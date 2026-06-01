Meglepő hálószobatitok derült ki Katalinról és Vilmosról

Vilmos és Katalin mindennapjairól rengeteg történet kering, de a legérdekesebb részletek általában a zárt ajtók mögött maradnak. Most napvilágot látott egy-két érdekesség arról, mi is történik és nem történik a hercegi ágyban és hálószobában.

Katalin megkérte Vilmost egy dologra: ezt az egyet mellőzzék az ágyban. Mennyi feleség kéri ugyanezt ...

A királyi pár mindennapjait sok apró, következetes szokás formálja.

Katalin otthon is a rendet és a kiszámíthatóságot tartja szem előtt.

Nemcsak a protokoll, hanem a feleségekre jellemző szigor is alakítja az életüket.

Azt hihetnénk, hogy Vilmos és Katalin életét kizárólag a királyi protokoll szabályozza. De a legszigorúbb előírások nem a palotában születnek. Hanem a hálószobában. És nem egy évszázados királyi hagyomány miatt kell alkalmazkodni. Hanem azért, mert Katalin így döntött. A walesi hercegné köztudottan szereti a rendszert. Nemcsak a hivatalos feladataiban, hanem az otthoni életben is. Évek óta arról szólnak a beszámolók, hogy tudatos napirend szerint neveli a gyermekeit, fontosnak tartja a következetességet, és nagy hangsúlyt fektet az egészséges szokások kialakítására. Úgy tűnik, ez a szemlélet a hálószoba ajtajánál sem ér véget.

Van ugyanis egy szabály, amiből nem enged. Olyan természetesnek veszi, hogy még a leendő királynak is alkalmazkodnia kell hozzá. Elsőre akár valamilyen ősi udvari előírásnak is hangozhatna. Valójában azonban egy nagyon is hétköznapi házastársi szabályról van szó. Vilmos nem ehet és nem ihat az ágyban.



Sem egy késő esti nasi. Sem egy kényelmes reggeli a takaró alatt. Sem egy pohár ital lefekvés előtt. Katalin hercegné szerint az ágy alvásra való. Pont.

A szabály egyszerű, de következetes. A hercegné ragaszkodik ahhoz, hogy a hálószoba a pihenés helye maradjon. Nincs helye morzsáknak, foltoknak vagy olyan szokásoknak, amelyek szerinte megzavarják a nyugodt kikapcsolódást.

Csakhogy Vilmosnak is lenne egy kérése. Mert miközben ő kénytelen búcsút inteni az ágyban elfogyasztott falatoknak, volt idő, amikor esténként szinte expedíciót kellett szerveznie ahhoz, hogy egyáltalán eljusson a fekhelyéig.



A probléma nem rendetlenség volt a szó klasszikus értelmében, hanem Katalin megszállott alapossága. A hercegné ugyanis hosszú évek óta szívügyének tekinti a kisgyermekkori fejlődés és nevelés kérdését, ezért rendszeresen tanulmányokat, kutatási anyagokat, szakértői jelentéseket és könyveket búj.

Egy időben ezekből annyi gyűlt össze a hálószobában, hogy Vilmosnak saját bevallása szerint esténként kisebb akadálypályán kellett végighaladnia, mire végre eljutott az ágyig.

A trónörökös persze nem panaszkodott. Inkább nevetve mesélte a történetet, és közben azt sem rejtette véka alá, mennyire büszke feleségére, aki minden számára fontos ügybe elképesztő energiát fektet.

Így néz ki a valóság a királyi hálószobában: Katalin nem tűri az evést és az ivást az ágyban, Vilmos herceg pedig időnként papírhegyeket kerülgetve jutott el a párnájáig.

A paloták falai mögött tehát nemcsak koronák és protokollszabályok vannak. Hanem ugyanolyan apró viták, kompromisszumok és furcsa szokások is, mint bármelyik másik házasságban.