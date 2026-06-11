Indul a foci-vb: ők állnak a világklasszis labdarúgók mögött – Mutatjuk a vébé legszexibb focistafeleségeit

Nyakunkon a 2026-os foci-vb kezdete. A válogatott sztárok legnagyobbjai mögött gyakran olyan hölgyek állnak, akk legalább annyi figyelmet kapnak, mint a játékosok. Influenszerek, modellek, üzletasszonyok és médiaszemélyiségek is feltűnnek a focisták oldalán. Íme a legszexibb focistafeleségek!

Bruna Biancardi is ott lesz a 2026-os foci-vb-n.

Forrás: Northfoto

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság nemcsak a pályán, hanem a lelátókon is sztárparádét ígér.

A világklasszis játékosok mögött álló focistafeleségek is kiemelt figyelmet kapnak.

Összeállításunkban a torna legszebb feleségeit és barátnői mutatjuk be!

Ők a foci-vb legszebb focistafeleségei

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság idején a kamerák nemcsak a játékosokat, hanem a VIP-páholyokban szurkoló családtagokat is figyelik majd. Összeállításunkban most azokat hölgyeket mutatjuk be, akik a 2026-os foci-vb legszebb focistafeleségei közé tartoznak!

Bruna Biancardi

A brazil modell és influenszer Neymar párjaként vált világszerte ismertté. Bruna Biancardi aktívan jelen van a közösségi médiában, ahol divattal, életmóddal és családi tartalmakkal foglalkozik, több millió követőt elérve ezzel. Kapcsolata a világsztár labdarúgóval gyakran a nemzetközi sportsajtó figyelmének középpontjába kerül, különösen gyermekük születése óta.

Noémie Happart

Noémie Happart belga modell és szépségkirálynő, aki 2013-ban nyerte el a Miss Belgium címet. Később képviselte országát a Miss Universe és a Miss World versenyeken is, ahol a nemzetközi élmezőnyben végzett. A futballvilágban Yannick Carrasco belga válogatott játékos feleségeként vált ismertté.

Ella Buffin

A 24 éves angol modell a Tottenham Hotspur holland védője, Micky van de Ven oldalán került a figyelem középpontjába az elmúlt időben. A párt nemrég együtt kapták lencsevégre Marbellán, ahol közös nyaraláson vettek részt. Kapcsolatukról azóta a nemzetközi sportsajtó is egyre többet ír.

Georgina Rodriguez

Cristiano Ronaldo feleségét egyetlen futballrajongónak sem kell bemutatni. A modell a leginkább követett focistafeleség a közösségi médiában – több mint 72 millió rajongóval büszkélkedhet.