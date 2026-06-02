Katalin és Vilmos azonnal kirúgták tisztjeiket: zaklatás és nőgyűlölő magatartás az oka

Belső vizsgálat indult a walesi herceg és hercegnő rezidenciáján szolgáló tisztviselők ellen, miután az egyik női alkalmazott panaszt tett a viselkedésükre. A nyomozás idejére a problémás tiszteket a királyi család azonnali hatállyal felmentette a munkavégzés alól.

A királyi családot védelmező tiszteknek szigorú etikai kódexet kell követniük, amely a maximális diszkréció mellett megköveteli tőlük a professzionális és tisztelettudó magatartást is.

Forrás: Northfoto

Belső vizsgálatot indítottak a nyugat-londoni Kensington-palotában szolgáló tisztviselők ellen.

Az őrök szigorú viselkedésbeli vétséget követtek el, ezért azonnali hatállyal felmentették őket tisztségük alól.

A londoni rendőrség és a királyi család is elítélte az esetet.

Zéró tolerancia érvényes a királyi család személyzetére

Nőgyűlölő viselkedés miatt indult vizsgálat a királyi család speciális védelmi tisztjei ellen, akik oda nem illő megjegyzéseket tettek a palota női alkalmazottjaira.

A zaklatás azonban még itt sem állt meg, az egyik őr ráadásul még Facebookon is bejelölte az egyik munkásnőt, aki ezt a fajta közeledést egyáltalán nem tartotta helyénvalónak.

Nem ez az első botrány mostanában, hiszen a tisztek ellen indított vizsgálat nem sokkal azutan indult, hogy feladatuk elmulasztása miatt górcső alá vették Károly király windsori testőrségét is. Bár a jelen eset messze elmarad a királyi testőrség feladatainak elmulasztásától, és inkább egy női kollégákkal szemben tanúsított magatartásbeli problémát érint, a palota mégis világossá tette, hogy zéró toleranciát hirdetnek, és minden ott dolgozó tiszttől és a személyzet tagjaitól egyaránt professzionális, protokollokat betartó viselkedést várnak el.

Önreflexiós tréningre küldték a problémás őröket

Az incidensről természetesen Vilmos herceget és Katalin hercegnét is tájékoztatták, akik a problémás tiszteket azonnali hatállyal felmentették a közvetlen szolgálat alól, és a királyi udvar intézkedése nyomán más fegyveres egységekhez helyezték át őket. A londoni rendőrség is megszólalt az ügyben, akik elutasították a tisztek durva viselkedését. Elmondásuk szerint ez a fajta nőgyűlölő magatartás meg sem közelíti azt, ami alapvetően elvárható lenne az elit védelmi körben dolgozó őröktől.

Bár a vizsgálat megállapításai végül nem voltak elég súlyosak ahhoz, hogy hivatalos fegyelmi vétségnek minősüljenek, a tiszteket kötelező önreflexiós tréningre küldték.

