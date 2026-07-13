Looksmaxxing: az új TikTok-trend miatt szteroidoznak és plasztikáztatnak a bizonytalan férfiak

A looksmaxxing egy új generáció szépségfelfogását formálja át. A hangsúly a részleteken van: állvonal, bőr, arányok. De miközben a tökéletes külsőt kergetjük, könnyen szem elől téveszthetjük azt, ami igazán számít.

A looksmaxxing főleg a fiatal generációra veszélyes.

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Egyre népszerűbb a looksmaxxing, de vajon tényleg ez a jó irány?

A looksmaxxing egy online, főként fiatal férfiak körében terjedő trend, amely a külső tudatos „maximalizálását” célozza különféle módszerekkel, a bőrápolástól az életmódváltáson át az extrémebb beavatkozásokig.

Bár sokan önfejlesztésként tekintenek rá, a looksmaxxing könnyen átcsúszhat önbizalomromboló spirálba, ahol a külső válik az önértékelés fő mércéjévé.

A TikTok-generáció az utóbbi időben mindent megtesz azért, hogy a lehető legtöbbet hozza ki magából – már, ami a külsőségeket illeti. Ennek megfelelően pedig hónapról hónapra jelennek meg újabb trendek, amik olyan szélsőséges megoldásokat kínálnak a szépülésre, mint a mértéktelen répa-, vagy éppen tojásfogyasztás. Bár a legtöbb esetben a női felhasználók biztatták egymást különféle őrült túlzásokra a szépség érdekében, most az erősebbik nem is áldozatául esett a tökéletes külső indokolatlan hajszolásának.

A közösségi média felületeken ugyanis egyre gyakrabban bukkan fel a looksmaxxing kifejezés, amely kifejezetten fiatal férfiak körében terjedt el.

A looksmaxxing jelentése, hogy a férfiak tudatosan próbálják maximalizálni a külsejüket – vagyis önmaguk legvonzóbb verzióját kialakítani. Első ránézésre ez akár önfejlesztésnek is tűnhet, valójában azonban egy sokkal összetettebb, nyomasztó trendről van szó. A looksmaxxing világában a férfi megjelenés szinte projektként kezelődik.

Ide tartozik a rendszeres edzés, a bőrápolási rutin, a frizura és szakáll tudatos alakítása, a ruhatár optimalizálása, de sok tartalom ennél tovább is megy, és arcelemzésekkel, arcarány-javító tippekkel vagy extrémebb módszerekkel foglalkozik.

A közösségi médiában terjedő videók gyakran azt sugallják, hogy a vonzerő matematikailag mérhető, és megfelelő optimalizálással bárki közelebb kerülhet az ideálhoz.

A legijesztőbbek pedig a módszerek, amikkel a fiatal férfiak próbálják elérni a hőn vágyott megjelenést: míg páran megmaradnak az olyan ártalmatlan eszközöknél, mint a gua sha masszázs, mások már messzebbre mennek: szteroidokat kezdenek szedni a mélyebb hangért, plasztikai műtétekhez, vagy hajbeültetéshez folyamodnak.

De hallani lehetett olyan esetről is, amikor egy középiskolás kalapáccsal próbálta eltörni az állkapcsát, hogy az markánsabb, ezáltal férfiasabb legyen. Illetve ne feledkezzünk meg arról a 16 éves fiúról, akinek olyan súlyos önértékelési problémái voltak, hogy bevallottan erős állati szteroidokat szedett annak érdekében, hogy maximalizálja a megjelenését.