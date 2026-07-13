Halála előtt lelki eredetű betegségéről vallott Szolnoki Péter: „Magadat cincálod szét"

Szolnoki Péter halála mindenkit megdöbbentett, a magyar zenei élet nagyjai gyászolják őt a közösségi oldalakon, és természetesen a Bon-Bon együttes rajongói is. Habár az ismert volt, hogy az énekes komoly egészségi gondokkal küzd, azt senki nem sejtette, hogy ekkora a baj. Szolnoki Péter 56 évesen halt meg, részleteket állapotáról sem korábban, sem a halálát követően nem osztottak meg. 2023-ban azonban ő beszélt egy általa lelki eredtűnek vélt betegségéről.

Szolnoki Péter halála

Forrás: Facebook / Szolnoki Péter hivatalos oldala

Szolnoki Péter betegségéről beszélt: „Súlyosan el kell gondolkodnom magamon"

A Bon-Bon együttes énekese, Szolnoki Péter ritkán nyilatkozott magánéletéről, kihívásairól és küzdelmeiről, de tett azért kivételeket. Az 56 évesen elhunyt művészt hetek óta kórházban kezelték, ami miatt le is mondták a fellépéseket. Az első aggasztó hír a zenészről mindössze 1 hónappal aztuán érkezett, hogy az együttes megtartotta nagyszabású jubileumi koncetrjét az Arénéban.

Amikor pedig július elején kiderült, hogy Szolnoki Péter még mindig kórházban van, már egyre jobban aggódtak a rajongók. Halálát az együttes jelentette be a Facebookon július 12-én. Állapotáról nem közöltek részleteket,

korábban azonban ő beszélt egy betegségéről, ami saját bevallása szerint lelki eredetű volt.

„Tizenhárom évvel ezelőtt, amikor beütött a ménkű, az epekő, nagyon sokan elkezdtek temetni, és felkapták ezt a butaságot, hogy halálos beteg vagyok, ami engem nagyon rosszul érintett” – árulta el akkor az énekes dr. Karizs Tamás Dr. Milesz NEWS 24 Folyóirat című műsorában.

A magánéletemben voltak problémák, természetesen a saját hülyeségem miatt, nem találtam a helyemet...

– mondta, majd hozzátette, van még mit tanulnia. A legfőbb problémáját az okozta, hogy rengeteg szeretet lakozott benne. „Egyszerűen arról van szó, hogy bennem rengeteg szeretet van, de olyan szinten, hogy

képes vagyok egyszerre több embert szeretni, akár nőket is, és ezt az aktuális partnerem nehezen fogadta el.

De nem is lehet elfogadni, hogy élsz valakivel, és mellette beleszeretsz másba is, és mind a kettőt ugyanannyira szereted" – idézi a Blikk Szolnoki Pétert, aki úgy vélte, helyzetét csak az értheti meg, aki hasonló cipőben jár.