Utolsó fotóján még mosolyog Sam Neill: senki sem sejtette, hogy csak hetei vannak hátra

Sam Neill egyik utolsó Instagram-bejegyzésében Kate Ceberanóval látható Sydneyben. A kép akkor készült, amikor az énekesnőt beválasztották az ARIA Hall of Fame-be. Ceberano is kommentelt a képhez, azt írta, nagyon jó volt látni Neillt, üzenetéhez több szívecskét is mellékelt.

Sam Neill

Forrás: AFP

Mindenkit váratlanul ért Sam Neill halála

Sam Neill négy hete még olívát szüretelt, és erről videót is mutatott közösségi oldalán. A felvétel szerint jó kondiban volt, részt vett a munkában. Családja a halálhírről szóló közleményben is jelezte, váratlanul érte őket a tragédia, annak ellenére, hogy Neill az utlsó napjait valószínűleg kórházban töltötte.

„Váratlanul ért a veszteség, de áldás, hogy Sam továbbra is rákmentes volt. Szeretnénk kifejezni legmélyebb hálánkat a St Vincent’s Private Hospital munkatársainak a hihetetlen gondoskodásukért. További részleteket később osztunk meg, de most azt kérjük, tartsák tiszteletben a magánéletüket, megpróbálunk megbirkózni ezzel a felfoghatatlan veszteséggel” - írták.

Az északír születésű, Új-Zélandon felnőtt színésznél 2022-ben diagnosztizáltak harmadik stádiumú vérrákot. Később egy újfajta kezelést alkalmaztak nála, pár hónapja jelentette be, hogy eltűnt szervezetéből a rák.

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