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Állva tapsolták meg Katalin hercegnét és családját Wimbledonban: Vilmos herceg felesége zöld ruhában tündökölt

brit királyi család wimbledon Katalin hercegné
Horváth Angéla
2026.07.13.
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Katalin hercegné ismét elfoglalta helyét a wimbledoni királyi páholyban vasárnap: férjével, Vilmos herceggel és két idősebb gyermekükkel érkezett a férfi egyes döntőjére. A családot hatalmas taps fogadta.

A 44 éves Katalin hercegné idén sem hagyta volna ki a londoni teniszbajnokság utolsó napját. Ott volt vele a férje, Vilmos herceg, valamint két idősebb gyermeke, a 12 éves György herceg és a 11 éves Sarolta hercegnő. Amikor a királyi páholy első sorában helyet foglaltak, hosszú percekig, állva tapsolta őket a közönség.

Katalin hercegnét állva tapasta a közönség Wimbledonban
Katalin hercegnét állva tapasta a közönség Wimbledonban
Forrás: AFP

Katalin hercegné az jeles eseményre zöld, midi fazonú Emilia Wickstead-ruhát választott. Öltözéke jól illett ahhoz a lila-zöld kitűzőhöz, amelyet az All England Lawn Tennis and Croquet Club patrónusaként visel. A wimbledoni tornát is ennek a klubnak a pályáin rendezik.

A királyi páholyban több ismert vendég is helyet kapott. Ott volt Anna Wintour, Nicole Kidman, Jennifer Lopez, Andrew Garfield, Tom Hiddleston, Priyanka Chopra Jonas, Dennis Hoffman, Sarah Pidgeon, Rami Malek és Ben Stiller is.

Katalin hercegné Erzsébet királynő nyomdokaiban

A néhai II. Erzsébet királynő 2016-ban bízta Katalin hercegnére Wimbledont. Tette mindezt azért, mert tudta, hogy a hercegné maga is imád teniszezni, vidéki otthonában saját pályája is van. Patrónusként Katalin hercegnének a döntők idején hivatalos feladata is van: ő adja át a trófeákat a győzteseknek és a második helyezetteknek. Szombaton a női egyes győztesének járó Venus Rosewater Dish trófeát adta át a cseh Linda Noskovának. A férfi döntő után pedig ő nyújtotta át a trófeát az olasz Jannik Sinnernek, aki a német színekben játszó Alexander Zverevet győzte le.

A férfi egyes döntőre Katalin hercegné az elmúlt években többször is családjával érkezett. 2023-ban és 2025-ben is Vilmos herceggel, György herceggel és Sarolta hercegnővel vett részt a finálén. 2024-ben Sarolta hercegnő és testvére, Pippa Middleton társaságában nézte meg a meccset. Ez a megjelenés akkor különösen fontos volt számára, akkor ugyanis éppen rákkezelés alatt állt, emiatt alig láthattuk abban az évben. 

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