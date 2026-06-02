Fikció kontra valóság − Szívbemarkoló, sótlan és túldramatizált II. Erzsébettel is találkozhatunk

Kevés emblematikusabb női személyiség van a 20-21. századi történelemben, mint a néhai uralkodónő. A legendás II. Erzsébet koronázása 1953. június 2-án történt, aminek bizony már 73 éve. Regnálását ükanyjához, Viktória királynőhöz hasonlóan egy rendkívül képlékeny korszakban kezdte, kézen fogva vezette népét a modern korba. Élete és uralkodása a filmkészítőket is megihlette, számos kiváló műben jelent meg alakja. II. Erzsébet brit királynő sorozatokon keresztül is éppoly fennkölt, mint a hivatalos udvari portrékon.
- A királynő, A korona, illetve a Hercegnők éjszakája a legismertebb játékfilmek róla.
- II. Erzsébet brit királynő sorozatokban is szerepelt, ezek nagy része dokumentumfilm.
Királynő a filmvásznon, avagy Erzsébet királynő mozis megjelenései
Nem mondhatni, hogy bő lére lenne eresztve a II. Erzsébetről szóló mozifilmek filmográfiája, még kevesebb hívta fel magára a nemzetközi közönség figyelmét. A Királynőpalánta c. 2001-es Új-zélandi moziban mellékszereplőként jelenik meg, amikor koronázása után egy évvel Middletonba látogat. A történet főhőse Elizabeth, akinek minden vágya, hogy találkozzon a királynővel, ám egyik barátja, a maori őslakos Hira házát le akarják bontani a hatóságok, mivel bántaná az uralkodónő szemeit. A kislány nem gyáva kiállni az igazáért.
A The Queen and I c. tévéfilm azzal a gondolattal játszik el, hogy mi történne, ha egy köztársaságpárti miniszterelnök minden vagyonától megfosztaná a brit királyi családot, akik attól kezdve rozzant állami ingatlanban kénytelenek élni életüket. A koncepció ugyan ígéretes, ám az angol humor bizonyára jelen mű esetén sótlanabb, mint a borsópüré, amiről az 5,4-es IMDB értékelés is árulkodik.
A királynő c. 2006-os film a mindig csodálatos Helen Mirren főszereplésével egészen más kategória, mely az évek folyamán hivatkozási ponttá nemesült.
II. Erzsébet királynő élete filmen soha nem volt még ilyen szívbemarkoló, ami uralkodásának egyik legnagyobb kihívását jeleníti meg: 1997-ben játszódik a Diana hercegné halálát követő napokban. A mozi rendkívül érzékletesen jeleníti meg az uralkodónő belső vívódását, amikor egyszerre kell unokáit támogató nagymamának, uralkodónőnek és menyével való konfliktusát elrendező anyósnak lennie. Ez a szerep volt az, ami meghozta Helen Mirren számára a jól megérdemelt Oscar-szobrocskát, aki még a királynőnek is írt levelet, kifejezvén tiszteletét.
Volt itt még egy említésre méltó film a legendás királynőről, a Hercegnők éjszakája. Ez a habkönnyű film azt az éjszakát dolgozza fel, amikor a két hercegnő, Erzsébet és Margit kiszabadul a palota falai mögül és a királyi udvar láncait levetve hétköznapi lányokként ünneplik a második világháború lezárását. Hozzátennénk, hogy a mozi jelentősen dramatizálta a valós eseményeket, nem egyszer kiszínezve a történetet.
Dokumentumfilmek II. Erzsébetről
Ha Erzsébet királynőről és a sorozatokról van szó, nem lehet elmenni a róla készült megannyi dokumentumfilm mellett sem. A The Majestc Life of Queen Elizabeth a legnagyobb kihívásokat veszi végig, amit uralkodónőként le kellett győznie apja halálától egészen Katalin és Vilmos esküvőjéig. Az Elizabeth: A Portrait in Parts (2022) a királyi porték mögött megbújt magánembert mutatja be szórakoztató, korábban soha nem látott családi felvételeken keresztül. Szintén ebben az évben került bemutatásra az Elizabeth, the Unseen Queen, mely hasonló recept szerint működik.
A királynő és húga, Margit hercegnő között különleges kötelék alakult ki, melyet az Elizabeth and Margaret: Love and Loyalty c. 2020-as mozgókép árnyalt. Ebben nemcsak a testvéri szeretet, hanem a kötelességből fakadó ellentmondások, áldozatok is megjelennek. Az Elizabeth Is Queen 1953-ban jött ki és koronázásán kalauzolja végig a nézőt, mely mindmáig a történelem egyik legrészletesebben dokumentált koronázása.
Még az is kiderül a dokumentumfilmből, hogy a Beatles mind a négy tagja belezúgott az ifjú királynőbe.
II. Erzsébet brit királynő sorozatokban
Az Egyesült Királyság felett 70 évig regnáló királynő a televízió képernyőjén is megvetette lábát. Kevésbé ismert, ám annál érdekesebb minisorozat a The Queen, mely öt részen keresztül mesélte el életnek meghatározó epizódjait. A 2009-en futó sorozat minden részében más színésznő bújt a királynő bőrébe, mely narráció és interjúkon keresztül meséli el a történetet.
Azonban 2016-ban a Netflix emelte a popkultúra magasabb szintjére II. Erzsébet brit királynő jelenlétét a sorozatokban, amikor a Korona megjelent a streaming-szolgáltató kínálatában. A sorozat hercegnő korától egészen haláláig nyomon követi a királynő életét, mely nem akarja túlidealizálni az uralkodónőt, ellenkezőleg: hús-vér esendő embernek ábrázolja, akinek túl gyakran kellett a kötelesség és család között választania.
Külön erénye a sorozatnak, hogy a 20. század jelentős történelmi eseményeit is feldolgozza, melyet II. Erzsébet az Egyesült Királyság fejeként közvetlenül megtapasztalt.
Mivel ma van a legendás királynő koronázásának 73. évfordulója, kiemelnénk az 1. évad 5. epizódját, ami a koronázással járó szervezést és újításokat dolgozza fel, méghozzá elképesztő kreativitással.
A néhai brit királynő összetett személyiség volt, és sokan hajlamosak elfeledkezni arról, hogy a korona alatt egy olyan esendő ember volt, mint mi. Éppen ez lehet az oka annak, hogy minden róla készült sorozatban kicsit más a karaktere: újra és újra más tulajdonságai kerültek előtérbe.
