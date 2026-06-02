Megvannak a Nyerő Páros versenyzői: már be is költöztek a villába a szerelmesek

Visszatérő celebek a jubileumi adásban. Megvan a 8 pár, amelyek 2026-ban megmérkőznek a Nyerő Páros címért.
Elstartolt a 10. Nyerő Páros forgatása. A műsorvezető most is Sebestyén Balázs, a segítője pedig Kabát Peti lesz. Már tudni, kik költöztek be a villába, és azt is, hogy több korábbi szereplő visszatér.
Nézzük a Nyerő Páros 10. évadának szereplőit!
- L.L. Junior és Frey Timi
- Szegedi Fecsó és Géczi Bea
- Pumped Gabó és Faragó Maya
- Kultsár Vivi és Kultsár Norbi
- Nguyen Trong Tung és Nguyen-Benyounes Nati
- Alföldy Anna és Kurucz Sanyi
- Farkas Dénes és Tamási Nikolett
- Xantus Barbara és Laklóth Aladár
