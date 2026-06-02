Használt autót vennél? Így derítsd ki, hogy visszatekerték-e a kilométerórát

Valószínűleg mindenki hallott már olyan rémtörténetet, amikor valaki jó állapotúnak tűnő használt autójáról kiderült, hogy valójában egy romhalmaz. A kozmetikázott alváz, olcsó alkatrészek mellett a leggyakoribb csalás a kilométeróra visszatekerése, amit ma már egyre nehezebb kiszűrni. Szerencsére léteznek olyan praktikák, amikkel azonnal lebuktathatjuk a csalókat. Mutatjuk, mire kell figyelni!

Hazai és import használt autók esetén is gyakori jelenség a kilométeróra visszatekerése.

A jármű papírjainak elemzése jó kiindulópont, de nem mindig elég.

Márkaszervizekben azonnal kiderül a turpisság.

Kilométeróra visszatekerés, avagy leplezd le a csalást

Ha egy autó több kilométert futott, nem csak azért baj, mert elhasználtabb a vártnál, ami miatt fél fizetésünket a szerelőnél hagyjuk, hisz életveszélyes műszaki hibák is megbújhatnak benne. Éppen emiatt rendkívül fontos, hogy használt autó vásárlásakor győződjünk meg róla, hogy nem lett visszatekerve a kilométeróra. Mivel a csalók módszerei egyre kifinomultabbak, ügyeskedéseik kiszűrése is nagyobb energiát vesz igénybe, ám így sem lehetetlen.

Első körben tartsunk vizuális ellenőrzést: figyeljük meg a pedálgumik, sebességváltó, illetve a kormánykerék kopottságát. Kérjük ki az összes szerviz-papírt, ellenőrizzük az olajcsere-matricákat, a szerízkönyvek bejegyzéseit, illetve a javítási számlákat. Amennyiben nem egyeznek meg a műszerfalon látottakkal, jószerivel vissza lett tekerve az óra.

A hazai műszaki vizsgák aktuális óraállásának adatai digitálisan is elérhetők, amiket kérjünk le az adatbázisokból.

Import autók esetén utóbbi adat hiányos lehet, ezért érdemes az alvázszám-alapú kereséseket lekérni, melyek ugyan fizetőek lehetnek, de segíthetnek kivédeni az átverést. Ez különösen a skandináv autók esetén lehet hasznos, mivel ott szigorú szabályok írják elő a pontos nyilvántartást. Import autók esetén érdemes lehet felvenni a kapcsolatot az eredeti tulajdonossal, mivel az utóbbi években egyre elerjedtebbé vált a dupla óra-visszatekerés, amikor először a külföldi, majd a hazai eladó is alacsonyabbra állítja a megtett kilométerszám-kijelzőjét.