Katie Holmes újra szerelmes: 9 évvel fiatalabb művész rabolta el a szívét

A 48 éves Katie Holmest július 10-én fotózták le Yarmosky oldalán. A páros a The Invite című film vetítésére érkezett. Egy jelenlévő beszámolója szerint a színésznő és a művész kézen fogva sétáltak be az eseményre.

Katie Holmes és új párja, Jason Bard Yarmosky

Forrás: Profimedia

„A férfi a fülébe súgott, ő pedig nevetett, fesztelennek tűntek egymás társaságában, Katie pedig egész este mosolygott. A film alatt egymás mellett ültek, és egy ponton a színésznő a férfi vállára hajtotta a fejét. Nagyon aranyosak voltak együtt” – mesélte a szemtanú a People magazinnak.

A pár az eseményt követő partin is együtt jelent meg. A The Boat House-ban tartott összejövetelen barátaikkal beszélgettek.

Katie Holmes új pasija 9 évvel fiatalabb a színésznőnél

Jason Bard Yarmosky 39 éves New Yorkban élő képzőművész, aki festményein és rajzain elsősorban az öregedés, az idő múlása és az emlékezet témájával foglalkozik – olvasható a honlapján közzétett bemutatkozásában. A férfi 2010-ben végzett a New York-i School of Visual Arts intézményben. Alkotásait azóta az Egyesült Államok több múzeumában is bemutatták, köztük a Brooklyn Museum of Artban. Legutóbb a Timeless Women in New York című portrésorozatát állították ki.

Jason Bard Yarmosky, Katie Holmes pasija

Forrás: Profimedia

Katie Holmest legutóbb 2022-ben hozták kapcsolatba Bobby Wooten III zenésszel. A párost először 2022 áprilisában látták együtt, kapcsolatuk azonban még ugyanabban az évben véget ért. Wooten előtt a színésznő hat évig alkotott egy párt Jamie Foxx-szal. A kapcsolat Tom Cruise-zal kötött házasságának felbomlása után kezdődött. Holmesnak és Cruise-nak egy közös gyermeke van, a húszéves Suri.

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