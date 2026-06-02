Tornóczky Anita nehéz időszakon van túl: "Nem jöttek rá, hogy miért nem esek teherbe"

Ahogy megírtuk, második gyerekét várja Tornóczky Anita. Kisfia, Noel hamarosan kistestvért kap. A műsorvezető elárulta, a gyermekáldáshoz vezető út nem volt egyszerű, külföldön találták meg a megoldást.

Szlovákiában találtak megoldást Tornóczky Anita problémájára

Tornóczky Anita arról beszélt, hogy Magyarországon sokszor el sem végzik azt a kritikus genetikai és immunológiai vizsgálatot, ami a sikeres beágyazódáshoz elengedhetetlen lenne. „Mindenkinek más a problémája. Van, akinél a megtapadás a gond, van, akinél a sejtek minősége, másnál pedig az immunrendszer. Léteznek úgynevezett genetikai immunrendszeri vizsgálatok, amelyekkel meg lehet nézni, mennyi valóságalapja van ennek. Ha túl erős az immunválasz, akkor a szervezet idegen testként érzékelheti a beültetett embriót, megtámadhatja, és emiatt nem jön létre a terhesség” – nyilatkozta Anita. „Nem volt beültetésem itthon, mert nem jöttek rá, hogy miért nem esem teherbe. És aki végül rájött az okára, az rögtön azt mondta, hogy már ne is próbálkozzunk itthon, hanem menjünk Szlovákiába” – tette hozzá a már második gyerekével várandós műsorvezető.

Intenzív vizesedéssel is meg kell küzdenie

A kismama elárulta, a teste ezúttal sokkal gyorsabban reagált a változásokra, mint az első terhességénél. A pocakja is jóval hamarabb látszódott és jobban vizesedik, mint Noelnél. Tornóczky Anita azt is elmondta, hogy egy ideig próbálta titkolni várandósságát, amíg biztos nem lett, hogy minden rendben van.

Tornóczky Anita kisfiút vár

A kromoszómavizsgálaton természetesen a baba neme sem maradt titokban: Noelnek kisöccse lesz, aki szeptemberben születik majd meg.

