Fikció kontra valóság − Szívbemarkoló, sótlan és túldramatizált II. Erzsébettel is találkozhatunk

Kevés emblematikusabb női személyiség van a 20-21. századi történelemben, mint a néhai uralkodónő. A legendás II. Erzsébet koronázása 1953. június 2-án történt, aminek bizony már 73 éve. Regnálását ükanyjához, Viktória királynőhöz hasonlóan egy rendkívül képlékeny korszakban kezdte, kézen fogva vezette népét a modern korba. Élete és uralkodása a filmkészítőket is megihlette, számos kiváló műben jelent meg alakja. II. Erzsébet brit királynő sorozatokon keresztül is éppoly fennkölt, mint a hivatalos udvari portrékon.

Királynő a filmvásznon, avagy Erzsébet királynő mozis megjelenései

Nem mondhatni, hogy bő lére lenne eresztve a II. Erzsébetről szóló mozifilmek filmográfiája, még kevesebb hívta fel magára a nemzetközi közönség figyelmét. A Királynőpalánta c. 2001-es Új-zélandi moziban mellékszereplőként jelenik meg, amikor koronázása után egy évvel Middletonba látogat. A történet főhőse Elizabeth, akinek minden vágya, hogy találkozzon a királynővel, ám egyik barátja, a maori őslakos Hira házát le akarják bontani a hatóságok, mivel bántaná az uralkodónő szemeit. A kislány nem gyáva kiállni az igazáért.

A The Queen and I c. tévéfilm azzal a gondolattal játszik el, hogy mi történne, ha egy köztársaságpárti miniszterelnök minden vagyonától megfosztaná a brit királyi családot, akik attól kezdve rozzant állami ingatlanban kénytelenek élni életüket. A koncepció ugyan ígéretes, ám az angol humor bizonyára jelen mű esetén sótlanabb, mint a borsópüré, amiről az 5,4-es IMDB értékelés is árulkodik.

A királynő c. 2006-os film a mindig csodálatos Helen Mirren főszereplésével egészen más kategória, mely az évek folyamán hivatkozási ponttá nemesült.

II. Erzsébet királynő élete filmen soha nem volt még ilyen szívbemarkoló, ami uralkodásának egyik legnagyobb kihívását jeleníti meg: 1997-ben játszódik a Diana hercegné halálát követő napokban. A mozi rendkívül érzékletesen jeleníti meg az uralkodónő belső vívódását, amikor egyszerre kell unokáit támogató nagymamának, uralkodónőnek és menyével való konfliktusát elrendező anyósnak lennie. Ez a szerep volt az, ami meghozta Helen Mirren számára a jól megérdemelt Oscar-szobrocskát, aki még a királynőnek is írt levelet, kifejezvén tiszteletét.