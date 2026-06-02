Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jún. 2., kedd Anita, Kármen

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Irány a nyár!
csalás

Használt autót vennél? Így derítsd ki, hogy visszatekerték-e a kilométerórát

csalás kilométeróra visszatekerés használt autó
Bába Dorottya
2026.06.02.
Amikor használt autót vennénk, vigyázni kell a kereskedők ügyeskedésével. Az egyik leggyakoribb turpisság a kilométeróra visszatekerése, ám pár trükk alkalmazásával könnyen leleplezhetjük a csalást.

Valószínűleg mindenki hallott már olyan rémtörténetet, amikor valaki jó állapotúnak tűnő használt autójáról kiderült, hogy valójában egy romhalmaz. A kozmetikázott alváz, olcsó alkatrészek mellett a leggyakoribb csalás a kilométeróra visszatekerése, amit ma már egyre nehezebb kiszűrni. Szerencsére léteznek olyan praktikák, amikkel azonnal lebuktathatjuk a csalókat. Mutatjuk, mire kell figyelni!

Kilométeróra visszatekerés leleplezése
Pár trükkel azonnal leleplezhetjük a kilométeróra visszatekerést.
Forrás:  Getty Images
  • Hazai és import használt autók esetén is gyakori jelenség a kilométeróra visszatekerése.
  • A jármű papírjainak elemzése jó kiindulópont, de nem mindig elég.
  • Márkaszervizekben azonnal kiderül a turpisság.

Kilométeróra visszatekerés, avagy leplezd le a csalást

Ha egy autó több kilométert futott, nem csak azért baj, mert elhasználtabb a vártnál, ami miatt fél fizetésünket a szerelőnél hagyjuk, hisz életveszélyes műszaki hibák is megbújhatnak benne. Éppen emiatt rendkívül fontos, hogy használt autó vásárlásakor győződjünk meg róla, hogy nem lett visszatekerve a kilométeróra. Mivel a csalók módszerei egyre kifinomultabbak, ügyeskedéseik kiszűrése is nagyobb energiát vesz igénybe, ám így sem lehetetlen.

Első körben tartsunk vizuális ellenőrzést: figyeljük meg a pedálgumik, sebességváltó, illetve a kormánykerék kopottságát. Kérjük ki az összes szerviz-papírt, ellenőrizzük az olajcsere-matricákat, a szerízkönyvek bejegyzéseit, illetve a javítási számlákat. Amennyiben nem egyeznek meg a műszerfalon látottakkal, jószerivel vissza lett tekerve az óra.

A hazai műszaki vizsgák aktuális óraállásának adatai digitálisan is elérhetők, amiket kérjünk le az adatbázisokból.

Import autók esetén utóbbi adat hiányos lehet, ezért érdemes az alvázszám-alapú kereséseket lekérni, melyek ugyan fizetőek lehetnek, de segíthetnek kivédeni az átverést. Ez különösen a skandináv autók esetén lehet hasznos, mivel ott szigorú szabályok írják elő a pontos nyilvántartást. Import autók esetén érdemes lehet felvenni a kapcsolatot az eredeti tulajdonossal, mivel az utóbbi években egyre elerjedtebbé vált a dupla óra-visszatekerés, amikor először a külföldi, majd a hazai eladó is alacsonyabbra állítja a megtett kilométerszám-kijelzőjét.

Kattints, és állítsd be a Life.hu-t kedvenc forrásként a Google-ben!

Ha azonban biztosra mennénk, hogy biztos nem történt-e kilométeróra visszaállítás, érdemes márkaszervizbe vinni a személygépkocsit. Ugyanis a kilométerórán túl több egyéb modulban is elmentik, hogy az autó mennyit futott valójában, amit professzionális műszerekkel be lehet mérni. Tipikusan ilyenek például a motorvezérlő, légzsák indító vagy akár a gyári audioberendezések.

Hogyha akár a legcsekélyebb mértékben is felmerül a gyanú használt autó vásárláskor, azonnal járjunk utána és ne dőljünk be az eladók kifogásainak. Elvégre egy visszatekert kilométeróra balesetveszélyes műszaki hibákat is elfedhet.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Eltitkolják az állásinterjún, pedig elvárják - Ezekről tudnod kell

A cégvezetők szemében az, aki hajlandó extra mérföldeket tenni, a lojalitás élő szobra.

Milliókat érnek ezek a régi mobilok - Lehet, hogy nálad is rejtőzik egy?

A régi készülékek sokkal többet érhetnek, mint gondolnád. A mobiltelefon ma már gyűjtői kincs is lehet, nem csak emlék.

Hatalmas botrány lett a lottósorsolásból: olyat láttak a nézők, amit nem lett volna szabad

Bulgáriában kicsit elvesztették a fonalat a szerencsejátékozók, amikor olyat láttak, amit nem kellett volna. A bolgár lottósorsoláson ugyanis olyan számot húztak ki, amit eddig még soha.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu