Katalin és Vilmos azonnal kirúgták tisztjeiket: zaklatás és nőgyűlölő magatartás az oka

Klusovszki Kíra
2026.06.02.
Megdöbbentő esetre derült fény Vilmos herceg és Katalin hercegné rezidenciáján, miután a palota egyik női alkalmazottja a tisztek kritikán aluli viselkedéséről számolt be. A királyi család határozottan elítélte ezt a fajta magatartást, és az érintettek áthelyeztetése mellett dötöttek.

Belső vizsgálat indult a walesi herceg és hercegnő rezidenciáján szolgáló tisztviselők ellen, miután az egyik női alkalmazott panaszt tett a viselkedésükre. A nyomozás idejére a problémás tiszteket a királyi család azonnali hatállyal felmentette a munkavégzés alól.

A királyi család tertőrei vonulnak fel a palota előtt.
A királyi családot védelmező tiszteknek szigorú etikai kódexet kell követniük, amely a maximális diszkréció mellett megköveteli tőlük a professzionális és tisztelettudó magatartást is. 
Forrás: Northfoto
  • Belső vizsgálatot indítottak a nyugat-londoni Kensington-palotában szolgáló tisztviselők ellen. 
  • Az őrök szigorú viselkedésbeli vétséget követtek el, ezért azonnali hatállyal felmentették őket tisztségük alól. 
  • A londoni rendőrség és a királyi család is elítélte az esetet. 

Zéró tolerancia érvényes a királyi család személyzetére

Nőgyűlölő viselkedés miatt indult vizsgálat a királyi család speciális védelmi tisztjei ellen, akik oda nem illő megjegyzéseket tettek a palota női alkalmazottjaira. 

A zaklatás azonban még itt sem állt meg, az egyik őr ráadásul még Facebookon is bejelölte az egyik munkásnőt, aki ezt a fajta közeledést egyáltalán nem tartotta helyénvalónak.

Nem ez az első botrány mostanában, hiszen a tisztek ellen indított vizsgálat nem sokkal azutan indult, hogy feladatuk elmulasztása miatt górcső alá vették Károly király windsori testőrségét is. Bár a jelen eset messze elmarad a királyi testőrség feladatainak elmulasztásától, és inkább egy női kollégákkal szemben tanúsított magatartásbeli problémát érint, a palota mégis világossá tette, hogy zéró toleranciát hirdetnek, és minden ott dolgozó tiszttől és a személyzet tagjaitól egyaránt professzionális, protokollokat betartó viselkedést várnak el. 

Önreflexiós tréningre küldték a problémás őröket

Az incidensről természetesen Vilmos herceget és Katalin hercegnét is tájékoztatták, akik a problémás tiszteket azonnali hatállyal felmentették a közvetlen szolgálat alól, és a királyi udvar intézkedése nyomán más fegyveres egységekhez helyezték át őket. A londoni rendőrség is megszólalt az ügyben, akik elutasították a tisztek durva viselkedését. Elmondásuk szerint ez a fajta nőgyűlölő magatartás meg sem közelíti azt, ami alapvetően elvárható lenne az elit védelmi körben dolgozó őröktől. 

Bár a vizsgálat megállapításai végül nem voltak elég súlyosak ahhoz, hogy hivatalos fegyelmi vétségnek minősüljenek, a tiszteket kötelező önreflexiós tréningre küldték.

„Károly király meghalt" – Megtörtént a bejelentés, amitől mindenki rettegett

Szokatlan és meglehetősen kínos baki miatt kellett bocsánatot kérnie egy brit rádióállomásnak: a Radio Caroline május 19-én tévedésből bejelentette, hogy meghalt Károly király. Mindeközben az uralkodó éppen Kamilla királynéval vett részt hivatalos programokon Észak-Írországban.

Kamilla királyné a család legkönyörtelenebb tagja: nála nincs pardon

Egy királyi életrajzíró szerint Károly király felesége jóval határozottabb és keményebb személyiség, mint amit a nyilvánosság előtt mutat. Kamilla királyné elsődleges célja a monarchia stabilitásának megőrzése, még akkor is, ha ehhez fájdalmas döntéseket kell hoznia.

Csupán két királyi családtagot nem vert át Sarah Ferguson: kerülték, mint a pestisest

Az elejétől fogva nem kedvelték András feleségét. Ha tehették, figyelmen kívül hagyták Sarah Fergusont.

 

