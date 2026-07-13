Harrison Ford ácsmunkásból jutott el Hollywood csúcsára: íme a 84 éves színész legjobb filmjei

Harrison Ford az iskolában is tanult színészetet, bár akkor még nem a hivatástudat vezette, csak csajozni akart. Hamar beszippantotta azonban a szakma, bár diplomát végül a Ripon College-ban nem szerzett, a színészet örök szerelme maradt. A sikerhez azonban rögös út vezetett, ácsmesterként szerezte meg élete legmeghatározóbb szerepét. Nézzük, mik volt az 1942. július 13-án, 11 óra 41 perckor született, vagyis ma 84 éves színész legjobb filmjei.

Harrison Ford 84 éves lett.

Forrás: John Nacion / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Harrison Ford eredetileg nem hivatástudatból kezdett színészetet tanulni, de hamar beleszeretett a szakmába.

A világhír előtt ácsként dolgozott, és éppen ennek köszönhetően került George Lucas közelébe.

Han Solo szerepe a Csillagok háborújában egy csapásra Hollywood élvonalába emelte.

Indiana Jonesként és Rick Deckardként is filmtörténelmi karaktereket alkotott.

A 84 éves színész nemcsak akcióhősként, hanem romantikus és thriller szerepekben is maradandót nyújtott.

Harrison Ford-filmek: így lett ácsból világsztár

Harrison Ford Columbia Pictures stúdióval szerződött le, miután nem végezte el a főiskolát. Ennek értelmében heti fizetségért statisztált filmekben. Több beugrós szerepe is volt, de nem volt elégedett azokkal a lehetőségekkel, amiket kapott, ezért kitanulta az ácsmeserséget, hogy eltartsa akkori feleségét és két gyerekét. És ez volt a legjobb döntés, amit csak meghozhatott. Szerencséjére George Lucas jelentős mellékszerepekkel is fizetett a munkájáért, így került be először az American Graffiti című filmbe, majd a Magánbeszélgetésbe és az Apokalipszis mostba is.

A színész jó kapcsolatot alakított ki George Lucasszal, aki megkérte őt arra, olvasson össze a Csillagok háborúja szereplőválogatásaira érkező színészekkel. A próbákon Steven Spielberg is ott volt, aki észrevette, mennyire illik Han Solo karaktere Harrison Fordhoz, így meggyőzte George Lucast arról, adja neki a szerepet. A színész ezután megannyi filmben játsztott, de két igazán meghatározó karaktere volt egész életében: Han Solo, és Dr. Henry „Indiana” Jones Jr.

Csillagok háborúja

Mi mással lehetne kezdeni ezek után a listát, mint Harrison Ford hollywoodi karrierjét beindító Csillagok háborújával. Az eredeti trilógia első része, aminek a címe később Star Wars IV. rész – Egy új reményre módosult volt Harriosn Ford első nagy szerepe, ekkor öltötte magára először a cinikus űrpilóta, Han Solo jelmezét, de nem utoljára. Réges-régen, egy messzi-messzi galaxisból ezzel a filmmel indult útára a mára már hatalmas duzzadt Star Wars franchise.