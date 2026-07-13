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Utolsó fotóján még mosolyog Sam Neill: senki sem sejtette, hogy csak hetei vannak hátra

legenda utolsó fotó Sam Neill
Horváth Angéla
2026.07.13.
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Előkerült Sam Neill utolsó nyilvános fotója: a Jurassic Park 78 évesen elhunyt sztárja néhány héttel a halála előtt még mosolyogva pózolt egy díjátadón. A színész családja közleményben tudatta: váratlanul érte őket a tragédia.

Sam Neill egyik utolsó Instagram-bejegyzésében Kate Ceberanóval látható Sydneyben. A kép akkor készült, amikor az énekesnőt beválasztották az ARIA Hall of Fame-be. Ceberano is kommentelt a képhez, azt írta, nagyon jó volt látni Neillt, üzenetéhez több szívecskét is mellékelt.

(FILES) Actor Sam Neil holds a glass of his Two Paddocks Pinot wine grown on his estate in New Zealand's Central Otago, in Wellington on January 29, 2013. "Jurassic Park" star Sam Neill died in Australia on July 13, 2026 aged 78, according to a family statement that described his death as "sudden and unexpected". (Photo by Marty MELVILLE / AFP)
Sam Neill
Forrás: AFP

Mindenkit váratlanul ért Sam Neill halála

Sam Neill négy hete még olívát szüretelt, és erről videót is mutatott közösségi oldalán. A felvétel szerint jó kondiban volt, részt vett a munkában. Családja a halálhírről szóló közleményben is jelezte, váratlanul érte őket a tragédia, annak ellenére, hogy Neill az utlsó napjait valószínűleg kórházban töltötte.

„Váratlanul ért a veszteség, de áldás, hogy Sam továbbra is rákmentes volt. Szeretnénk kifejezni legmélyebb hálánkat a St Vincent’s Private Hospital munkatársainak a hihetetlen gondoskodásukért. További részleteket később osztunk meg, de most azt kérjük, tartsák tiszteletben a magánéletüket, megpróbálunk megbirkózni ezzel a felfoghatatlan veszteséggel” - írták.

Az északír születésű, Új-Zélandon felnőtt színésznél 2022-ben diagnosztizáltak harmadik stádiumú vérrákot. Később egy újfajta kezelést alkalmaztak nála, pár hónapja jelentette be, hogy eltűnt szervezetéből a rák. 

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