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Pusztító esküvői baki: fekete festékkel öntötte le a menyasszonyt a sógornője a nagy napon

Shutterstock - MakeStory Studio
igaz történet esküvői baki botrány
Nagy Kata
2026.07.13.
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Egy brit menyasszony életének legfontosabb napja pillanatok alatt rémálommá változott, amikor festékkel öntötték le az oltár előtt. Ez az esküvői baki nemcsak a ruhát, hanem az egész ceremóniát veszélybe sodorta.

Gemma Monk neve egy egészen hihetetlen esküvői baki miatt került reflektorfénybe:a menyasszonyt ugyanis közvetlenül a bevonulás előtt érte a festékes támadás, ami mindenkit sokkolt. A történet azonban itt nem ért véget!

Egy szörnyű esküvői baki főszereplője, Gemma Monk
Gemma Monk esküvői bakija szó szerint sokkolta a világot. 
Forrás: Forrás: facebook

Ez az esküvői baki megmutatja, milyen messzire képes elmenni egy sértődött nő 

  • Az amerikai Gemma Monk borzalmas élményt élt át a saját esküvőjén. 
  • A sógornője egy korábbi családi botrány miatt jelenetet rendezett a ceremónia előtt: fekete festékkel öntötte le a menyasszonyt és a ruháját. 
  • Az ügyben bírósági ítélet is született. 

Az esküvői bakik témája kimeríthetetlen az internet áldásos tevékenységének hála: vannak, amelyeken nevetünk, vannak, amelyeken elborzadunk és hallottunk már olyan hihetetlen sztoriról is, amikor egy tehén törte el az örömanya gerincét a fotózás során. A mai történetünk sem kevésbé sokkoló: a főszereplőnk egy Gemma Monk nevű brit nő, aki már hosszú ideje tervezte az esküvőt párjával, akivel már több mint 20 éve egy párt alkottak. 

A nagy nap végre elérkezett és minden adott volt ahhoz, hogy tökéletesen sikerüljön, azonban közvetlenül a ceremónia előtt váratlan támadás  érte a menyasszonyt: valaki a háta mögött a nevén szólította, majd amikor megfordult, hogy megnézze ki az, fekete festék zúdult az arcába. 

A támadó nem volt idegen: Gemma sógornője volt az, aki nem is kapott meghívást az esküvőre egy korábbi családi konfliktus miatt. A sógornő ugyanis meg volt győződve arról, hogy Gemma korábban megpróbálta elgáncsolni őt a saját esküvőjén, amit bár a gyanúsított tagadott, a sértett sógornőt ez nem tartotta vissza attól, hogy bosszút esküdjön. A festék végül nemcsak a menyasszony arcát, de a mintegy 750 ezer forintnak megfelelő összegbe kerülő ruháját is teljesen beborította, a vendégek pedig döbbenten figyelték a sokkoló jelenetet.

Gemma teljes megjelenését tönkretette a festék. 
Forrás: Forrás: facebook

 Gemma azonnal felismerte támadóját és azonnal utána iramodott, de nem sikerült elkapnia (a sógornő nagy szerencséjére, minden bizonnyal).  A rosszul sikerült esküvő azonban nem fulladt teljes kudarcba: bár a ceremónia két órát csúszott, végül megrendezésre került és a lagzi is kifejezetten jól sikerült. Gemma gyorsan összeszedte magát, szerzett egy másik ruhát és elhatározta, hogy semmi nem akadályozhatja meg abban, hogy ez legyen élete legszebb napja.

Az esküvői helyszínéül szolgáló terem azonban nem úszta meg ennyire „könnyedén”: az eset után ideiglenesen bezárt, ugyanis a festék több mint 2 millió forintos kárt okozott a berendezésben. 

Az ügy később bíróság elé került, ahol a sógornőt 10 hónap felfüggesztett szabadságvesztésre és közmunkára ítélték. A bíró hangsúlyozta, hogy a tett nemcsak anyagi, de súlyos érzelmi károkat okozott, hiszen egy életre szóló emléket tett tönkre.

@dailymailau

Eastwood carried out the spiteful act after wrongly accusing Gemma of having tripped her up at her own wedding to Gemma's brother, Ashley the year before. Gemma said Eastwood later boasted what she did to friends and quipped 'I'm the best decorator around'. She was this month handed a 10-month sentence, suspended for 12 months, in addition to 160 hours of unpaid work after pleading guilty to two offences of criminal damage. In addition to a suspended sentence and unpaid work, the defendant was handed a ten-year restraining order. Read more at the link in bio. #wedding #marriage #bridetok #viral #fyp

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 Gemma számára az eset hosszú távú következményekkel járt: bár az esküvő végül megvalósult, az élmény maradandó lelki sebeket hagyott maga után. A pár még a nászútját is lemondta, és a történtek hatással voltak a családi kapcsolataikra is.

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