatott játékos feleségeként vált ismertté.

Ella Buffin

A 24 éves angol modell a Tottenham Hotspur holland védője, Micky van de Ven oldalán került a figyelem középpontjába az elmúlt időben. A párt nemrég együtt kapták lencsevégre Marbellán, ahol közös nyaraláson vettek részt. Kapcsolatukról azóta a nemzetközi sportsajtó is egyre többet ír.

Georgina Rodriguez

Cristiano Ronaldo feleségét egyetlen futballrajongónak sem kell bemutatni. A  modell a leginkább követett focistafeleség a közösségi médiában – több mint 72 millió rajongóval büszkélkedhet. 

Antonella Roccuzzo

Az argentin szépség minden idők egyik legjobb focistájának, Lionel Messinek a felesége. A meseszép hölgy tinédzserkorában kezdett randizni Messivel, akivel 2017 óta házasok. Három fiút nevelnek közösen. 

Carol Cabrino

A brazil válogatott védője, Marquinhos 2016-ban házasodott össze a szintén brazil énekesnővel és influenszerrel, Carol Cabrinóval. A háromgyermekes Cabrino saját gyermekdivat-márkát vezet, és természetesen ő is a helyszínen szurkol majd kedvesének a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon. 

Tatiana Trubel

David Raya, az Arsenal BL-döntős kapusa tavaly júliusban feleségül vette Tatiana Trubel modellt, akinek van egy saját bikinimárkája is. A pár első fia idén márciusban született meg. Tatiana bizonyára a vébére is elkíséri férjét. 

Ines Tomaz

A portugál modell és influenszer a Manchester City középpályásának, Bernardo Silvának a felesége. A pár 2023-ban kötött házasságot, és azóta is a nemzetközi futballvilág egyik legnépszerűbb párosának számítanak. Jelenleg nagy változások előtt állnak, mivel Silva klubváltása és Ines várandóssága is új fejezetet nyit az életükben.

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