Szigorú alkoholtilalom lépett életbe: komoly bírság járhat a szabályszegőknek

Június 1-jétől szigorú éjszakai alkoholtilalom lépett életbe Lengyelország fővárosában. Varsó teljes területén megtiltották az alkohol árusítását este 10 és reggel 6 óra között a boltokban, éjjel-nappalikban, kioszkokban és benzinkutakon.

A varsói önkormányzat szerint az éjszakai alkoholtilalom javíthatja a közbiztonságot.

A döntést a városvezetés az éjszakai rendbontások, a zajos utcai italozás és a közbiztonsági problémák visszaszorításával indokolta. A szabályszegő üzletek súlyos pénzbírságra számíthatnak, de akár alkoholértékesítési engedélyüket is elveszíthetik. A korlátozás nem érinti a vendéglátóhelyeket, így a bárok, éttermek, klubok és szórakozóhelyek továbbra is kiszolgálhatják vendégeiket az éjszakai órákban is. Kivételt kizárólag a varsói Chopin repülőtér vámmentes üzletei jelentenek.

A varsói önkormányzat szerint a döntést több hónapos tesztidőszak előzte meg. A korlátozást korábban két belvárosi kerületben, Śródmieście és Praga-Północ városrészekben próbálták ki, ahol a rendőrségi és közterület-felügyeleti intézkedések száma érezhetően csökkent.

Egy felmérés szerint a varsóiak 58 százaléka támogatta a tilalom kiterjesztését az egész városra, míg 27 százalék ellenezte azt.

Nem Varsó az első: számos városban vezettek már be hasonló korlátozást

A városvezetés azt is hangsúlyozta, hogy az éjszakai alkoholtilalom nem számít példa nélkülinek Lengyelországban. Az elmúlt években már több mint 200 lengyel önkormányzat vezetett be hasonló korlátozásokat, köztük Krakkó, Gdańsk, Szczecin és Bydgoszcz is. A tapasztalatok szerint több helyen csökkent az alkoholhoz köthető rendőrségi intézkedések és utcai rendbontások száma – írja a

Varsó polgármestere, Rafał Trzaskowski korábban nem támogatta a teljes városra kiterjedő tilalmat, ám a pilotprogram eredményei végül meggyőzték. A városvezető szerint a korábbi intézkedések bebizonyították, hogy a szigorításnak valóban van hatása a közbiztonságra.