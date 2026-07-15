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Katie Holmes újra szerelmes: 9 évvel fiatalabb művész rabolta el a szívét

GettyImages - Dimitrios Kambouris
Világsztár katie holmes szerelem
Horváth Angéla
2026.07.15.
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Katie Holmes egy New York-i képzőművésszel, Jason Bard Yarmoskyval jelent meg egy East Hamptonban rendezett filmvetítésen. A színésznő és kísérője kézen fogva érkezett, és egész este együtt voltak.

A 48 éves Katie Holmest július 10-én fotózták le Yarmosky oldalán. A páros a The Invite című film vetítésére érkezett. Egy jelenlévő beszámolója szerint a színésznő és a művész kézen fogva sétáltak be az eseményre.

Katie Holmes és új párja, Jason Bard Yarmosky
Katie Holmes és új párja, Jason Bard Yarmosky
Forrás: Profimedia

„A férfi a fülébe súgott, ő pedig nevetett, fesztelennek tűntek egymás társaságában, Katie pedig egész este mosolygott. A film alatt egymás mellett ültek, és egy ponton a színésznő a férfi vállára hajtotta a fejét. Nagyon aranyosak voltak együtt” – mesélte a szemtanú a People magazinnak.

A pár az eseményt követő partin is együtt jelent meg. A The Boat House-ban tartott összejövetelen barátaikkal beszélgettek.

Katie Holmes új pasija 9 évvel fiatalabb a színésznőnél

Jason Bard Yarmosky 39 éves New Yorkban élő képzőművész, aki festményein és rajzain elsősorban az öregedés, az idő múlása és az emlékezet témájával foglalkozik – olvasható a honlapján közzétett bemutatkozásában. A férfi 2010-ben végzett a New York-i School of Visual Arts intézményben. Alkotásait azóta az Egyesült Államok több múzeumában is bemutatták, köztük a Brooklyn Museum of Artban. Legutóbb a Timeless Women in New York című portrésorozatát állították ki.

New York, NY Celebrities are seen arriving for The Jewish Museum 40th Annual Purim Ball held at The Plaza Hotel BACKGRID USA 30 MARCH 2026,Image: 1087665071, License: Rights-managed, Restrictions: All rights reserved, Model Release: no , Pictured: Jason Bard Yarmosky
Jason Bard Yarmosky, Katie Holmes pasija
Forrás: Profimedia

Katie Holmest legutóbb 2022-ben hozták kapcsolatba Bobby Wooten III zenésszel. A párost először 2022 áprilisában látták együtt, kapcsolatuk azonban még ugyanabban az évben véget ért. Wooten előtt a színésznő hat évig alkotott egy párt Jamie Foxx-szal. A kapcsolat Tom Cruise-zal kötött házasságának felbomlása után kezdődött. Holmesnak és Cruise-nak egy közös gyermeke van, a húszéves Suri.

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