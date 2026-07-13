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Harrison Ford ácsmunkásból jutott el Hollywood csúcsára: íme a 84 éves színész legjobb filmjei

Image Press Agency / NurPhoto via AFP - Xavier Collin
csillagok háborúja hollywood Harrison Ford
Nagy Anna
2026.07.13.
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A színészlegenda karrierjét annak köszönheti, hogy remek ács volt. Harrison Ford ugyan színésznek készült, de mivel nem kapott igazán jó lehetőségeket, kitanult egy másik szakmát, és végül ez volt az út a sikerhez.

Harrison Ford az iskolában is tanult színészetet, bár akkor még nem a hivatástudat vezette, csak csajozni akart. Hamar beszippantotta azonban a szakma, bár diplomát végül a Ripon College-ban nem szerzett, a színészet örök szerelme maradt. A sikerhez azonban rögös út vezetett, ácsmesterként szerezte meg élete legmeghatározóbb szerepét. Nézzük, mik volt az 1942. július 13-án, 11 óra 41 perckor született, vagyis ma 84 éves színész legjobb filmjei. 

NEW YORK, NEW YORK - MAY 02: Harrison Ford attends Apple TV's "Shrinking" special FYC event at Quality Italian on May 02, 2026 in New York City. John Nacion/Getty Images/AFP (Photo by John Nacion / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Harrison Ford 84 éves lett.
Forrás: John Nacion / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
  • Harrison Ford eredetileg nem hivatástudatból kezdett színészetet tanulni, de hamar beleszeretett a szakmába.
  • A világhír előtt ácsként dolgozott, és éppen ennek köszönhetően került George Lucas közelébe.
  • Han Solo szerepe a Csillagok háborújában egy csapásra Hollywood élvonalába emelte.
  • Indiana Jonesként és Rick Deckardként is filmtörténelmi karaktereket alkotott.
  • A 84 éves színész nemcsak akcióhősként, hanem romantikus és thriller szerepekben is maradandót nyújtott.

Harrison Ford-filmek: így lett ácsból világsztár

Harrison Ford Columbia Pictures stúdióval szerződött le, miután nem végezte el a főiskolát. Ennek értelmében heti fizetségért statisztált filmekben. Több beugrós szerepe is volt, de nem volt elégedett azokkal a lehetőségekkel, amiket kapott, ezért kitanulta az ácsmeserséget, hogy eltartsa akkori feleségét és két gyerekét. És ez volt a legjobb döntés, amit csak meghozhatott. Szerencséjére George Lucas jelentős mellékszerepekkel is fizetett a munkájáért, így került be először az American Graffiti című filmbe, majd a Magánbeszélgetésbe és az Apokalipszis mostba is. 

A színész jó kapcsolatot alakított ki George Lucasszal, aki megkérte őt arra, olvasson össze a Csillagok háborúja szereplőválogatásaira érkező színészekkel. A próbákon Steven Spielberg is ott volt, aki észrevette, mennyire illik Han Solo karaktere Harrison Fordhoz, így meggyőzte George Lucast arról, adja neki a szerepet. A színész ezután megannyi filmben játsztott, de két igazán meghatározó karaktere volt egész életében: Han Solo, és Dr. Henry „Indiana” Jones Jr.

Csillagok háborúja

Mi mással lehetne kezdeni ezek után a listát, mint Harrison Ford hollywoodi karrierjét beindító Csillagok háborújával. Az eredeti trilógia első része, aminek a címe később Star Wars IV. rész – Egy új reményre módosult volt Harriosn Ford első nagy szerepe, ekkor öltötte magára először a cinikus űrpilóta, Han Solo jelmezét, de nem utoljára. Réges-régen, egy messzi-messzi galaxisból ezzel a filmmel indult útára a mára már hatalmas duzzadt Star Wars franchise.

Ebben az epizódban Han Solo, Luke Skywalker és Chewbacca útra kelnek, hogy kiszabadítsák Leia Organa hercegnőt Darth Vader fogságából.

Star Wars: Episode IV - A New Hope Year: 1977 USA Director: George Lucas Harrison Ford. It is forbidden to reproduce the photograph out of context of the promotion of the film. It must be credited to the Film Company and/or the photographer assigned by or authorized by/allowed on the set by the Film Company. Restricted to Editorial Use. Photo12 does not grant publicity rights of the persons represented. (Photo by Lucasfilm / Archives du 7eme Art / Photo12 via AFP)
Harrison Ford az 1977-es Csillagok háborúja címá filmben először Han Soloként.
Forrás: Lucasfilm / Archives du 7eme Art / Photo12 via AFP

Az elveszett frigyláda fosztogatói

Steven Spielberg és George Lucas közös alkotásában, Az elveszett frigyláda fosztogatói című filmben kapott újabb nagy lehetőséget Harrison Ford 1981-ben, amit sikerre váltott. Ebben a filmben ismerhettük meg a rettenthetetlen régészprofesszort, Indian Jonest, aki komolyan veszi a műkincsek utáni hajszát. Az amerikai titkosszolgálat megbízásából kezdi el keresni a frigyládát, de nem ő az egyetlen, aki szeretné megkaparintani az értékes tárgyat. 

Raiders of the Lost Ark Year : 1981 - USA Director : Steven Spielberg Harrison Ford (Photo by Archives du 7eme Art / Photo12 via AFP)
Harrison Ford Indiana Jonesként Az elveszett frigyláda fosztogatói című 1981-es filmben.
Forrás: Archives du 7eme Art / Photo12 via AFP

A 20 millió dollárból forgatott produkció hatalmas sikert aratott, 384 millió dollárt hozott világszerte. Érdekesség, hogy George Lucas először nem Harrison Fordot kérte fel a szerepre, mert nem akarta, hogy folyton összefüggésbe hozzák a nevüket egymással, ezért Tom Seleck kapta a lehetőséget. A színésznek azonban le kellett mondania erről a Magnum című sorozat miatt, így Steven Spielberg nyert, aki eleve Harrison Fordot szerette volna Indiana Jonsként látni.

Szárnyas fejvadász

Harrison Ford harmadik ikonikus filmje A Szárnyas fejvadász című sci-fi főszerepe, amit az egyik legjelentősebb filmművészeti alkotásaként tartanak számon. Rick Deckardként a feleadata az, hogy megakadályozzon öt replikánst abban, hogy egy eltérített űrhajóval visszatérjenek a Földre. A Ridley Scott által rendezett, eredeti címén Blade Runner eleinte nem hozott nagy sikert, de nagyon hamar kultfilmmé vált, mivel óriási hatással volt a popkultúrára, és ez volt a cyberpunk egyik előfutára. 

Dolgozó lány

Természetesen Harrison Ford legjobb filmjeinek sorában ott vannak a Csillagok háborúja folytatásai, és a további Indiana Jones-filmek is, de a színész nem ragadt le az akcióhős karakterénél, romantikus komédiákban is játszott, amik közül az egyik legkiemelkedőbb alkotás a Dolgozó lány. Ebben a filmben Melanie Griffith oldalán játsztott főszerepet, aki egy Wall Street-i titkárnőt alakít. Tess McGill főnöknője távollétében az ő kapcsolatait kihasználva hoz össze egy 70 millió dolláros üzletet Jack Trainer (Harrison Ford) segítségével. 

Working Girl Quand les femmes s en melent Working girl 1988 Real Mike Nichols Sigourney Weaver Harrison Ford Melanie Griffith. COLLECTIONCHRISTOPHEL © Twentieth Century Fox Film Corporation (Photo by Collection ChristopheL via AFP)
Harrison Ford Sigourney Weaver és Melanie Griffith oldalán a Dolgozó lány című 1988-as filmben. 
Forrás: Collection ChristopheL via AFP

A filmben játsztott még Sigourney Weaver, Alec Baldwin és Joan Cusack is. Oscar-díj jelöléseket és Golden Globe-djíakat is zsebelt be az alkotás, ráadásul pénzt is hozott a konyhára, 103 millió dolláros bevételt ért el. 

Férfias játékok

Harrison Ford sokoldalúságát mutatja, hogy űrpilótaként, régészként és CIA-elemzőként is sikeres volt. A Férfias játékok, eredeti címén Patriot Games Tom Clancy azonos című regénye alapján született, és ez volt az első film, amelyben Harrison Ford Jack Ryan CIA-elemző bőrébe bújt (a második a Végveszélyben címá film volt). A visszavonult ügynök családjával Londonban tartózkodik, amikor egy merénylet szemtanúja lesz. Beavatkozik az eseményekbe, ezért ő és családja kerül a célkeresztbe.

A filmet nagyon szerették a nézők, két hétig vezette az amerikai nézettségi listát és összesen 178 millió dolláros bevételt hozott. 

Jeux de guerre Patriot games 1992 Real Phillip Noyce Harrison Ford. COLLECTION CHRISTOPHEL © Mace Neufeld Productions / Paramount Pictures (Photo by Mace Neufeld Productions / Param / Collection ChristopheL via AFP)
Harrison Ford az 1992-es a Férfias játékok című filmben.
Forrás: Mace Neufeld Productions / Param / Collection ChristopheL via AFP

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