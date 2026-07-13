Harrison Ford ácsmunkásból jutott el Hollywood csúcsára: íme a 84 éves színész legjobb filmjei

Harrison Ford az iskolában is tanult színészetet, bár akkor még nem a hivatástudat vezette, csak csajozni akart. Hamar beszippantotta azonban a szakma, bár diplomát végül a Ripon College-ban nem szerzett, a színészet örök szerelme maradt. A sikerhez azonban rögös út vezetett, ácsmesterként szerezte meg élete legmeghatározóbb szerepét. Nézzük, mik volt az 1942. július 13-án, 11 óra 41 perckor született, vagyis ma 84 éves színész legjobb filmjei.
- Harrison Ford eredetileg nem hivatástudatból kezdett színészetet tanulni, de hamar beleszeretett a szakmába.
- A világhír előtt ácsként dolgozott, és éppen ennek köszönhetően került George Lucas közelébe.
- Han Solo szerepe a Csillagok háborújában egy csapásra Hollywood élvonalába emelte.
- Indiana Jonesként és Rick Deckardként is filmtörténelmi karaktereket alkotott.
- A 84 éves színész nemcsak akcióhősként, hanem romantikus és thriller szerepekben is maradandót nyújtott.
Harrison Ford-filmek: így lett ácsból világsztár
Harrison Ford Columbia Pictures stúdióval szerződött le, miután nem végezte el a főiskolát. Ennek értelmében heti fizetségért statisztált filmekben. Több beugrós szerepe is volt, de nem volt elégedett azokkal a lehetőségekkel, amiket kapott, ezért kitanulta az ácsmeserséget, hogy eltartsa akkori feleségét és két gyerekét. És ez volt a legjobb döntés, amit csak meghozhatott. Szerencséjére George Lucas jelentős mellékszerepekkel is fizetett a munkájáért, így került be először az American Graffiti című filmbe, majd a Magánbeszélgetésbe és az Apokalipszis mostba is.
A színész jó kapcsolatot alakított ki George Lucasszal, aki megkérte őt arra, olvasson össze a Csillagok háborúja szereplőválogatásaira érkező színészekkel. A próbákon Steven Spielberg is ott volt, aki észrevette, mennyire illik Han Solo karaktere Harrison Fordhoz, így meggyőzte George Lucast arról, adja neki a szerepet. A színész ezután megannyi filmben játsztott, de két igazán meghatározó karaktere volt egész életében: Han Solo, és Dr. Henry „Indiana” Jones Jr.
Csillagok háborúja
Mi mással lehetne kezdeni ezek után a listát, mint Harrison Ford hollywoodi karrierjét beindító Csillagok háborújával. Az eredeti trilógia első része, aminek a címe később Star Wars IV. rész – Egy új reményre módosult volt Harriosn Ford első nagy szerepe, ekkor öltötte magára először a cinikus űrpilóta, Han Solo jelmezét, de nem utoljára. Réges-régen, egy messzi-messzi galaxisból ezzel a filmmel indult útára a mára már hatalmas duzzadt Star Wars franchise.
Ebben az epizódban Han Solo, Luke Skywalker és Chewbacca útra kelnek, hogy kiszabadítsák Leia Organa hercegnőt Darth Vader fogságából.
Az elveszett frigyláda fosztogatói
Steven Spielberg és George Lucas közös alkotásában, Az elveszett frigyláda fosztogatói című filmben kapott újabb nagy lehetőséget Harrison Ford 1981-ben, amit sikerre váltott. Ebben a filmben ismerhettük meg a rettenthetetlen régészprofesszort, Indian Jonest, aki komolyan veszi a műkincsek utáni hajszát. Az amerikai titkosszolgálat megbízásából kezdi el keresni a frigyládát, de nem ő az egyetlen, aki szeretné megkaparintani az értékes tárgyat.
A 20 millió dollárból forgatott produkció hatalmas sikert aratott, 384 millió dollárt hozott világszerte. Érdekesség, hogy George Lucas először nem Harrison Fordot kérte fel a szerepre, mert nem akarta, hogy folyton összefüggésbe hozzák a nevüket egymással, ezért Tom Seleck kapta a lehetőséget. A színésznek azonban le kellett mondania erről a Magnum című sorozat miatt, így Steven Spielberg nyert, aki eleve Harrison Fordot szerette volna Indiana Jonsként látni.
Szárnyas fejvadász
Harrison Ford harmadik ikonikus filmje A Szárnyas fejvadász című sci-fi főszerepe, amit az egyik legjelentősebb filmművészeti alkotásaként tartanak számon. Rick Deckardként a feleadata az, hogy megakadályozzon öt replikánst abban, hogy egy eltérített űrhajóval visszatérjenek a Földre. A Ridley Scott által rendezett, eredeti címén Blade Runner eleinte nem hozott nagy sikert, de nagyon hamar kultfilmmé vált, mivel óriási hatással volt a popkultúrára, és ez volt a cyberpunk egyik előfutára.
Dolgozó lány
Természetesen Harrison Ford legjobb filmjeinek sorában ott vannak a Csillagok háborúja folytatásai, és a további Indiana Jones-filmek is, de a színész nem ragadt le az akcióhős karakterénél, romantikus komédiákban is játszott, amik közül az egyik legkiemelkedőbb alkotás a Dolgozó lány. Ebben a filmben Melanie Griffith oldalán játsztott főszerepet, aki egy Wall Street-i titkárnőt alakít. Tess McGill főnöknője távollétében az ő kapcsolatait kihasználva hoz össze egy 70 millió dolláros üzletet Jack Trainer (Harrison Ford) segítségével.
A filmben játsztott még Sigourney Weaver, Alec Baldwin és Joan Cusack is. Oscar-díj jelöléseket és Golden Globe-djíakat is zsebelt be az alkotás, ráadásul pénzt is hozott a konyhára, 103 millió dolláros bevételt ért el.
Férfias játékok
Harrison Ford sokoldalúságát mutatja, hogy űrpilótaként, régészként és CIA-elemzőként is sikeres volt. A Férfias játékok, eredeti címén Patriot Games Tom Clancy azonos című regénye alapján született, és ez volt az első film, amelyben Harrison Ford Jack Ryan CIA-elemző bőrébe bújt (a második a Végveszélyben címá film volt). A visszavonult ügynök családjával Londonban tartózkodik, amikor egy merénylet szemtanúja lesz. Beavatkozik az eseményekbe, ezért ő és családja kerül a célkeresztbe.
A filmet nagyon szerették a nézők, két hétig vezette az amerikai nézettségi listát és összesen 178 millió dolláros bevételt hozott.
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